Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura, criticó el uso “demagógico” y “electoralista” de las restricciones a la exportación de carne vacuna

El ex ministro de Agricultura sostuvo que las restricciones a la carne vacuna no provocaron una baja en los precios al consumidor y cuestionó la puesta en marcha de un Plan Ganadero: “Suena a premio consuelo y no sirve para nada”, señaló