11 secretos de Marcos Galperin: cómo se llaga al éxito, sus “momentos Eureka” y cómo superó la angustia que un día le impidió levantarse de la cama

Marcos Galperin (Bloomberg)

Es el CEO y fundador de la empresa más valiosa de la Argentina: más de USD 77.000 millones según la cotización de sus acciones en Wall Street. De un eterno perfil bajo, en los últimos años la figura de Marcos Galperin cobró relevancia política como nunca: desde sus pujas públicas con sindicalistas, como Hugo Moyano y Sergio Palazzo; su pelea tuitera con el dirigente social Juan Grabois; su reunión con Alberto Fernández a horas de que el actual presidente ganara las PASO en 2019; su apoyo público a la reelección de Mauricio Macri; hasta su polémica decisión de mudarse a Uruguay con su familia días antes de que asumiera el actual gobierno.

Referente histórico del ecosistema emprendedor local, de un tiempo a esta parte también tiene peso propio en el llamado “círculo rojo” y hasta es miembro de AEA, la asociación empresarial que reúne a los dueños de las principales compañías del país.

Por esa relevancia, cada vez que Galperin habla –no lo hace habitualmente– concita la atención. Sin referencias políticas y sin mencionar a la Argentina, y mucho menos a su actual contexto político, sanitario y económico, el empresario fue parte de un evento virtual regional de Endeavor, la red global de emprendedores de la que es parte y benefactor. Experiencia Endeavor LATAM reunió a los fundadores de cuatro empresas unicornio de la región –las compañías con una valuación superior a los 1.000 millones de dólares– y el fundador de Mercado Libre compartió pantalla, en entrevistas individuales, con Loreanne García de la mexicana Kavak; Sebastián Mejía, de Rappi; y Sergio Furio de Creditas, Brasil.

Galperin –entrevistado por la periodista mexicana Ana Francisca Vega, de Grupo Televisa– habló del éxito, de su receta para superar los fracasos, de las claves para contratar personal, de cómo es ser CEO en medio de la pandemia y de si alguna vez dijo “basta”, entre otros temas.

Se comparó también con los emprendedores del mundo de las criptomonedas. “En el mundo de las criptos veo gente con una creencia fuerte y la mayoría piensa que están locos. Es un grupo chico, pero están totalmente convencidos de que eso va a cambiar el mundo. Bueno, eso mismo éramos nosotros en el 99 con internet”, dijo al recordar los comienzos de Mercado Libre.

A continuación 11 definiciones del “padre” del primer unicornio argentino.

Qué es el éxito

“Una persona exitosa sigue siendo esa persona feliz. Que está feliz con su vida, que se siente completa. Por suerte, en este mundo hay muchas maneras distintas de ser feliz y se llega a la felicidad por distintos caminos. Al final del día hay que sentir que uno es útil y que ha hecho algo positivo y valioso. Definitivamente, no mediría éxito en base a valores monetarios. Me he dado cuenta, a lo largo de los años, que lo más importante es disfrutar el camino y que no hay un objetivo final que termine haciéndote feliz”.

El empresario en la primera oficina de Mercado Libre, en Saavedra

Cuál es la receta para ser exitoso

“Hay elementos muy importantes que son, a veces, indispensables para que ciertos proyectos funcionen. Disfrutar lo que se hace es fundamental para ser exitoso. Tener la capacidad de mirar a largo plazo también es fundamental porque es muy difícil que haya un éxito de un día para el otro, o rápidamente. Y tener equipos: es mucho más divertido hacer las cosas con gente con la cual uno se lleva bien y que te complemente. Es importante tomar riesgos, hacer las cosas de una manera distinta a lo que la mayoría de las personas está dispuesta a hacerlas. Si no se sienten tan cómodos con el riesgo, quizás van a estar mejor trabajando en una gran empresa que en un nuevo emprendimiento”.





Qué hay que hacer frente a un fracaso

“Los fracasos son un horror, a nadie le gusta fracasar. Por eso está bueno tener un equipo. No es lo mismo tener que digerir un fracaso solo que con un grupo de compañeros con los cuales uno se lleva bien, que respeta y que admira. Los fracasos son muy dolorosos, pero también son muy útiles. Se puede aprender muchísimo y a veces son la base de un éxito. Mercado Libre es una película hasta ahora tremendamente exitosa, pero tuvo muchísimos fracasos que supimos capitalizar”.

Cuál es su estrategia a la hora de contratar empleados

“La confianza es fundamental. En los procesos de entrevistas una de las cosas que nos preguntamos es: ‘¿Si estuviese en un viaje de trabajo, el vuelo de regreso se cancela y tengo que pasar el fin de semana con este compañero o compañera en un país que no es el mío, es una persona con la que voy a quisiera estar?’. La gente buena trae gente buena y la gente mediocre trae gente mala. Los buenos no tiene miedo de que les saquen el puesto y les gusta rodearse de personas interesantes. Es muy importante, cuando uno está empezando, que esas primeras contrataciones sean de gente realmente buena, que luego va a traer a otros iguales o mejores que ellos. Si pasa lo opuesto es muy complejo mantener la cultura de la empresa y mantener la motivación a medida que uno crece”.

Galperin fiscalizó para Cambiemos en las presidenciales de 2019 (@marcos_galperin)

Cómo lo afectó la pandemia

“Por suerte, mi familia inmediata está bien, sana. No ha habido casos graves. He tenido familiares cercanos contagiados. Lamentablemente, un tío falleció. La gente con la que trabajo, en general, también está bien. Entre los 20.000 empleados de Mercado Libre tuvimos contagios y también fallecimientos. Es muy triste todo eso a nivel familiar, empresa y, por supuesto, a nivel América Latina, dónde estamos lejos de superar la pandemia. Sin dudas la pandemia aceleró el crecimiento del comercio electrónico. Se convirtió en un servicio esencial y nos sentimos bien de poder ayudar. Tenemos casi un millón de personas que viven de vender en Mercado Libre y esa gente pudo seguir operando. El comercio electrónico aceleró su penetración del total del comercio, pero no fue un antes y un después, lo que nos pasó fue que nos puso dos, o tres, años más adelante en la curva de lo que hubiese sido el normal desarrollo o evolución, pero no fue que ‘si no hubiese sido por la pandemia esta actividad no hubiera existido’”.

Su mayor desafío

“Todavía tenemos muchísima innovación y crecimiento por delante. El año pasado, Mercado Libre sumó 65 millones de compradores y 12 millones de vendedores, pero hay 600 millones de habitantes en América Latina. En la región, el comercio electrónico va a tener una penetración del 10% en el 2021 y creemos que ese porcentaje va a llegar, mínimo, al 50%, que es donde ya está llegando en mercados más avanzados, como Gran Bretaña y China. Manejar ese crecimiento es muy desafiante. Además, para Mercado Pago y la democratización de las finanzas está todo por hacerse, con la mitad de la región que no tiene acceso a los servicios financieros. Es un mercado extremadamente competitivo”.

Cuándo se le ocurren las ideas

“Tengo momentos ‘eureka’. Cuando mejor pienso y cuando se me ocurren la mayoría de las cosas es como a las 5 de la mañana cuando estoy medio dormido y medio despierto. Tengo un anotador siempre en mi mesa de luz. Se ve que es cuando a mi cerebro se le ocurre las mejores ideas o las soluciones a los problemas. También muchas veces cuando estoy haciendo ejercicio porqué me libero y pienso mejor. Si bien en estos momentos estoy solo, el proceso de innovación de MercadoLibre es colectivo. Nunca priorizamos quién trajo la idea sino y su ejecución. Lo hacemos así para que la gente se anime a tomar riesgos. Ni apuntamos con el dedo ni glorificamos porque es la ejecución lo importante. Ese proceso es colectivo y muy democrático, todas las opiniones cuentan por igual. Es bastante descarnado, además: no se cuidan tanto las formas y no son discusiones muy diplomáticas, pero sí muy ricas. Yo estoy en el grupo de los que dicen ‘vamos para adelante, esto va a funcionar’... estoy entre los más inconscientes. Y muchas veces nos pegamos contra una pared. Con ese complemento de distintas personalidades se llega a un buen balance”.

Una foto de los primeros años de "Meli", tal la sigla con la que Mercado Libre cotiza en Wall Street

El legado de Mercado Libre

“No pienso en el legado de la empresa. Muchos emprendimientos nuevos se benefician de nuestro camino y de eso sí somos conscientes y nos gusta que MercadoLibre sea una empresa muy visible en el mercado de acciones de Estados Unidos y que los inversores digan: ‘Esta compañía puede ser el próximo Mercado Libre’. Lo fomentamos, además, pero no estamos enfocados en el legado, algo que implicaría mirar para atrás y todavía estamos mirando para adelante y para los costados. Tenemos muchísima competencia y desafíos. Lo que podemos construir en los próximos 22 años es mucho más de lo que construimos en los primeros 22″.

De qué está orgulloso

“Me siento súper orgulloso de MercadoLibre. Estamos teniendo un impacto muy positivo en los países donde operamos. Es difícil cuando se está en el medio de la carrera decir ‘qué bien estoy manejando, qué orgulloso estoy’. Uno está mirando lo que tiene atrás, los autos que tienen por delante y no comerse ninguna curva o dársela contra una pared. Si hago la pausa, sin dudas, es muy claro que hemos construido mucho y nos da mucho orgullo, pero estamos mucho más enfocados en todo lo que queremos hacer en los próximos años”.

Un consejo para un emprendedor

“Es muy sana esa ingenuidad de decir algo que es dificilísimo, que nadie cree que se pueda, y viene el emprendedor y dice ‘lo vamos a hacer’. Vivimos en un continente con mucho cinismo, donde todo el mundo cree que las cosas nunca van a mejorar o que todo va a ser peor. Esa ingenuidades una bocanada de oxígeno. Emprender es muy difícil, requiere de mucho tiempo y no es un proceso corto. Muchas veces el resultado no es el esperado; hay que estar enamorado de lo que uno hace y no tanto de ese resultado. Si lo tengo que resumir en una palabra, es pasión. Cuando esa pasión está, todo lo demás se alinea. Si no, es muy difícil que funcione”.

¿Alguna vez estuvo cerca de decir “basta”?

“Nunca dije ‘basta’, pero sí la pasé muy mal. Hubo épocas en los inicios de Mercado Libre en los que no quería salir de la cama. Sonaba el despertador a la mañana y decía: ‘No quiero salir de la cama porque tengo que enfrentar a todos mis empleados y la empresa se va a fundir, no va a funcionar, no tenemos plata para pagar los sueldos. Toda esta gente dejó sus trabajos y creyó en mí y en mi idea y esto no va a funcionar’. No estaba burn out, era una angustia muy, muy profunda. No era depresión, pero sí una angustia muy fuerte. Muchos emprendedores pasamos por eso: la angustia de haber arriesgado todo por algo que va a fracasar. En mi caso, por suerte, no fracasó; pero otras veces sí pasa. Para salir de la cama pensaba en otra gente del mundo que tenía problemas muchísimo más graves. Y siempre hay gente mucho más exitosa, eso también ayuda a mantener los pies sobre la tierra. No hay que disfrutar del fracaso ajeno. Habla mal de uno y es una actitud mediocre. Como sociedad, cuanto más toleremos el fracaso –siempre que sea el de quien dio todo por una ideal– van a surgir más emprendedores. Y cuantos más emprendedores tengamos, mucho mejor”.

