Locos por viajar: la pareja argentina de tiktokers que desde Nueva Zelanda da consejos y alienta a hacer turismo en tiempos de pandemia

Ailén Lisei y Leandro Barrios, el año pasado desde Cromwell y deseando "feliz Navidad" a sus seguidores

“Cuando vivíamos en Argentina, trabajábamos en relación de dependencia y solíamos hacer viajes de dos semanas, ahí empezó nuestra pasión, pero dos semanas nos quedaban cortas”. Los que hablan son Ailén Lisei y Leandro Barrios, la pareja que desde el blog “Sin turbulencias” y, sobre todo desde Tik Tokda consejos y alienta a hacer turismo aún en tiempos de pandemia.

De 28 y 33 años, ambos son oriundos de zona oeste del Gran Buenos Aires, lleva más de diez años de noviazgo y hace un mes se casaron en Nueva Zelanda. Ya son tres años que comenzaron su travesía mundial e inspiran a otras personas a que se animen a hacer lo mismo y salir de su zona de confort. En ese tiempo recorrieron 24 países.

Tienen más de 175.000 seguidores en Instagram, 13.000 suscriptores en YouTube y cerca de 460.000 en Tik Tok

“Hace tres años hicimos nuestro primer viaje largo que duró tres meses aproximadamente, por Estados Unidos, México, Cuba, Guatemala y Colombia, cuando volvimos y nos reinsertamos en la rutina nos sentíamos sapos de otro pozo, nos dimos cuenta que definitivamente eso no era para nosotros”, cuentan a dúo.

Su vida en Buenos Aires no era mala, aseguran. “Teníamos un auto, buenos trabajos, un lindo departamento, todo lo necesario para vivir bien, pero no éramos felices. Decidimos vender todo, salir de la zona de confort y vivir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo”, explicaron.

Ailén y Leandro se casaron en Nueva Zelanda

Comenzaron por Europa. Primer destino: Roma. Y durante estos últimos tres años recorrieron Italia, Malta, Eslovenia, República Checa, Alemania, Suiza, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Irlanda y Escocia. Saciados del viejo continente visitaron Marruecos, Rusia, Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Malasia y por último fueron a Nueva Zelanda.

Cuando llegaron al país insular creían que este sería un destino más entre tantos otros. “Pensábamos que iba a ser un país más de la lista, teníamos la idea de quedarnos uno o dos meses pero nos agarró la pandemia y nos quedamos varados acá. ¡Por suerte!”, detalla Ailén.

Ailén en Nueva York

El coronavirus cambió sus planes por completo. “Al principio fue un poco caótico, no sabíamos qué hacer. Nos ofrecieron vuelos de repatriación, pero finalmente decidimos quedarnos porque teníamos la posibilidad de sacar visas de trabajo, lo que nos permitiría ahorrar”, contó Leandro.

Según un estudio realizado por el Instituto Lowy de Australia, en enero de este año, Nueva Zelanda fue el país del mundo que mejor gestionó la pandemia de Covid-19. La pareja argentina está de acuerdo: “El virus se controló bastante rápido, solo tuvimos un mes de cuarentena y después prácticamente hicimos vida normal”.

"Aprovechamos el día libre y nos vinimos a relajar a Rotorua, una muy linda ciudad en la isla norte de Nueva Zelanda", posteó la pareja en mayo pasado

Se alegran de su suerte ya que si bien nunca pensaron que Nueva Zelanda se convertiría en su segundo hogar y es uno de los veinte países más caros para vivir, hoy afirman que trabajando allí “podés realmente ahorrar mucho dinero”.

Incluso fue en este país que hace aproximadamente un mes decidieron casarse.

La pareja de argentinos tomando el té en Marruecos

Con el nombre “Sin turbulencias” comenzaron un blog que reza en la portada: “Dos locos amantes de los viajes y siempre dispuestos a nuevas aventuras”. Además, cuentan con más de 175.000 seguidores en Instagram, 13.000 suscriptores en YouTube y cerca de 460.000 en Tik Tok. Allí comparten sus vivencias en el extranjero y dan consejos y tips para aquellas personas que deseen viajar por el mundo pero tienen dudas, temores, inseguridades, personas que piensen que se necesita mucho dinero para viajar o simplemente para quienes piensen que salir al mundo no será para ellos.

“Lo primero que aconsejamos es que se animen, hay que animarse a salir de la zona de confort, siempre hay trabas o peros que dan miedo y que no nos dejan salir a la aventura”, aconseja la pareja. “Si realmente quieren hacerlo no debería haber nada que los frene; a nosotros nos preguntaban ¿van a renunciar?, ¿y el auto, y el departamento?, ¿de qué van a vivir?, ya están grandes para hacer esto, etc. etc. etc.; y ahora que lo hicimos, que nos animamos, podemos decirles que hicimos lo correcto, estamos viviendo nuestro sueño”, agregaron.

Leandro llevó la celeste y blanca de Racing a la Plaza Roja de Moscú

“No hace falta ser millonarios para poder viajar, simplemente hay que buscar la forma, en nuestras redes sociales contamos con muchos tips para viajar barato y ahorrar muchísimo dinero”, explicó Ailén.

“Nosotros por ejemplo muchas veces viajamos sin pagar hospedaje, hacemos voluntariados donde intercambiamos horas de trabajo por techo y comida, cuidamos mascotas de personas que se van de vacaciones y nos dejan su casa, entre otras miles de posibilidades”, agregó su pareja. “¡Así que ya saben, si se quiere, se puede!”, concluyeron a dúo.

En su blog hay muchos datos prácticos para conocer mejor cada unos del puntos del planeta que visitaron. Entre los muy prácticos tips que postean en sus redes se destacan:

- Lo que tenés que hacer cuando llegás a Nueva Zelanda (”Estos son algunos de los consejos que nos hubiese gustado leer antes de llegar! Ahorrarán dinero, tiempo y dolores de cabeza”).

“Este viaje estaba pensado por un año y ya vamos dos... se extraña”, reconoce el joven matrimonio de viajeros

- Lo que tenés que tener en cuenta para emigrar o trabajar en el exterior.

- Cuántas horas hay que trabajar para comprarse un... (y dan ejemplos, desde zapatillas hasta un auto).

- Hospedaje gratis cuidando mascotas

- Cómo trabajar en Nueva Zelanda sin working holliday visa y sin límite de edad.

En cuanto al futuro, aún no tienen certezas: “No hay próximo destino por el momento. No sabemos qué va a pasar con el mundo aunque esperamos poder seguir viajando pronto. Con este viaje aprendimos a ser menos estructurados, a dejar de planear tanto el futuro y a vivir más el presente, ¡que la vida nos sorprenda!”.

¿Volverán? Quieren, extrañan a sus familias y amigos, pero por ahora sólo piensan en tomar empuje y volver a salir al mundo por nuevas aventuras. “Este viaje estaba pensado por un año y ya vamos dos... se extraña”, confesó la pareja loca por viajar.

