Los empresarios cristianos piden que el Gobierno baje la presión impositiva para generar más inversión y empleo privado

Gonzalo Tanoira y Silvia Bulla de ACDE

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) consideró que es fundamental bajar impuestos para aumentar el nivel de inversión y empleo en el sector privado.

Así lo expresaron Gonzalo Tanoira y Silvia Bulla en una entrevista virtual con Infobae, en la que destacaron que hay que trabajar en una transición para que los planes sociales se transformen en empleo genuino.

Tanoira, presidente de ACDE, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, tiene un máster en Business Administration de Wharton School. Además, es vicepresidente de la firma San Miguel, director del Grupo Peñaflor y del Banco Quilvest. Fundó el Movimiento de Dirigentes Cristianos y cofundador de GAM (Generación por una Argentina Mejor). También es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Austral y del IAE.

Bulla, miembro del consejo directivo de ACDE, es licenciada en Estadística de la UNR, posee una Maestría en Administración de Empresas y certificación de Coach otorgada por la International Coaching Federation. Es la presidente de Danisco Argentina y directora de Recursos Humanos para LATAM International Flavors and Fragrancies (IFF). Fue presidente de DuPont Argentina y ocupó varias posiciones regionales en el área de Recursos Humanos de la empresa.

La entrevista se realizó antes del XXIV Encuentro Anual ACDE, que se realizará entre el 30 de junio y el 1ro de julio, a partir de la consigna de “cómo el capitalismo debe evolucionar para lograr generar prosperidad y desarrollo para todos y mitigar los daños económicos y sociales que se han acentuado por la pandemia”.

Al respecto, ACDE expresó su “preocupación por un incremento de la desigualdad y de la pobreza. Todos los actores estamos llamados a hacer un esfuerzo común para responder ante este desafío”. “Un esfuerzo común que nos permita construir un presente y un futuro con oportunidades de desarrollo para todos los miembros de nuestra sociedad”, se indicó.

- ¿Cuáles serán los ejes del encuentro de este año?

- Tanoira: Se trata de ir hacia un capitalismo más humano; la gente se preocupa por preguntar cuál es el sistema que surgirá después de la pandemia. La idea no es modificar en forma radical el sistema, que ha podido sacar mucha gente de la pobreza, pero sí generar algunas mejoras que se pueden introducir para que sea más humano. El encuentro tendrá testimonios personales que podrán echar una luz sobre este tema.

Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE (Maximiliano Luna)

- Bulla: Nuestro enfoque en esto es el diálogo entre diferentes actores de la sociedad, frente a un problema que ya antes era acuciante antes de la pandemia en nuestro país y por eso es importante encontrar caminos de elementos que nos unan y también nos separan.

-¿Cómo analizan la situación económica de la Argentina?

- El ministro Guzmán afirmó que necesitan esta presión impositiva para sostener el gasto públicoe tenía en sus planes y realmente muy complejo. Sabemos que hemos estado en esa fina línea entre preservar las vidas y la economía, tanto a nivel local como mundial, muy difícil de equilibrar. Pero tratamos de apuntar al mediano y largo plazo y queremos que, más allá de lo que se hizo bien o no, queremos debatir qué ocurrirá el día después, porque la vacunación está llegando, más tarde que temprano, y la recuperación llegará. Por eso es importante saber cuáles son los puntos de acuerdo. Lo que no se puede utilizar la pandemia para no aplicar las mismas recetas que viene aplicando el país, que consisten en subir siempre la presión impositiva sobre el sector privado, porque esa estrategia se está agotando y, cuando no haya sector privado, no habrá generación de riqueza ni de empleo genuino. Necesitamos conservar la iniciativa privada, las ganas de progresar de la población para poder crear más fuentes de trabajo para sacar a más gente de la pobreza.

No se puede seguir aplicando la receta de subir la presión impositiva sobre el sector privado, porque se está agotando y, cuando no haya sector privado, no habrá generación de riqueza ni de empleo (Tanoira)

-El ministro Guzmán afirmó que necesitan esta presión impositiva para sostener el gasto público

- Tanoira: Lo que no dice el ministro es que este nivel de impuestos está empujando a muchas empresas a irse o evitando que otras lleguen al país. ¿Cuál sería el nivel de inversión si la presión impositiva fuera menor? Claramente todo el mundo identifica que la Argentina está subvinvertida, hay mucho dinero de los argentinos afuera y mucho de extranjeros que no está viniendo, pero podría venir para desarrollar los recursos naturales que tiene el país. Así que no sé cual es plan del ministro, pero habría que aumentar la inversión.

Silvia Bulla, de ACDE, es presidente de Danisco Argentina y directora de Recursos Humanos para LATAM International Flavors and Fragrancies (IFF)

- Bulla: Tenemos una mirada cristiana sobre la economía, en particular sobre la economía social, que es una parte muy relevante de la economía argentina, así como la vida de las pymes, que se han visto tan amenazadas en estos tiempos en términos de generación de empleo.

- A la vez, la suba de impuestos es un fenómeno que se está registrando en varios países a raíz del aumento del gasto y de la deuda pública por la pandemia

- Tanoira: Hay que reconocer que varios países están subiendo impuestos, pero nosotros ya pasamos por estas instancias en las que se aumentaba o se creaba un impuesto en forma temporal cada vez que había una crisis: la suba del IVA, el impuesto al cheque, uno a la renta financiera, o a las exportaciones -único país en el mundo que lo tiene-, a la riqueza, y ahora se habilita a las provincias y municipios a subir los impuestos que habían bajado. Lo que termina pasando es que las inversiones se van y, las que se quedan, dejan de ser competitivas en el mercado global. Ya está pasando con varias materias primas que son más baratas de producir en otros países.

- ¿Sobre qué pilares debería construirse la política en favor de un aumento de la inversión?

- Tanoira: El primer pilar es la confianza, no solo a un país, sino también entre los habitantes; ninguna receta puede funcionar en el mediano plazo si no cuenta con el consenso de una mayoría de la sociedad. No hay posibilidad de aplicar ninguna idea si la mitad de la gente está en contra. Si Ruanda, como nos contará una de las participantes, pudo superar su sangrienta guerra civil basada en el conflicto entre dos tribus, la Argentina puede lograr superar su grieta.

ACDE analizará cómo se puede buscar un capitalismo más humano

- ¿Qué opinan sobre la necesidad de transformar los planes sociales en herramientas para el empleo genuino?

- Bulla: Una respuesta de largo plazo debe venir a través de lo que puedan hacer las empresas para generar más empleo. Sí es necesario en que es necesaria la participación del Estado y de las empresas en situaciones como la actual, pero también, cuando la coyuntura lo permita, hay que avanzar en la creación de empleo, sobre todo en las pymes y la economía social.

Una respuesta de largo plazo para los planes sociales debe venir a través de lo que puedan hacer las empresas para generar más empleo (Bulla)

- Tanoira: Nadie propone un salto al vacío, o cortar planes sociales para que la gente se las arregle como pueda; el Estado debe cuidar que la gente no caiga en la pobreza extrema y la reconversión de los planes demora tiempo, para que puedan tener un trabajo digno y registrado, en un circulo virtuoso en el cual cada vez más el sector privado va sacando más gente del sector público y el Estado pueda reducir entonces la carga impositiva. No hay nada más potente que un sistema que funciona, con un capitalismo más humano.

- El capitalismo es el sistema que más gente sacó de la pobreza en los últimos tiempos, pero el problema principal de la región es la desigualdad. ¿Cómo se supera este fenómeno?

- Tanoira: La dirigencia en general debe tomar en cuenta la cuestión de la desigualdad más allá de que haya gente que haya salido de la pobreza; tenemos que asegurarnos que la retribución sea justa entre el capital y el trabajo, porque los trabajadores son parte de la creación de esa riqueza. Si podemos mejorar esa distribución dentro del sector privado, será un buen camino por delante.

- Bulla: Es muy importante para nosotros la mirada cristiana sobre cada uno de los integrantes de la sociedad, sobre todo después de la pandemia, que mostró la importancia de la importancia de cada uno.

- ¿Cómo observan la situación institucional del país?

- Tanoira: Lo hemos expresado varias veces: las reglas institucionales del país son básicas para aumentar la inversión. Y en este sentido este gobierno ha dado muchas señales encontradas, a través de posibles estatizaciones de empresas privadas, de reforma de la justicia, del Ministerio Público. Si queremos salir fortalecidos de la pandemia hay que dar señales a las que se dieron en los últimos tiempos; eso ha sido un retroceso.

-Bulla: Ahí radica una conexión muy clara entre la economía y la confianza, para que más empresas inviertan, nacionales y extranjeros, basada en la transparencia y la claridad.

