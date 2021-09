La historia de un inversor novato que perdió todos los ahorros de su familia invirtiendo en Bitcoin

Las estrategias "apalancadas" consisten en tomar préstamos para invertir, pero en caso de que algo salga mal las pérdidas pueden ser enormes. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Un desafortunado usuario de Reddit fue engañado por el boom de Bitcoin y perdió todos los ahorros de su vida. El usuario “Prudent_Plum_7644” contó una desafortunada historia en base a su experiencia, y una advertencia a los demás. “Los arruiné por completo, los ahorros de mi vida se han ido para siempre, he aprendido una lección dura y devastadora” , escribió en la publicación en el subreddit de Bitcoin.

Continúa detallando cómo él y su esposa llegaron a comprar 1.7 BTC que, con los valores actuales, es el equivalente a casi 85 mil dólares. Dijo que a los dos les llevó diez años conseguir esa cantidad de dinero, ahorrando tanto como fuera posible y realizando trabajos ocasionales siempre que se pudiera.

Una vez que compró los Bitcoin, comenzó a comerciar, según narra. “Comencé operaciones futuras y logré convertir los 1.7 BTC en 2.1 BTC, la suerte clásica para principiantes”, escribió. Desafortunadamente, puso todos los fondos en un tipo de comercio llamado “futuros de apalancamiento”, apostando a que el valor de Bitcoin continuaría aumentando.

Las inversiones apalancadas, no son inversiones simples ni para todos los inversores. El apalancamiento significa que se toma dinero “prestado”, con el que se pueden generar mayores ganancias invirtiendo menos dinero, o perder casi todo, como es el caso. Por ejemplo, una inversión de 100 dólares, con un apalancamiento por 10, significa que la inversión inicial se multiplicará x10, teniendo como resultado una inversión final de mil dólares. Si se ganara un 3 por ciento de 100 dólares, serían solo 3, pero al operar apalancado, la ganancia es de 30 dólares, es decir, con una suba del 3 por ciento del precio, se ganaría un 30 por ciento. Desafortunadamente, las pérdidas son en la misma magnitud.

Cuando cayó el valor de Bitcoin, el usuario cuenta que lo perdió todo. Escribió: “Por supuesto que no funcionó, BTC pasó de tocar 50 mil dólares a 47 mil y nuestros ahorros de toda la vida se han borrado”, y añadió: “Todavía no le he dicho nada a mi esposa, ella no lo sabe y esto me está matando por dentro. No sé qué decirle, simplemente estoy devastada. Apenas puedo mirarme en el espejo”.

Terminando con una súplica a los demás para que no caigan en la misma trampa, el Redditor publicó: “Por favor, sigan mi consejo, no tradeen muchachos, no caiga en estas trampas de marketing como lo hice yo”. Para probar su historia, publicó capturas de pantalla de su futura operación que se liquidaba lentamente a medida que Bitcoin caía en lugar de aumentar de valor.

Otros usuarios de Reddit se compadecieron, pero reforzaron la idea de que poner la totalidad de los fondos de uno en una sola operación no es una decisión inteligente. Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, dijo a Infobae: “La diversificación es una pieza clave a la hora de invertir. Si querés reducir el riesgo, el primer paso es no poner todo tu dinero en una única inversión. Y jamás, por ningún motivo, sin importar de quien venga el consejo o la recomendación, se debe invertir en algo que se desconoce total o parcialmente”.

Galina Stavskaya, Jefa de Inversiones de Claro Money, explicó: “El comercio futuro es cuando usted acepta comprar o vender un producto de inversión en una fecha determinada en el futuro a un precio determinado, y tanto la fecha de la transacción futura como el precio se determinan hoy”, y añadió: “Es como ir a una tienda hoy y decir ‘compraré este auto en 2 meses por 5 mil dólares’ y firmar un contrato para hacerlo. Si el precio del automóvil en 2 meses es superior a 5 mil, ganó dinero, si el precio es inferior a esa cifra, perdió. El comercio no implica ningún intercambio de dinero hoy, solo la firma del contrato para realizar esta transacción planificada previamente en el futuro”.

