Un ex funcionario de Kicillof le recomendó al Gobierno relajar los controles cambiarios y apurar el acuerdo con el FMI

Álvarez Agis (Maximiliano Luna)

El economista Émanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía de Axel Kicillof dijo esta mañana que es clave para el Gobierno normalizar la cuenta capital aunque, admitió, que “no en 10 segundos” ni para el ingreso de capitales de corto plazo. También disintió con la idea de postergar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta después de las elecciones porque la pandemia lo hace más proclive a cerrar un programa que no implique un ajuste recesivo.

“Argentina se tiene que dar una agenda de normalización de su cuenta capital”, dijo Álvarez Agis durante la segunda jornada del 38° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“El principal punto es que si yo tengo que repartir utilidades, hoy con este nivel de cerrazón de la cuenta capital no lo puedo hacer. Todos sabemos que ese cierre se debió a una crisis, pero ahora estamos en un problema de control de cambios e inversiones como el huevo y la gallina. De un lado decís no puedo relajar el cepo porque no tengo dólares que puedan ingresar a la economía. Y del lado de los dólares, te van a decir yo no ingreso a la economía porque no relajás el control de cambios”, razonó el especialista.

Para Álvarez Agis, que supo ser el número dos en el Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de Axel Kicillof, en ese sentido se puede dar un cambio de expectativas para inversores del exterior que hoy no entran a la Argentina.

“Un cambio de expectativas es un programa económico que tiene que ver con la normalización de la cuenta capital. No en 10 segundos, no de shock, porque eso puede salir mal. Pero decir hoy Argentina está con estas muletas, el año que viene con una menos y dentro de dos años caminando un poquito”, comentó.

“Hoy que Argentina no tiene el problema de capitales de corto plazo, tiene la posibilidad de blindarse a futuro. Esos son los únicos dólares que la Argentina no necesita. Hoy todos los capitales de corto plazo se fueron. Argentina tiene que tener una legislación expulsiva para los capitales de corto plazo y atractiva para capitales de mediano y largo plazo. (...) A mediano plazo, si yo estoy viendo una inversión en la economía real, me gusta más una economía tranquila”, agregó.

“Si quiere venir plata a la Argentina y empezar a irse de a poquito dentro de dos o tres años, bienvenido. Si quieren hacer tasa de corto plazo, prohibido”, concluyó.

Por último, el economista titular de PxQ dijo que a la Argentina y al Gobierno le conviene un acuerdo rápido con el FMI porque en el contexto de pandemia la lectura del organismo es que no es momento de hacer ajustes.

“Lo del Fondo es más una oportunidad que una amenaza para el Gobierno, porque cuanto más te alejes de la pandemia, es más probable que el FMI vuelva a ser el de siempre y te diga la pandemia ya pasó, tenés desequilibrios y lo que tenés que hacer es un shock fiscal y una devaluación”, afirmó.

“De acá a 18 meses, el FMI nos dice eso con probabilidad uno. Ahora, en el medio de la segunda ola, podés agarrar a un Fondo que no es que cambió, sino que reflexionó por los efectos de la pandemia, por eso emite DEGs, y también sobre el error que cometió sobre la economía argentina de pedirle ajuste fiscal y flotación libre en el marco de los problemas macroeconómicos que tenía el país desde marzo de 2018″, afirmó Álvarez Agis.

“Cuanto antes tengamos el acuerdo me parece que es mejor para lo intereses de la Argentina y también de la política”, concluyó.

