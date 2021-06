Habrá una ayuda extra para el sector turismo y una segunda edición de Previaje, anticipó Matías Lammens

Una imagen del 31 de mayo pasado, cuando se celebró el Día del Guía de Turismo en la Argentina

En los próximos días el Gobierno anunciará una asistencia extra a las empresas del sector turismo, anunció el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

La ayuda llegará “haya o no temporada de invierno, la anunciaremos la próxima semana”, dijo el funcionario y expresidente de San Lorenzo, quien adelantó que además de los hasta $ 22.000 para el pago de sueldos por cada trabajador formal y de una suma similar que reciben los trabajadores independientes en “sectores críticos” de la economía, que fueron prorrogados para el mes de junio, habrá un extra de $ 22.000 pesos por trabajador empleado para las empresas, “por única vez” para que afronten gastos corrientes.

Como ejemplo, Lammens dijo que una empresa de hotelería, gastronomía o de servicios turísticos que tenga 10 empleados recibirá $ 220.000 para afrontar erogaciones como, por ejemplo, servicios o el pago del aguinaldo. El ministro estimó que unas 6.500 empresas serán alcanzadas por esta ayuda. “Vamos a destinar más de $ 2.000 millones a eso”, adelantó.

En entrevista radial al programa “Digamos todo”, por CNN Radio, Lammens también anticipó que habrá una nueva edición del programa Previaje, aunque no precisó en qué período se aplicará la segunda etapa del programa que –precisó- el año pasado alcanzó a unas 600.000 personas que hicieron turismo en la Argentina y generaron un impacto de más de $ 5.000 millones en las provincias.

El ministro de Cultura y Deporte de Argentina, Matías Lammens. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

“Estamos muy contentos” con Previaje, dijo el ministro, y señaló que varios gobernadores le habían comentado al presidente Alberto Fernández el impacto positivo que tuvo el programa sobre las economías locales. Además, dijo que varios gobiernos de la región le pidieron información y asesoramiento a la cartera turística sobre la implementación del programa.

Antes de fin de año, pero no inmediato

El anuncio sobre la segunda etapa de Previaje sería también en los próximos días, aunque no sería de aplicación inmediata. El propio Lammens reconoció las dificultades de implementación que planteó la primera edición. Por ejemplo, señaló, que “el Estado, con toda la burocracia que tiene, te mande la tarjeta a tu casa, pero funcionó muy bien”.

Consultado sobre si el “Previaje 2” se implementará para el verano o antes, Lammens respondió que tratarán de tenerlo en marcha “para un período de fin de año” lo cual –dijo- dependerá de la situación sanitaria. De ese modo, excluyó que el programa se aplique a las vacaciones de invierno.

Respecto de la posibilidad de ser candidato a algún cargo legislativo en las próximas elecciones, Lammens dijo que “si el presidente me lo pidiera, no me puedo negar, pero estoy muy entusiasmado con lo que estamos haciendo; uno de los motores de la economía en los próximos años puede ser el Turismo y contribuir al empleo y la generación de divisas”.

Las "Sierras del Hornocal", en Jujuy elegidas como una de las "7 maravillas naturales de la Argentina" en una campaña organizadda por la Fundación New 7 Wonders of the World, que en 2011 consagró a las Cataratas del Iguazú como unas de las maravillas mundiales

El Estado solo no alcanza

En cuanto a la participación del sector privado en el sector Deportes, del que también se ocupa su cartera, Lammens dijo que el Estado debe asumir su responsabilidad con los atletas argentinos que participan en competencias internacionales, pero aclaró que para movilizar el Deporte y el Turismo “solamente con el sector público no alcanza” y que se necesitan “inversiones nuevas del sector privado”.

Así, en línea con el discurso “albertista”, Lammens enfatizó “tenemos que ser previsibles, tranquilizar la economía como nuestro ministro de Economía (por Martín Guzmán) y ofrecer oportunidades a quienes vienen a invertir y generar empleo en la Argentina”.

“Cada vez que veo los números de desempleo y pobreza, para mí son una estaca en el corazón”, dijo el ministro de Turismo y Deportes. “Definitivamente tenemos que empezar a transitar un camino de crecimiento sostenido y llegar a diferentes puntos de acuerdo de todos los sectores políticos sobre ejes que no se discutan, determinadas cuestiones que hay que plantearlas como cuestiones de Estado”.

La economía, concluyó, necesita “empezar a crecer seriamente, porque la Argentina ya no tiene más margen”.

