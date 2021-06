Qué dijo sobre el dólar, el FMI y las crisis recurrentes de Argentina uno de los economistas que es referente del empresariado local

Ricardo Arriazu

“La Argentina lleva un largo periodo de decadencia. Un gigantesco fracaso que generó condiciones extremas de pobreza. La tasa de crecimiento tiene una de las mayores volatilidades del mundo”, aseguró hoy Ricardo Arriazu, cabeza de la consultora Arriazu Macroanalistas.

El prestigioso economista, uno de los más escuchados por el “círculo rojo”, habló en Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Hay factores profundos que escapan a la economía, como el carácter rentístico de la sociedad. Hay diferencias ideológicas y otros factores. Para bajar la pobreza al 10% en veinte años, necesitamos crecer al 4,5% por año. En los últimos cuarenta años hemos crecido en promedio a poco más del 1%. Invertimos poco, creamos poco empleo y la productividad es malísima”, destacó.

“Todas las crisis argentinas son iguales: crisis cambiarias originadas en déficits fiscales. Hay que evitar las crisis del sector externo”

Arriazu expresó que el países está en condiciones de firmar una nuevo programa con e fondo Monetario y recomendó hacer lo que hacen los países a los que le va bien. “Hoy Argentina tiene superávit en cuenta corriente y el déficit primario bajó por debajo del 3%. Argentina está en condiciones de arreglar con el FMI y dar confianza. Tenemos montón de recursos agrícolas, energéticos, industria y tecnología. Lo que necesitamos es liberar el espíritu creativo de los argentinos y empezar con las reformas estructurales. Lo mejor que podemos hacer es copiar a los países exitosos”, aseguró.

Otros conceptos de Arriazu en IARF:

- “Tenemos varios años con crecimientos cercanos al 10% pero también otros varios con caídas de la misma magnitud”.

- “Hubo momentos en los cuales el país pudo crecer. Pero todos esos crecimientos terminaron con una crisis”.

- “Todas las crisis argentinas son iguales: crisis cambiarias originadas en déficits fiscales. Hay que evitar las crisis del sector externo. No es cierto que tengamos un problema de falta de divisas: el tema es en qué se gasta. Necesitamos un fondo anticíclico. Tenemos que ser prudentes, como en una familia: nunca gastar de más”.

- “Los fondos anticíclicos hay que hacerlos con superávit fiscal, no pidiendo prestado lo que después hay que devolver”.

- “Para la Argentina, la unidad de cuenta es el dólar. Bajar el riesgo posibilita más inversiones productivas y aumenta la estabilidad. Eliminar los ciclos derivará en un aumento de la tasa de crecimiento promedio y de los incentivos a la inversión”.

- “Necesitamos un sistema monetario y cambiario que sea sustentable”.

- “La inflación es el desequilibrio entre oferta y demanda de base monetaria. Hay que moderar el aumento de la demanda agregada. Que sea sustentable”.

- “Los costos laborales afectan a la competitividad. Y los impuestos: en Argentina, la tasa del que realmente cumple es del 60%. Y si aumenta el riesgo país, aumenta el costo del financiamiento. Y otro costo son las regulaciones”.

Emmanuel Álvarez Agis, otro de los oradores del evento (Maximiliano Luna)

- “Necesitamos un blanqueo laboral. Mejorar la productividad de la mano de obra. Entrenamiento y tecnificación. Tenemos que financiarnos con el ahorro interno. Hay que alinear los precios relativos y eliminar las distorsiones”.

- “Todo hay que hacerlo sin romper los equilibrios macroeconómicos”.

Como destacó Infobae, Emmanuel Álvarez Agis, ex funcionario de Kicillof, le recomendó al Gobierno relajar los controles cambiarios y apurar el acuerdo con el FMI y dijo que cuanto antes se cierre el acuerdo más chances hay de que el Fondo no exija un ajuste inmediato en medio de la pandemia. Y que sin una salida abrupta, hay que normalizar el mercado cambiario en forma gradual.

“Lo del Fondo es más una oportunidad que una amenaza para el Gobierno, porque cuanto más te alejes de la pandemia, es más probable que el FMI vuelva a ser el de siempre y te diga la pandemia ya pasó, tenés desequilibrios y lo que tenés que hacer es un shock fiscal y una devaluación”, afirmó también en el IAEF.

“De acá a 18 meses, el FMI nos dice eso con probabilidad uno. Ahora, en el medio de la segunda ola, podés agarrar a un Fondo que no es que cambió, sino que reflexionó por los efectos de la pandemia, por eso emite DEGs, y también sobre el error que cometió sobre la economía argentina de pedirle ajuste fiscal y flotación libre en el marco de los problemas macroeconómicos que tenía el país desde marzo de 2018. “Cuanto antes tengamos el acuerdo me parece que es mejor para lo intereses de la Argentina y también de la política”, dijo Álvarez Agis.

Martín Tetaz, en tanto, aseguró que el resultado electoral de noviembre va a estar muy influido por la economía y que “nada hace pensar que el oficialismo la tenga fácil”. “Con respecto al dólar, en el mundo se están fortaleciendo todas las monedas emergentes. Si no hubiera cepo en Argentina, el dólar tendría que estar bajando. No me preocupa tanto el dólar como que se fortalezca el ala del gobierno vinculada a Máximo Kirchner. Si esa posición se fortalece, las consecuencias sobre la economía serían bastante malas”, agregó.

