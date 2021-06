Melconian: “El ángel de la inflación permite recaudar y licuar gasto público”

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo que la inflación juega un rol dentro del plan económico del Gobierno. Caracterizó al avance de los precios como “ángel y demonio”, porque si bien atenta contra uno de los objetivos que es impulsar el consumo por otro lado evita que el gasto, la deuda del Tesoro o el stock de pasivos remunerados del Banco Central vayan perdiendo valor a medida que la inflación avanza . Sin embargo, consideró que aunque el programa económico se sostiene no hay resultados en cuanto a crecimiento, empleo e inversión.

Para el analista, no es cierto que el Gobierno de Alberto Fernández no tenga un plan económico. “Ya un plan, que yo creo que ni siquiera es electoral, porque es el intento de una política macroeconómica y de bases de una organización económica que tienen características de permanentes”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“El programa tiene un pilar que es asegurar alimentos, energía, transporte baratos para todos. Digo asegurar entre comillas, porque es voluntarismo, o sea, es Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas, retenciones, SIMI, desacoplar, etcétera, y que sobren pesos. Y hasta ahora carece de resultados porque la economía no crece, no tiene inversión, no crece el empleo y tiene inflación”, consideró el que fue presidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Uno de los pilares del plan del Gobierno, que sobren pesos para el consumo, terminó en inflación. Esa inflación es el ángel y es el demonio”

“Y el segundo pilar es que no falten dólares. Que haya un comercio exterior positivo, para eso tiene que haber cepo, y que sin default se patee todo lo pateable. Empezó con bonistas, deuda en dólares con el sector privado, las provincias y ahora está transitoriamente atascado en organismo internacionales: Club de Paris, Fondo Monetario. A esta parte del modelo le evitó volar por el aire la santa soja”, comentó Melconian.

En ese contexto, para el economista, la inflación tiene un doble rol de “ángel y demonio” para el programa económico.

“El pilar uno, que sobren pesos para el consumo, terminó en inflación. La inflación está en un nuevo rango en la Argentina, entre 40 y 50, saliendo del detalle de si mayo fue más bajo, 40 a 50. Y esa inflación es el ángel y es el demonio”, consideró.

“La inflación es el demonio porque el buró que tiene los almuerzos los lunes, los que comandan este tema dicen ‘che, acá nos está escupiendo el asado la inflación, es un demonio’. No hay paritaria que alcance, no hay bono que alcance, no ha 40 de aumento que alcance. Se empioja el consumo”, continuó.

“El ángel de la inflación permite recaudar, licuar gasto público, sino tenés que poner la trucha para decir que lo vas a bajar nominalmente. ¿Qué político hace eso?”

“Ahora, por otro lado es un ángel. El ángel de la inflación permite recaudar, licuar gasto público, sino tenés que poner la trucha para decir que lo vas a bajar nominalmente. ¿Qué político hace eso?”, abundó el analista.

“Ahora entramos a un proceso en el Banco Central y en la Tesorería que no es de endeudamiento en dólares, porque no tiene más la Argentina, pero que es endeudamiento en pesos. El endeudamiento en pesos necesita de dos cosas. O que cierres el déficit fiscal para curarlo o que lo licúes. De manera tal que yo diga ‘che, ¿cuánto subió la deuda? De 3 billones a 6 billones. Uy, dios me libre y guarde. No, quedate tranquilo que en términos reales está igual’. ¿Pero qué es que en términos reales está igual? Que la inflación lo come para que no te explote”, continuó.

“Lo que pasa es que se hacen todos los burros en la parte de ángel. ¿Qué querés? ¿Que salga el Gobierno o el ministro o el presidente del Banco Central a decir ‘necesito inflación para que me licúe las Leliq’?”, dijo.

“El plan está. Te puede gustar, no gustar, pero los resultados no dan. ¿Cómo se mide esto? Crecimiento económico, no. Menos 10, más 6. Vos pensá que para salir 0 a 0 en cuatro años el Gobierno necesita crecer el año que viene y el otro al 3 anual. Es el tercer mandato consecutivo en la Argentina estancado. No crece el empleo, récord de empleo informal, récord de empleo público. No tiene inversión. Y tiene a la santa soja para evitar volar por el aire en la parte externa. Así que plan hay”, concluyó Melconian.

