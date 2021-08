El extraño fenómeno de la criptomoneda africana que superó en forma rotunda al Bitcoin: cuánto vale

Zugacoin, la primera criptomoneda africana

Zugacoin es la primera criptomoneda creada en África y tiene un precio por unidad de 158 mil dólares.

Esto la convierte en la criptomoneda con precio unitario más cara del mundo, al superar por 3,4 veces a Bitcoin, que actualmente cotiza a poco más de 46 mil dólares.

El 3 de agosto, la criptomoneda africana cotizaba a tan solo 50 dólares, 24 horas después, el 4 de agosto, ya cotizaba a más de 87 mil, registrando la suba más grande en la historia de las criptomonedas en un día, de aproximadamente 174 mil por ciento, y al mismo tiempo convirtiéndose en la criptomoneda más cara del mundo por precio individual. Actualmente, cotiza a 158 mil dólares, y la suba total desde el 3 de agosto es de 316.000 por ciento.

La moneda es considerada una “creadora de olas”, no solo por las subas de precio, sino por el impulso al desarrollo de más criptomonedas como ella. Es la primera criptomoneda en África y fue lanzada oficialmente el 1 de diciembre de 2020, con el objetivo de proporcionar formas de ayudar a todos los nigerianos promedio, dispuestos a tener la liberación financiera y ganarse la vida de mejor forma.

En reacción al aumento continuo del precio de la moneda en el mercado global, el fundador, el arzobispo de Nigeria, Sam Zuga, dijo: “Los nigerianos y africanos no deben dar por sentado este récord económico digital, sino aprovecharlo para asegurar su futuro financiero”.

Zugacoin también ha sido incluida en 10 plataformas de intercambios. Entre aquellas desde las que se puede comercializar la criptomoneda, se destaca principalmente Pancake Swap en Argentina, ya que es la más utilizada de las 10. Otras también muy reconocidas son Dextool, Poocoin, Indoex, Azbit y Bankcex. A raíz de este suceso, su popularidad incrementó junto a la demanda, y su precio se disparó hacia el alza.

El arzobispo de Nigeria, Sam Zuga, creador de la Zugacoin

El arzobispo Sam Zuga, dijo: “Dios me ha quitado los insultos de los nigerianos; Su humilde servidor, el arzobispo Prof Sam Zuga, al incluir ZUGACOIN BEP20 en CoinMarket Cap con un precio histórico de más de 120.000 dólares”, y añadió: “Finalmente hemos llegado al final de este viaje de la revolución financiera africana. Hice mi trabajo, usé mi sudor personal para cocinar para todo el continente africano. Si los africanos se negaron a comer, ya no es culpa mía. He cumplido los deseos de mi corazón contra todo pronóstico. Este solo puede ser Dios y yo le devuelvo toda la gloria”.

Cuando la moneda fue lanzada al mercado a fines del 2020, el precio por unidad era de alrededor de 45 mil dólares. A mediados de enero de este año, su valor se desplomó, cayendo hasta los 50 dólares, donde se mantuvo algún tiempo, rondando entre los 70 y los 30, hasta el 3 de agosto.

También, se refirió a los inicios de la criptomoneda: “Cuando Zugacoin se redujo a 30 dólares, la gente publicaba capturas de pantalla en las redes sociales para burlarse del arzobispo profesor Sam Zuga. Ahora que Zugacoin lidera con más de 120.000 dólares en el mercado global, no vuelven a confiar en CoinMarket Cap”.

La criptomoneda ganó cerca de 158,8 mil millones de dólares de valor de mercado total, y puede haber generado cientos de nuevos millonarios.

En relación con esto, Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, dijo a Infobae: “Este tipo de cosas ocurren con la misma frecuencia que vemos el cometa Halley, y lo más difícil en estos casos es mantener el precio sin que reviente la burbuja. Es una gran alegría ver como se generan nuevas grandes riquezas, pero no es sano para un activo subir tanto, por lo que comprar hoy llevaría un riesgo extremadamente alto”.

