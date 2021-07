Cuántas horas hay que trabajar para pagar la factura de Internet: cómo se ubica la Argentina en el ranking mundial

En Argentina se necesitan 2 horas y 28 minutos de trabajo para pagar por una conexión mensual

La pandemia producida por el Covid-19 consolidó al acceso a una conexión confiable a Internet como elementos esencial y necesario para trabajar, estudiar y hasta socializar. No obstante, en cada país existen distintos niveles de dificultad en términos de accesibilidad a esta red. Un estudio encontró que en los lugares donde es menos accesible el servicio de Internet tiende a ser, además, de menor calidad. Y midió qué tan costoso es acceder en base a un ranking de horas de trabajo necesarias para pagar la conexión de un mes .

A modo de ejemplo, las personas que viven en el continente africano tienen que trabajar en promedio casi 11 horas al mes para poder pagar el paquete de banda ancha más barato, en Argentina se requieren casi dos horas y media.

Los datos fueron extraídos de un estudio realizado por un proveedor de Virtual Private Networks (VPN), llamado Surfshark, el cual señala que el 75 por ciento de los países investigados tienen que trabajar más que el promedio mundial para poder pagar internet. Este promedio es de 3 horas y 48 minutos al mes para pagar el paquete de banda ancha más barato de cada país.

En la región, Argentina y Colombia son los países con un acceso a internet más barato, aunque sorprende que Colombia es el peor país si hablamos de facilidad de acceso a Internet. Por otra parte, Panamá, Honduras y Nicaragua son algunos de los países de Latinoamérica donde es más caro contratar un paquete de internet. En particular, Argentina se encuentra en el puesto número 32 de países con un acceso a internet más barato, mientras que por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en el puesto 131.

El estudio demuestra que existe una relación entre los precios elevados en algunos países, con un servicio deficiente. El motivo es la baja calidad de la infraestructura, esto deriva en un mayor coste para acceder al servicio a pesar de no tener aún los niveles de demanda de otros países. Un ejemplo claro sería el de Nigeria, el país más caro en este aspecto, donde se necesitan trabajar casi 34 horas al mes solo para poder pagar el contrato de banda ancha más barato disponible en el país.

El costo de internet según los países Fuente: Statista

En Europa, Montenegro se destaca como el país con el internet menos asequible de la región, con un precio equivalente a siete horas y cuatro minutos de trabajo al mes. En España, por otra parte, se necesitan solo 1 hora y 33 minutos de trabajo para poder pagar el servicio mensual de internet.

Otro dato relevante que muestra el estudio, es que el precio por acceder a “internet móvil” comúnmente llamado 4g, es mucho más accesible en promedio que la banda ancha en todo el mundo.

Los países de Latinoamérica en los que se necesita trabajar más horas para acceder a internet son Brasil, México y Colombia. En Brasil se necesitan 8 horas y 24 minutos con un sueldo promedio para acceder a internet de banda ancha. Por otra parte, en México se necesitan 9 horas y 53 minutos. Finalmente, el por país de Latinoamérica en este sentido es Colombia, donde se necesitan 11 horas y 5 minutos.

A nivel mundial, el continente con mejor acceso a internet es Oceanía, donde tan solo se necesita una hora de trabajo. Seguido por Europa, con 2 horas y 15 minutos, y luego Asia con 3 horas y 6 minutos. Estos tres se encuentran por encima del promedio mundial, quedando por debajo América con 6 horas y 2 minutos y finalmente África con un promedio de 11 horas.

Como dato final, la investigación de Calidad de vida digital demostró que no existe una relación evidente entre la facilidad de acceso a Internet y el PBI per cápita de un país. Por ejemplo, Irán se encuentra en un lugar bajo si hablamos de PBI per cápita, pero ocupa el quinto lugar entre las redes de Internet más asequibles del mundo.

