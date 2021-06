Cecilia Todesca habló tras las críticas de EEUU: “Cuando dicen que no hay un plan económico, es porque no es el que ellos quieren”

Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete

Luego del planteo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al ministro Martín Guzmán de que la Argentina necesita un “plan económico sólido” para contar con el apoyo de Washington en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno dio su respuesta.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, afirmó esta mañana en declaraciones radiales que “cuando dicen que no hay un plan económico, es porque no es el plan que ellos quieren”, en referencia a los dirigentes de la oposición.

Este es un año de crecimiento y ellos instalan que no tenemos plan. No es que no tenemos plan, es que no les gusta y eso es otra cosa

“Nuestro plan económico siempre fue el mismo, siempre dijimos que es la producción, el estímulo a las exportaciones, la sustitución de importaciones allí donde el país tiene capacidades productivas, es el empleo con derechos”, señaló en diálogo con Radio 10. “Este es un año de crecimiento y ellos instalan que no tenemos plan. No es que no tenemos plan, es que no les gusta y eso es otra cosa”, agregó.

La funcionaria anticipó que luego de tres años de caída, en 2021 la Argentina va a crecer. “Durante todo el gobierno de Macri se cayó y se perdió cuatro puntos del producto. Pero este año vamos a crecer, esto se está notando en algunos sectores, no en todos, porque el crecimiento es heterogéneo. Vamos a crecer y eso se va a sentir, y cuando logremos superar esta segunda ola de la pandemia, debería sentirse aún más”. Todesca Bocco resaltó que la recuperación se está dando “muy fuerte” en la industria y la construcción, dos sectores que tienen un efecto positivo sobre el resto de la economía.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, durante la reunión de gabinete económico

Con respecto a las críticas de la oposición, señaló que siempre repiten dos o tres lugares comunes. Uno es ‘bajamos los impuestos y entonces se recupera la inversión privada’. Pero la inversión privada se recupera cuando hay demanda. Después van por la flexibilización laboral, y por cierto, en la pandemia nos dimos cuenta lo importante que es tener un trabajo registrado, con derechos, y con salud”, dijo.

Para Todesca Bocco no hay “recetas mágicas” y se refirió a un documento del Tesoro de los Estados Unidos donde se concluyó que luego de bajar los impuestos a los sectores más concentrados, la inversión no reaccionó. “Cuando ellos dicen que no hay plan es que no es el plan de ellos. Nuestro plan es recuperar la producción y el empleo, la Argentina tiene con qué”, indicó.

Los mismos que dicen que no tenemos un plan nos dejaron una inercia inflacionaria del 40%

La funcionaria también se refirió a las críticas por el incremento del déficit fiscal, la diferencia entre los que el Estado recauda y lo que gasta. “El déficit fiscal se redujo durante los primeros meses del año por aumento de los recursos, por los impuestos, los derechos de exportació y que subieron mucho los precios internacionales, también por la recuperación económica y por impuestos como Bienes Personales y el aporte extraordinario, que no es un impuesto. El gasto también viene aumentando, es una buena reducción pero que no se va sostener en estos niveles en todo el año”, señaló.

“Los impuestos deben ser progresivos y el gasto tiene que seguir traccionando porque es una de las variables para recuperar el nivel de actividad”, agregó la vicejefa de Gabinete.

Luego, señaló que la inflación está teniendo una desaceleración, pero advirtió que es un problema de difícil resolución. Y señaló algunos factores que presionan sobre los precios como el aumento de los valores internacionales de los commodities y de los alimentos. “Los mismos que dicen que no tenemos un plan nos dejaron una inercia inflacionaria del 40%”, respondió.

