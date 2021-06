Semana decisiva: el Gobierno define si extiende o levanta las restricciones para exportar carne vacuna

El domingo que viene vence la restricción para exportar carne vacuna. (Ministerio de Agricultura)

A una semana de vencerse la resolución 75/2021 que suspendió las exportaciones de carne vacuna, desde el consorcio de exportadores de Carne ABC, esperan que en los próximos días el Gobierno brinde una respuesta a la propuesta que presentaron y que estaría pensada en “destinar mayor cantidad de cortes al mercado doméstico” .

Mario Ravettino, presidente de la entidad, se refirió a las negociaciones que llevan adelante con el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, y también minimizó los comentarios que trascendieron en el sector sobre el rol que tuvo el Consorcio en el Gobierno. “La propuesta está enfocada a volcar mayor cantidad de cortes al mercado doméstico. Estamos buscando que tenga más capilaridad, es decir, que haya más bocas donde la gente lo encuentre. Sé que el Gobierno también analiza la prohibición o suspensión temporaria de algunos cortes para exportación, pero esa sería una medida que toma directamente el Gobierno, nosotros como exportadores; no podemos acordar una lista de cortes para exportación, desde el punto de vista institucional es inviable”, aseguró durante una entrevista con CNN Radio.

Mientras tanto, crece la presión de las bases de productores y de representantes de trabajadores de la cadena, como la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, cuyo Secretario General es Alberto “Beto” Fantini. Más aún, las entidades del campo están expectantes de un posible pronunciamiento conjunto de los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, Santa Fe, Omar Perotti, y Entre Ríos, Gustavo Bordet, pidiendo que el gobierno no prorrogue el cierre, por el efecto que tiene en la actividad económica en sus provincias. A la movida podría sumarse el correntino Gustavo Valdés. Para el gobierno, sería un duro golpe político que tres o cuatro gobernadores, dos de ellos con gobernadores peronistas, se pongan del lado de los productores y los frigoríficos.

En sus declaraciones radiales, Ravettino explicó que la falta de confianza que genera en el mercado internacional la medida oficial de cerrar las exportaciones impactó negativamente en toda la cadena, sobre todo después un período en que se habían reconquistado y abierto mercados e indicó que el sector todavía trabaja para conocer el impacto económico que dejó la medida, pues hubo empresas que tenían permisos sacados con anterioridad al 19 de mayo, cuando el presidente Alberto Fernández anunció el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Prolongar el cierre ahondaría todo tipo de problemas.

Para Ravettino, la industria puede hacer un esfuerzo para morigerar el volumen exportado por un mes o mes y medio, ya que esto se puede programar desde las plantas. “Más allá de eso no hay nada que podamos hacer y lo que hemos dejado en claro es que nosotros podemos ayudar, incidir, apoyar, pero somos el 30% de la faena. Hay un 70% que está fuera de la cadena, esto no garantiza que va a bajar el precio de los cortes al público”, precisó sobre el documento entregado a Kulfas el pasado viernes y sobre el cual habría una “inminente” respuesta oficial. Ravettino aclaró además que el ministro es el único funcionario con quien se reunieron.

Esperanza

El sector industrial de la carne cree que en el transcurso de esta semana pueden llegar a tener un adelanto de las medidas que tomará el Gobierno en respuesta al planteamiento que le hicieron. Kulfas me dijo: ‘Es inminente la respuesta; se está analizando al máximo nivel’. Esperemos que mañana o los primeros días de la semana haya una respuesta. Si va a ser lo que nosotros queremos que es atenuar un poco el impacto, colaborar e incidir para morigerar el precio de la carne al público. La verdad que no tengo garantías de que haya otras propuestas en el sector del Gobierno que tengan características más duras, de que estén considerando la imposición de los ROES o incrementar las retenciones. Tengo fe y confianza de que eso no va a ocurrir. Tenemos que aguardar”, i ndicó.

Con esta medida de restricción, el presidente del Consorcio ABC aclaró, que le están quitando incentivos al productor ganadero, algo que podría impactar en su rentabilidad y por ende derivaría en dejar de producir. De continuar con el cepo a la carne más allá del 20 de junio, corren el riesgo de quedarse sin stock en la industria. “El industrial tampoco va a invertir y va a despedir a toda la gente que tenía porque no va a poder exportar en volumen, en la proyección que precisa. Y con los mercados, si se tiene que comprar mercadería y comprás a dos lugares, uno te la lleva cuando vos querés toda la mercadería que querés y al mismo precio, también tenés el otro que a veces te la lleva. ¿A cuál elegís? Es muy claro todo”, planteó sobre el escenario que afecta al país ante el mundo.

Matías Kulfas, es el funcionario del Gobierno que dialoga con los exportadores de carne vacuna.

Los comentarios de las otras entidades

En medio de las negociaciones con los representantes del Gobierno, surgieron comentarios en el sector ganadero sobre el papel del Consorcio ABC en la relación con el gobierno. “Nosotros no negociamos sin hablar con los productores. Con los trabajadores hablamos a diario y con los clientes, por más que el negociador sea ABC, preguntamos y nos nutrimos de las opiniones de todos y estamos llevando alguna propuesta que nos pueda sacar del estancamiento. Queremos hacer lo mejor, y eso es trabajar libre sin que nadie intervenga”, dijo Ravettino

El tituar de ABC también sostuvo que les “tocó” ocupar ese rol porque fueron convocados directamente con el “afán” de poder seguir trabajando, pero también ironizó sobre los posibles resultados que podrían conseguir en el futuro, pese a lo que trasciende. Según sostuvo, ahora es el momento de solucionar el problema que los convoca y todos los comentarios y audios que circulan, de que están haciendo una negociación para sacar ventaja respecto al resto de la cadena, dijo que todo se aclarará cuando salga la propuesta. “No hace falta más nada: en política y actividades empresarias se puede volver, pero del ridículo nunca. Si se hace una propuesta acorde, quiero ver cómo van a volver del ridículo todos esos que hacen esas afirmaciones que dicen que nos estamos reuniendo con el Presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) a ver. Solo falta reunirnos con Dios, pero tengo la audiencia concedida, en cualquier momento me sale”, apuntó con sarcasmo.

Por último, Ravettino agregó que la relación con el Gobierno “es muy buena”, y que la propuesta planteada está pensada para el “cortísimo plazo” desde el sector industrial, pero también están aceitando una estructura general que beneficie a todos los eslabones en el futuro. “Hace falta un plan ganadero. En 10 años ha crecido la cantidad de habitantes de Argentina en 10 millones y el stock ganadero es el mismo, hay que ver que tenemos una dieta de proteínas animales excelente, pero tenemos que ver cómo está construida y cómo aporta cada carne, hay que ver lo que cuesta la carne en el mundo, lo que cuesta un pollo, un cerdo y un novillo. Están estas cuestiones a mediano y largo plazo, pero hay que sentarse a trabajarlas y ahí sí tiene que estar toda la cadena”, precisó.

“A mí no me interesa hablar por un eslabón al que no correspondo, como la producción, por ejemplo, porque no lo conozco tanto como los verdaderos involucrados, o si tiene una visión diferente. Ahí sí tienen que estar todos. Acá se nos convocó por una medida concreta: se había desbordado un 60% - 70% el precio de la carne, ¿A quienes llamamos? Y a los que pueden poner, porque en definitiva es así, pero en un plan ganadero tienen que estar todas las partes”, cerró.

