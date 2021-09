Sandleris, ex banquero central de Macri: “Este gobierno multiplicó por 4 la bola de Leliq”

Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central

El ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, volvió a la carga contra la política financiera del Gobierno de Alberto Fernández, bajo el argumento de que durante el período de Gobierno del actual presidente el Estado contrajo más deuda que durante el período de su antecesor, Mauricio Macri. El economista que fue el último presidente de la autoridad monetaria durante el Gobierno de Cambiemos, aseguró que “ hay USD 14.000 millones de por año en intereses de Leliq, mientras que por año, se paga USD 1.400 millones de dólares al FMI por intereses. La décima parte” .

En las últimas semanas, Sandleris y Macri salieron a discutir los números de deuda durante el Gobierno de Alberto Fernández. El ex banquero central publicó en redes sociales datos de deuda en pesos y en dólares durante distintos mandatos presidenciales y, aseguró, el ritmo de endeudamiento es mayor hoy al que tuvo lugar durante la administración cambiemita. Macri también hizo hincapié en el punto y la polémica se desató, con críticas desde el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán respecto a que los cálculos opositores suman deuda en pesos y en dólares, cuando la primera es más fácilmente manejable.

“Una de las cosas que no pueden sorprender a nadie en esta controversia es ver al kirchnerismo peleándose con los datos. En su momento fue con la inflación, ahora con los datos de la deuda. Crearon un relato en el cual el kirchnerismo nunca endeuda, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner el otro día en un acto. Lo reafirmó de alguna manera el Ministro de Economía la semana pasada. Y no es así”, lanzó Sandleris en conversación con Radio Rivadavia.

“Cuando un gobierno toma deuda es porque hay déficit fiscal. Porque gasta más de lo que ingresa, entonces tiene que pedir prestado”

“Porque cuando un gobierno toma deuda es porque hay déficit fiscal. Porque gasta más de lo que ingresa, entonces tiene que pedir prestado. Una forma más simple de ver quién endeuda es mirar quiénes tuvieron déficit fiscal. Cuando uno mira los datos ve que Cristina Fernández de Kirchner, que había recibido un superávit fiscal de Néstor Kirchner, lo destrozó. Duplicó el gasto público y terminamos con un déficit de casi 5 puntos del PIB en 2015, Mauricio Macri que recibió ese déficit y -con errores, se pueden decir muchas cosas- lo redujo hasta casi cero. Alberto Fernández, pandemia y especialmente esa cuarentena eterna mediante, volvió a subir el déficit fiscal a casi 6,5 del PIB el año pasado y este año va para 4%”, argumentó el economista.

“Entonces los que más déficit generan son los que más endeudan. Por eso siempre sorprende esta enemistad que tienen los kirchneristas con mirar los datos”, agregó.

Sandleris también puso en duda que sea válido separar deuda en pesos de deuda en dólares.

“Hay distintas formas de medir la deuda pública, según lo que uno quiera capturar, pero lo que único que tiene que tomar es toda la deuda que toma el sector público. ¿Entonces qué es lo que está haciendo este Gobierno? Se financia con el Banco Central emitiendo pesos. Y después el Banco Central tiene que emitir deuda para absorber esos pesos. Te doy algunos números porque impresiona mucho. Porque si la deuda es en pesos no importa, porque emitimos pesos. Y eso es un gran error, porque cuando emitimos muchos pesos por un lado eso trae inflación con lo cual lo terminamos pagando todos. Y por otro lado los inversores no son tontos y se dan cuenta que el Gobierno va a tratar de licuar esa deuda entonces te cobra una tasa de interés mucho más alta o hace que la deuda sea indexada”, insistió el ex funcionario cambiemita.

“Se hablaba en su momento de la bola de Leliq. Cuando yo me fui había $1 billón de pesos en Leliq, ahora hay $4 billones”

“Se hablaba en su momento de la bola de Leliq. Cuando yo me fui había $1 billón de pesos en Leliq, ahora hay $4 billones. Se multiplicó por cuatro. Hay USD 14.000 millones por año de pagos en intereses de Leliq mientras que, por año, se pagan USD 1.400 millones al FMI por intereses. La décima parte. No hay soluciones mágicas con la deuda. Hay una sola solución que es reducir el déficit”, disparó.

Por último, Sandleris consideró que no hay margen para un salto del dólar en el período de elecciones, dado que el Gobierno tiene herramientas suficientes para contenerlo.

“No creo que de acá a las elecciones, que falta muy poco, vaya a pasar demasiado. el Gobierno tiene elementos en el marco de este cepo cambiario que han ido endureciendo, tiene herramientas como para manejar la situación y que no explote. Después dependerá un poco de cómo sigue la historia con el FMI, si corrigen alguno de los desequilibrios que se han acumulado este año con fines electorales”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: