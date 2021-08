Mauricio Macri dijo que Alberto Fernández emite más deuda que él: quién tiene razón

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

El ex presidente Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña electoral hacia los comicios legislativos de este año y, durante una aparición televisiva, apuntó sus dardos a distintos aspectos de la administración del actual mandatario Alberto Fernández. En particular, con sus dichos atacó la política de financiamiento del Gobierno que a pesar de criticar la emisión de deuda durante el mandato de Cambiemos -sostuvo el líder opositor- toma más deuda que su antecesor .

“La deuda promedio por año que tomó el Gobierno de Cristina Kirchner, da USD 17.000 millones, USD 12.000 millones nosotros. Y este es el desastre de lo que está haciendo el Gobierno ahora de vuelta, el kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un sólo año. Casi USD 34.000 millones en un sólo año. Y en el segundo van, proyectado, USD 27.000 millones. Esto suma, para no dejarse engañar, Banco Central y el Tesoro. Porque los dos son la Argentina. Y uno los escucha todo el día ‘endeudó, endeudó’. Es una cosa increíble”, dijo el ex presidente en una entrevista a la señal televisiva de La Nación.

“Esta planilla muestra que es falso. Esta es la información científica. Y lo peor de todo, lo que estamos aprendiendo, es que la deuda es hija de déficit. O sea, si en tu casa gastás más de lo que te ingresa, te estás endeudando con la tarjeta de crédito. Esto es igual”, comentó.

Los cálculos del ex banquero central Guido Sandleris que Mauricio Macri usó como argumento para sostener que su gobierno emitió menos deuda que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

“Ella recibió un país, de su marido, que tenía superávit y lo entregó con déficit; 6% más o menos de déficit. Nosotros hicimos todo el trabajo horrible, que nos costó perder, tarde, con todos los defectos del mundo pero les entregamos casi en equilibrio, 0,4 por ciento. Hoy de vuelta tenemos un déficit monumental. Y estos días están emitiendo pesos”, agregó Macri.

“Y después otro comentario gracioso. Recordemos al presidente en la campaña hablando de las Leliq, esa deuda del Banco Central. Hoy tenemos cuatro veces las Leliq que teníamos en mi Gobierno. Y los jubilados peor, de aquella reforma que tiraron 14 toneladas de piedras, hoy están peor. Porque le han pisado los ajustes”, comentó.

Para sostener su argumento, el ex presidente recurrió a números elaborados por uno de los economistas que condujo el Banco Central durante su gobierno, Guido Sandleris. El pasado 13 de agosto, el ex banquero central argumentó en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Macri tomó menos deuda que el de Cristina Fernández de Kirchner y que el de Alberto Fernández.

“Uno los escucha todo el día ‘endeudó, endeudó’. Es una cosa increíble. Esta planilla muestra que es falso. Esta es la información científica. Y lo peor de todo, lo que estamos aprendiendo, es que la deuda es hija de déficit” (Macri)

“La deuda pública consolidada (Gobierno Nacional más BCRA) entre 2011 y 2015 aumentó en promedio USD 14.400 millones por año y, si incluimos las deudas no registradas, sería USD 17.600 millones por año. En el de Macri fue USD 12.000 millones por año (USD 15.200 millones si incluimos las deudas heredadas no registradas)”, escribió Sandleris.

“Alberto Fernández está superando el récord de aumento de deuda en este siglo que tenía CFK. De la mano de la pandemia y la larga cuarentena, la deuda pública consolidada creció en el primer año USD 34.000 millones. Y en los 7 meses siguientes (hasta junio de 2021) aumentó USD 17.000 millones más”, agregó.

“En resumen, si analizamos la última década, la deuda pública consolidada creció más rápido con el Frente de Todos que con Juntos por el Cambio. La razón es muy simple: el Frente de Todos ha tenido y tiene déficits fiscales más grandes. Y más déficit fiscal es más deuda pública. No hay magia”, concluyó Sandleris.

Guido Sandleris atacó el esquema financiero de Alberto Fernández en su cuenta de Twitter

La respuesta oficialista

El argumento de Macri y Sandleris apunta a una fibra muy sensible en el oficialismo. La crítica al endeudamiento externo macrista fue constante en campaña y, todavía lo es, en los despachos oficiales.

“Ahí hay un tema importante que es que confunden pesos con dólares. Ellos dolarizan el financiamiento. Ellos defaultearon la deuda en pesos que había, la curva en pesos estaba defaulteada. Lo que se hizo en este Gobierno es reconstruir el mercado de deuda en pesos. Cumplir con los compromisos que ellos habían asumido y que incumplieron, recuperar la confianza del mercado local que te permite recuperar un mecanismo de financiamiento”, dijeron fuentes de Economía,

“El Gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Economía Martín Guzmán, no tomó ni un sólo dólar de deuda. Esa es la forma sana de financiarse, con las restricciones que nos dejaron si no lo hacés tenés tenés que recurrir para todo a la emisión monetaria”, agregaron.

“El Gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Economía Martín Guzmán, no tomó ni un sólo dólar de deuda”

“Mezclan dólares con pesos para engañar. Sería bueno que en algún momento comprendan que nuestra moneda es el peso, no imprimimos dólares. Ellos eligen deuda insostenible, deuda que solo usaron para pagar más deuda insostenible y financiaron la salida de capitales: ni un solo dólar llegó al aparato productivo de la Argentina. Ni un solo dólar usaron para obra pública, infraestructura”, agregaron desde el palacio de Hacienda.

El debate

Más allá de la respuesta oficial, el ataque de Macri al endeudamiento durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en general, goza del aval de economistas y expertos que, sostienen, es una forma precisa de medir los números de deuda. Aunque los análisis difieren a la hora de valorar la naturaleza de la deuda, el acreedor y la moneda en que está emitida.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recurre a la emisión monetaria y a la deuda en pesos para cubrir el déficit del Tesoro. REUTERS/Agustin Marcarian

Para Andrés Borenstein, economista de Econviews, la visión de Mauricio Macri es -con matices- correcta.

“La deuda en el Gobierno de Alberto Fernández tiene que ser mayor por una cuestión muy sencilla. El déficit es mayor. La deuda surge solamente por déficit, no hay otra forma de generarla. Una parte el Gobierno la financió en el mercado local, otra es emisión monetaria que después hay que esterilizar y entonces se transforma en deuda del Banco Central. Es lógico que podés echarle la culpa a la pandemia, pero los números son sagrados. El año pasado el déficit fue de 8,34% del producto contra 3,76% del último año de Macri”, sostuvo.

“La deuda en el Gobierno de Alberto Fernández tiene que ser mayor por una cuestión muy sencilla. El déficit es mayor” (Borenstein)

“Hay matices. Es cierto que es más administrable la deuda en pesos que la deuda en dólares y Luis Caputo tuvo que pasearse por todo el mundo para conseguir financiamiento en moneda extranjera durante el gobierno de Macri. Creo que todo el mundo preferiría poder endeudarse en pesos. El problema es que el mercado de pesos es un pañuelito. Vos escuchás que se emiten grandes cantidades de deuda en pesos en estos meses pero la mayoría es renovar deuda que ya existe, el financiamiento nuevo es muy poco. La única forma en que consigue finan es a punta de pistola: emito pesos y después los transformo en deuda con esterilización. En un modelo en el que a uno le gustaría que el Banco Central fuera independiente e hiciera política monetaria, no forzás al Banco Central a financiar al Tesoro con todas las consecuencias que genera”, dijo el especialista de Econviews.

“¿Por qué Macri no tomó el 100% de la deuda en pesos? Porque no hay mercado en pesos para eso. No tenés un mercado financiero local. Es el mismo motivo por el que no fui a la luna la semana pasada, es porque no tengo un cohete”, cerró Borenstein.

“Conceptualmente está bien ver toda la película, pero ahí muchos aprovechan para acomodar los números. Pero si es cierto que 2011-2015 el oficialismo actual lo subestima olímpicamente desde siempre, el desendeudamiento fue otro relato si miras la deuda neta incorporando no registrados”, coincidió Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma.

“Para la deuda en la época de Cristina Macri y Sandleris no diferencian lo que es deuda con privados, deuda con organismos internacionales y deuda intra sector público. Entonces no es el mismo tipo de deuda” (Rajnerman)

Pero más allá de que a cifra total no se discute, algunos análisis relativizan su relevancia porque -sostienen- no toda deuda es igual.

“Los números agregados son esos. Ahora bien, el tema es que tiene algunas, entre comillas, trampas adentro. Para la deuda en la época de Cristina Macri y Sandleris no diferencian lo que es deuda con privados, deuda con organismos internacionales y deuda intra sector público. Entonces no es el mismo tipo de deuda. Una cosa es la deuda que toma el sector público con el Banco Central y otra cosa es la deuda que se tomó en su momento con el FMI y que se toma con privados. Son cosas distintas y los números de Sandleris no los diferencian. Entonces, son números que están bien pero económicamente no tienen mucho sentido”, comentó Matías Rajnerman de Ecolatina.

“Y respecto de la deuda de Alberto Fernández, la gran diferencia con Mauricio Macri es que no es lo mismo la deuda en pesos que la deuda en dólares. Y esto no tiene detrás un supuesto de licuación y demás, sino que no es lo mismo tener deuda en moneda soberana que en otro tipo de moneda. La Argentina en última instancia es mejor deudor en peso que en dólares y después no tiene riesgo de descalce de moneda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una devaluación el peso de la deuda en dólares aumenta, porque el Estado tiene que pagar en dólares y recauda en pesos. En cambio el precio de la deuda en pesos se mantiene constante. Entonces son números que son correctos pero que son poco relevantes a nivel económico. Me parece que es más una chicana política que vale para eso, que un análisis económico interesante”, concluyó el economista.

“A la hora de hacer el cálculo de sostenibilidad de la deuda, que en definitiva es lo que se mira a la hora de determinar si un país puede o no hacer frente a los compromisos con sus acreedores, lo que importa es la deuda con el sector privado y los organismos internacionales” (Martínez)

Desde la consultora PxQ que dirige el economista Emmanuel Álvarez Agis, por último, también analizaron la comparación de endeudamiento entre los distintos períodos de Gobierno.

“En mi opinión el análisis de Macri es sesgado. En primer lugar está dando el mismo tratamiento a la deuda en pesos y a la deuda en moneda extranjera. Al mismo tiempo no separa entre deuda bruta y neta, que es la que contabiliza lo que se le debe a acreedores privados y organismos internacionales. A la hora de hacer el cálculo de sostenibilidad de la deuda, que en definitiva es lo que se mira a la hora de determinar si un país puede o no hacer frente a los compromisos con sus acreedores, lo que importa es la deuda con el sector privado y los organismos internacionales, y los compromisos en moneda extranjera tienen una relevancia superior a lo que se debe en moneda doméstica”, señaló Pedro Martínez, director del Área Macro de la consultora.

“En última instancia se pueden emitir pesos para pagar la deuda en nuestra moneda, aunque eso tenga consecuencias desde el punto de vista macro. Por último, otra ‘trampa’ del análisis es que se toma el promedio anual de crecimiento de la deuda y el gobierno de Cambiemos tuvo acceso al mercado de deuda internacional hasta febrero de 2018″, concluyó.

