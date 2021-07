Un grupo de bonistas rechazó la restructuración de deuda de la provincia de Buenos Aires

Tras un año y medio en default y 20 prórrogas al canje, la administración de Kicillof busca reestructurar más de 7.000 millones de dólares repartidos en 11 títulos con jurisdicción extranjera (REUTERS/Marcos Brindicci)

Acreedores de la provincia de Buenos Aires enrolados en el Grupo Ad Hoc rechazaron este miércoles el acuerdo de reestructuración de deuda bonaerense y advirtieron que considerarán “cuidadosamente” los pasos a seguir.

Tras el acuerdo que el gobernador Axel Kicillof selló con el fondo Golden Tree y otros acreedores, los tenedores de títulos del Grupo Ad Hoc advirtieron sobre la posibilidad de un conflicto legal con la administración bonaerense.

Este patrón de comportamiento no constituye un acercamiento a la buena fe en ninguna de sus acepciones (Grupo Ad Hoc)

El fondo criticó la decisión del mandatario de llevar adelante negociaciones bilaterales con otros acreedores y advirtieron que Kicillof “eligió un camino desafortunado”. El Grupo Ad Hoc también cuestionó en un comunicado las negativas del Gobierno a entrar en negociaciones con ese fondo y señaló que “este patrón de comportamiento no constituye un acercamiento a la buena fe en ninguna de sus acepciones”.

Además, advirtió que no descarta sumar “a un grupo más amplio de bonistas institucionales y minoristas” en su reclamo.

Cabe recordar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció a través de un comunicado que llegó a un acuerdo con “su principal acreedor y otros bonistas” para enmendar su propuesta al mercado para el canje de su deuda.

El distrito había caído en default más de un año atrás, el 14 de mayo del año pasado, al no pagar un vencimiento por USD 110 millones y debió extender 20 veces el período de negociación antes de lograr algún grado de consenso en los términos y condiciones de la reestructuración de su deuda.

Tras un año y medio en default y 20 prórrogas al canje, la administración de Kicillof busca reestructurar más de 7.000 millones de dólares repartidos en 11 títulos con jurisdicción extranjera, colocados a lo largo de los últimos años por 4 nuevos con vencimiento en el 2037.

“Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente USD 4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%”, detalló el comunicado.

La actual invitación formal de la provincia gobernada por Kicillof tenía vigencia hasta el 23 de julio.

Como resultado de las demoras en la reestructuración, que desde ambas partes fueron calificadas como intransigencia, un grupo de acreedores asesorados por la firma White & Case, el Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders, demandó a la provincia en la la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo en el que el Tesoro Nacional perdió el caso “pari passu” por la reestructuración de la deuda de 2005. Esa demanda, por el momento, sigue su curso mientras que el grupo todavía no reveló si acompañará la nueva propuesta bonaerense.

