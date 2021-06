El Gobierno salió a cruzar a la nueva conducción de la UIA: “Ustedes cambiaron, nosotros no buscamos enemigos”

Matías Kulfas y Daniel Funes de Rioja protagonizaron un ida y vuelta en la primera reunión de consejo directivo tras el cambio de mando en la UIA.

El Gobierno cruzó a la nueva conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) en una reunión de comité ejecutivo de la entidad en la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el presidente del Banco Central Miguel Pesce. “Nosotros no hemos cambiado, si algo ha cambiado es del lado de ustedes, y me gustaría entender por qué”, le reprochó de manera virtual Kulfas al nuevo presidente de la entidad Daniel Funes de Rioja.

Era una reunión que se anticipaba tensa. El encuentro de consejo directivo, el primero desde que asumió la nueva conducción, comenzó cerca de las 13.30. Los 26 integrantes del renovado directorio de la UIA se conectaron vía Zoom a la reunión y luego ingresó el jefe de la cartera productiva. Tras las presentaciones de rigor, el funcionario fue el primero que tomó la palabra por espacio de media hora.

En ese momento Kulfas blanqueó ante Funes de Rioja y el resto de la conducción fabril la bronca que habían dejado trascender en privado. Tal como había consignado Infobae, el cambio de mando en la entidad fabril tensionó la relación con el Poder Ejecutivo nacional.

El flamante mandamás de la entidad cuestionó lo que en su discurso de asunción llamó un “triple cepo”, entre la prohibición de despidos, de suspensiones y la vigencia de la doble indemnización. El ejecutivo además fue muy crítico en estos meses del congelamiento de precios que implantó el Gobierno cuando comenzó la pandemia a través del programa Precios Máximos.

La nueva conducción de la UIA tuvo su primera reunión de consejo directivo con presencia de funcionarios.

Por eso, en los despachos oficiales eligieron leer la carta de presentación de Funes de Rioja como una declaración de principios sobre la postura postura que adoptará la Unión Industrial en lo sucesivo.

En su turno, Kulfas arrancó con reproches a la nueva conducción fabril por las medidas que tomó el Gobierno durante la pandemia. El ministro apuntó que “con el ATP hemos aplicado el salvataje más grande de la historia argentina”, dijo y mencionó la capitalización de la empresa Impsa. “Nos sorprendió no haber visto una expresión de las UIA, por lo menos reconociendo este esfuerzo y acompañándolo”, cuestionó.

Luego, el ministro de Desarrollo Productivo le echó en cara a Funes de Rioja artículos periodísticos con críticas -abiertas o solapadas- a la marcha de la economía. “Me sorprendió Daniel que cuando te preguntan en un reportaje si ves reactivación que digas que hay reactivación en aquellas industrias ligadas a la construcción y en la construcción misma. Y la verdad que la información del Indec dice que de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto de 2019″, le enrostró, según fuentes que participaron del encuentro.

“No colonizamos a nadie, fuimos totalmente prescindentes en esta elección. No queremos ni colonizar a nadie. No queremos enemigos, no queremos grieta, queremos dialogar con los que están de acuerdo y con los que no. Con todos queremos encontrar los puntos de consenso, que es lo que planteamos siempre, desde que comenzamos el Gobierno, y no hemos cambiado. Si algo ha cambiado es del lado de ustedes Daniel, y me gustaría entender por qué”, criticó Kulfas.

Sobre el final de su discurso, el jefe de la cartera industrial dijo que “este ha sido un comienzo incomprensiblemente malo desde el punto de vista del diálogo, pero es una gestión de 2 años. Queda 1 año, 11 meses y varias semanas, espero que revirtamos este comienzo de tensión, totalmente injustificable”.

Antes de que Kulfas se desconecte y continúe la reunión de consejo directivo, Funes de Rioja le contestó al funcionario sin entrar en un cruce dialéctico. Aseguró que su referencia en una entrevista a la construcción como único sector que registra un rebote “fue a modo de ejemplo” y que podría haber “nombrado a otros” y sobre declaraciones anónimas atribuidas a directivos de la UIA en que aseguraban que el Gobierno buscaba “embestir” a la nueva conducción fabril, Funes de Rioja le respondió que no podía “hacerse cargo” y que la entidad solo se pronuncia a través de su comité ejecutivo.

Matías Kulfas reprochó a la UIA la falta de "agradecimiento" por el programa ATP durante la pandemia.

Tras el discurso de Kulfas, el presidente del Banco Central Miguel Pesce tomó la palabra y afirmó que “producir y exportar más y mejor es la única forma de dar vuelta la página no solo de los efectos de la pandemia sino de años de volatilidad macro y deterioro social”. Y señaló que “es fundamental el desarrollo de un mercado de capitales y financiero que canalice el ahorro hacia la inversión y la creación de empleo”.

“El Consejo Económico y Social, los planes sectoriales en el Ministerio de Desarrollo Productivo, la expansión histórica del crédito a la producción, la inclusión financiera de las mipymes y el fomento de la inversión y exportaciones marcan el rumbo de nuestra gestión al que esperamos que la UIA se sume”, planteó Pesce. “Esperamos seguir trabajando para dar vuelta una larga historia de baja participación del crédito al sector productivo, en un marco de estabilidad interna y externa”, añadió.

Horas después de finalizado el encuentro, desde la UIA aseguraron en un comunicado que “las autoridades dialogaron con Kulfas sobre la agenda de trabajo que comparten la institución y el ministerio, la importancia de consolidar en el tiempo la recuperación del sector productivo y la implementación de medidas para impulsar el crecimiento del empleo formal, la inversión privada y las exportaciones”. “Al respecto, Funes de Rioja señaló la importancia de las políticas industriales para dinamizar la generación de empleo y la actividad en todo el país. La inversión será clave para consolidar un proceso de crecimiento a largo plazo”, mencionaron en la entidad.

Mañana por la tarde será el turno de Martín Guzmán, que compartirá un acto con Funes de Rioja, presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

“En el diálogo con Pesce, se destacaron las medidas recientes que establecen un mecanismo de acceso a divisas de libre disponibilidad para exportadores de la industria. En cuanto a la agenda de financiamiento, se manifestó la importancia de continuar con la agenda de trabajo entre la UIA y el BCRA para el diseño de instrumentos de crédito accesibles, tanto para capital de trabajo como para la inversión”, concluyó la conducción de la Unión Industrial.

Mañana por la tarde será el turno de Martín Guzmán, que compartirá un acto con Funes de Rioja, presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Según anticiparon fuentes oficiales, la presencia del ministro de Economía en el contexto de la tensión con cierto sector empresarial no implicará “mimetizarse” en ese ambiente sino que, con su estilo, Guzmán irá a confrontar.

En ese sentido, adelantaron que el jefe del equipo económico irá a la Cicyp a defender la política económica, buscará dejar en claro por qué cree que “falla” el diagnóstico de una parte del sector privado sobre la economía y explicará su visión sobre la coyuntura económica y sobre los avances de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

