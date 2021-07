Trabas a la exportación de carne: gremios confirman recorte del 40% en los ingresos de trabajadores de frigoríficos

Aumenta la preocupación por el impacto de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Alerta en el gremio de la carne.

El gremio de la carne confirmó la disminución del 40% de los ingresos que tienen los empleados de las plantas frigoríficas dedicadas a la exportación por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna y no descartan iniciar medidas de fuerza. Por su parte, los feedloteros destacan el aporte que promueven los nuevos préstamos para compra de alimento para el engorde a corto plazo. Sin embargo, plantean sus objeciones respecto a lo acotado del plazo de cuatro meses para concretar la devolución del crédito de bancos oficiales.

Los trabajadores del gremio de la carne aguardan que el Gobierno cumpla con el compromiso asumido ante los integrantes de la cadena de ganados y carnes de flexibilizar la exportación, mediante la liberación del mercado de China para el ingreso de carne de vaca, que no es consumida en el mercado interno, y de la carne de kosher a Israel. En caso de no haber novedades sobre este tema, los trabajadores no descartan realizan medidas de fuerza, que también contemplaría una marcha a la sede de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo y cortes de rutas.

Pedro Montiel, secretario general del Gremio de la Carne de Mar del Plata, comentó a Infobae que la tensión continúa en aumento en las plantas frigoríficas por la caída que presenta la actividad. En el caso de Mar del Plata, la faena que tenía por destino la exportación fue destinada a cubrir el consumo del turismo en la ciudad balnearia durante las vacaciones de invierno. “No hubo despidos en las plantas exportadoras. Si el trabajador frigorífico enfrenta la garantía horaria sin pérdida de empleo: con un salario de entre $50 mil a $70 mil que cobraba antes de las restricciones a la exportación, hoy se cobra un 40% menos. Lo que es una rebaja importante en los ingresos”, explicó Montiel.

La garantía horaria plantea, según el convenio sectorial, la necesidad de cubrir un cupo de 140 horas laborales durante el mes. Esto representa, sumado al salario base, casi la mitad de los ingresos mensuales que puede tener un trabajador en los frigoríficos de carne vacuna, y principalmente dedicados a la exportación.

La Mesa de Enlace se reunió ayer con el gobernador de Salta, para analizar el impacto de las medidas oficiales sobre la exportación de carne vacuna.

“Hoy se trabaja con un límite de 40 horas (en la quincena) y por debajo de lo que se venía trabajando antes de las medidas. Esto lleva a que los trabajadores sufran una rebaja del 40% al 50% de sus ingresos. Entendemos que el gobierno adoptó las medidas para que la carne esté al alcance de todos, pero se olvidó del impacto que tiene sobre los trabajadores del sector. Estos están muy disgustados. Se teme que suceda lo que pasó en el 2006, cuando cerraron 100 frigoríficos exportadores y se perdieron 10 mil empleos”, explicó Montiel.

Créditos y reclamos

Juan Carlos Eiras, titular de la Cámara Argentina de Feedlot, ponderó como “positiva” contar con oportunidad de obtener créditos del Banco Nación por unos 10 mil millones de pesos a tasa bonificada por el gobierno nacional para la adquisición de maíz y destinarlo al engorde de hacienda vacuna. Así lo anunció el Gobierno esta semana.

Sin embargo, Eiras mencionó que “los 120 días para cancelar el aporte financiero de capital e intereses es muy justo” para el productor, ya que se venían trabajando en el sector en un lapso de un año para ajustar los ciclos. “El costo de alimentación del ganado es muy alto y la posibilidad de financiamiento es importante, aunque se deberá contar con una renovación casi automática si no se interrumpen los ciclos biológicos. Habrá que trabajar. Tenemos la esperanza de que el banco y el gobierno comprenda la necesidad que tiene el sector feedlotero de poder tener la renovación rápida y anticipada para poder tomar la decisión de inversión para que el productor ponga 50 a 60 kilos más por animal, y eso se hace con plata”, dijo el presidente de la Cámara.

Por otro lado, ayer los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunieron con el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le llevaron el pedido de que interceda ante el Gobierno nacional para que se eliminen las restricciones a la exportación de carne vacuna. Al término de la reunión, realizada en la sede de la casa provincial en el microcentro porteño, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, señaló: “Es incomprensible que siga el cepo exportador y que el gobierno insista en continuar con medidas con las que perdemos todos: los productores, los consumidores, el país y el mismo gobierno. El campo tiene que ser escuchado, contamos con datos claros de cómo estas medidas aplicadas al mercado de carnes, tienen que ser eliminadas”.

Por último, anoche los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos y La Pampa (CARBAP) resolvieron realizar en el mes de Agosto, con día y sede a fijar un “Consejo Directivo Abierto”, donde se va a convocar a todas las rurales asociadas a la entidad, productores y representantes de la cadena cárnica, con el objetivo de debatir sobre la crisis actual del sector y los cursos de acción a seguir. Dentro de estas acciones se va a establecer la necesidad de interactuar con otros actores de la comunidad y de la producción en defensa del trabajo, la producción, la educación , la salud y por sobre todo la libertad como bien supremo.





