La provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo con bonistas para terminar con más de un año de default

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció a través de un comunicado que llegó a un acuerdo con “su principal acreedor y otros bonistas” para enmendar su propuesta al mercado para el canje de su deuda . El distrito había caído en default más de un año atrás, el 14 de mayo del año pasado, al no pagar un vencimiento por USD 110 millones y debió extender 20 veces el período de negociación antes de lograr algún grado de consenso en los términos y condiciones de la reestructuración de su deuda.

“La Provincia logró el acuerdo de su principal acreedor y otros bonistas en torno a términos y condiciones que permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera”, dijo el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial en un comunicado.

“Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente USD 4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%”, detalló el comunicado.

La provincia de Buenos Aires tiene que reestructurar deuda por USD 7.148 millones, cifra que se extiende hasta rondar los USD 7.700 millones si se suman los intereses. Desde el 24 de abril del año pasado viene negociando con los acreedores.

“Haber logrado este entendimiento, luego de intensas negociaciones, fue posible gracias a los esfuerzos compartidos que posibilitan avanzar hacia una solución definitiva. Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía. Sin dudas, concluir esta instancia de negociación fue posible por la mejora del contexto económico y social, y por la disminución de los riesgos asociados a la pandemia, producto del extenso programa de vacunación que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y todo el país”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López.

La actual invitación formal de la provincia gobernada por Axel Kicillof tenía vigencia hasta el 23 de julio, luego de que fueran necesarias 20 extensiones ante la falta de acuerdo.

Como resultado de las demoras en la reestructuración, que desde ambas partes fueron calificadas como intransigencia, un grupo de acreedores asesorados por la firma White & Case, el Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders, demandó a la provincia en la la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo en el que el Tesoro Nacional perdió el caso “pari passu” por la reestructuración de la deuda de 2005. Esa demanda, por el momento, sigue su curso mientras que el grupo todavía no reveló si acompañará la nueva propuesta bonaerense.

