La tensión con el campo: los cuatro efectos negativos del cierre de las exportaciones de carne vacuna

La industria frigorífica es uno de los sectores más afectados por el cierre de las exportaciones de carne vacuna. (AFP)

En un mundo cada vez más demandante de alimentos y que mira a la Argentina como un productor en abundancia y calidad, otra vez el campo y el Gobierno están inmersos en un conflicto por el cierre a las exportaciones de carne vacuna. Por estas horas crece la incertidumbre porque en la cadena de ganados y carnes no hay precisiones si la medida, originalmente anunciada para regir 30 días, se extenderá en el tiempo, teniendo en cuenta que hasta el momento no se registraron avances en las negociaciones para superar la problemática.

Mientras, las consecuencias del cepo a la comercialización externa de carne vacuna ya se sienten y se expresan de diferentes maneras y en toda la cadena, donde los productores, trabajadores y consumidores son los principales afectados de una medida que según manifestaron funcionarios del gabinete y hasta el propio Alberto Fernández, se implementaba para protegerlos y aliviar la situación que provoca la inflación. También plantea enormes desafíos para las estructuras que representan a los productores, donde se intenta agotar todas las instancias, para evitar que se profundice el conflicto.

Ahora bien, para entender la gravedad de la situación y determinar el efecto negativo del cierre de las exportaciones de carne vacuna, realizaremos un recorrido por los siguientes cuatro aspectos.

1-Los problemas de la industria frigorífica

Es el principal sector afectado por el cepo a las exportaciones de carne vacuna y los empresarios señalaron en las últimas horas que existe “mucha preocupación” de que esta medida oficial se prolongue, y si eso sucede provocará un daño muy importante en el sector, donde ya hay algunas plantas que frenaron las horas extras, adelantaron vacaciones y suspendieron turnos.

Esta semana, durante una charla virtual organizada por la Fundación Libertad, el director de Desarrollo de Negocios en Black Bamboo Enterprises SA, Luis María Medina, dijo que “si esto no se levanta y no hay una señal fuerte del Gobierno con respecto a la exportación de carne, el daño va a ser muy grande. No hay planta frigorífica de exportación que pueda convertirse a consumo interno”.

Luis María Medina, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector, advirtió que por las restricciones en el comercio exterior, el frigorífico en el que trabaja bajó su faena de 700 a 500 animales por día, y cuadrillas de 120 empleados que se tomaban temporalmente para reforzar la producción fueron suspendidas. “Si esta medida se continúa y sigue en este formato, la continuidad de la planta está en riesgo”, señaló.

Si esto no se levanta y no hay una señal fuerte del Gobierno con respecto a la exportación de carne, el daño va a ser muy grande. No hay planta frigorífica de exportación que pueda convertirse a consumo interno” (Luis María Medina, director de Black Bamboo Entreprises)

Por otro lado, se escuchó en los últimos días el reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Carne de Santa Fe, donde están en riesgo unos 10 mil puestos de trabajo y con tres plantas paradas y el resto trabajando al 50%. Se mostraron a favor de aumentar la producción, no cerrar las exportaciones y pidieron no volver a cometer los errores de 2006, que provocaron 100 fábricas cerradas y 15 mil puestos de trabajo que se perdieron.

El frigorífico Los Logros, en la provincia de Córdoba, fue uno de primeros en anunciar problemas para sostener el nivel de empleo, tras el anuncio del Gobierno de prohibir las exportaciones.

Hay también un efecto de la medida en los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers, que impacta en el negocio de los productores. Según el analista del mercado ganadero, Carlos Bodanza, la vaca es la categoría más golpeada del mercado, salvo en su variable de vaca gorda, siempre buscada para la carnicería, se ubicó entre 125 y 130 pesos, para que todo el resto esté muy por debajo.

“Hay que mirar para adelante y ver que va a pasar con los feed lots, que con estos números, los de una invernada cada vez más firme, con un grano que sigue sostenido en sus valores, no tiene margen para un gordo que es seguido prácticamente con una lupa y sin mostrador pujante, con toda la presión que los precios tienen, va a tener un ajuste en cuenta gotas y allí una vez más, el resultado futuro es que habrá menos animales encerrados y en esa mirada, más precios hacia adelante”, dijo Bodanza.

2-Menos exportaciones y suba de precios de la carne

Al momento de anunciar el cierre de las exportaciones de carne vacuna, el Gobierno justificó la medida explicando que el objetivo de la medida era bajar los precios de la carne en el mercado interno, algo que hasta el momento no sucedió.

El informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) reflejó que en mayo hubo una menor comercialización de cortes al mundo y además el precio de la carne vacuna en las carnicerías del Área Metropolitana de Buenos Aires subió en el mencionado mes un 6,1% mensual y en los supermercados un 5,2% mensual. Todo esto, pese a las advertencias de las cadena de ganados y carnes, respecto de que la medida lejos de disminuir el precio de la carne en los mostradores, lo aumentaría.

Además, en relación al comportamiento de las exportaciones durante mayo pasado, las mismas se ubicaron en 45.200 toneladas res con hueso, registrando una caída en relación a abril las cuales alcanzaron las 69.500 toneladas res con hueso, durante el mejor abril de la historia y donde 8 de cada 10 kilos comercializados al mundo tuvieron como destino China. Es decir, que entre abril y mayo la Argentina exportó unas 24.300 toneladas res con hueso menos.

A todo esto, la Argentina incumplirá por segundo año consecutivo el envío al continente europeo de la Cuota Hilton, un cupo anual de 29.500 toneladas, que últimamente presentó una mejora en los precios de casi el 25% . Según podo saber este medio, al domingo pasado el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación emitió certificados para exportar 25.902 toneladas de Cuota Hilton correspondientes al ciclo comercial que se inició el 1° de julio de 2020 y que concluye el próximo 30 de junio. Como ya no hay tiempo material para cargar nuevos envíos en barco antes de esa fecha, se estima que la temporada concluirá así, con cerca de 26 mil toneladas.

En mayo pasado el precio de la carne en las carnicerías del AMBA aumentó más de un 6%.

3-Caída del índice de confianza de los productores

La esperanza y confianza de los productores agropecuarios “cayó abruptamente” durante mayo pasado tras la decisión del gobierno de Alberto Fernández de cerrar por 30 días la exportación de carne vacuna. Así lo indicó el último índice AG Barometer realizado por el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. De acuerdo al relevamiento realizado, del que participaron 406 productores y cuyo valor bruto de producción es igual o superior a los 200 mil dólares, los niveles de confianza cayeron un 12,2% entre mayo y marzo pasado, al reducirse el mismo de 90 a 79 puntos.

“Es evidente que sigue habiendo una apuesta por continuar produciendo e invirtiendo para la campaña agrícola, pero resulta preocupante que el Índice de Expectativas Futuras haya caído mucho más que el de Condiciones Presentes y que tenga un menor valor, situación que sólo se había dado en tres de las dieciséis mediciones del Índice. Por lo general, los productores siempre eran optimistas con relación al futuro aunque las últimas medidas y posibles decisiones futuras se han encargado de destruir ese optimismo”, dijeron los especialistas de la Universidad Austral.

4-El Gobierno suma un nuevo conflicto con el campo

Sigue el malestar y amplio rechazo al anuncio del Gobierno. Y pese a algunas reuniones que se realizaron en los últimos días, actualmente no hay avances significativos en las negociaciones, luego que los frigoríficos exportadores ofrecieran enviar más carne al mercado interno para que se comercialice a precios accesibles, en el marco de un acuerdo de precios que se extendió hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, la semana pasada, tras las fuertes críticas esgrimidas por el Consejo Agroindustrial Argentino a las limitaciones para exportar, el presidente Alberto Fernández recibió a representantes de ese espacio con la promesa de que se entablará una mesa de diálogo.

Pero el foco de conflicto está con la Mesa de Enlace, cuyos integrantes aguardan que responda al pedido de audiencia que presentaron la semana pasada. Además, el malestar aumentó con las expresiones del presidente en dos actos: en uno, se refirió a los fitosanitarios como “agrotóxicos” y en el otro hizo alusión a que “las tierras improductivas deberían estar en manos de quien las necesita”. Desde el campo, dijeron que “es un concepto que va directamente en contra de la propiedad privada”.

Nicolás Pino, nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En medio de esta tensa relación entre el campo y el Gobierno, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, precisó que la Mesa de Enlace no fija plazos al presidente para que responda si recibirá o no a los representantes de los productores. Y además, comentó: “Estamos esperando un tiempo prudencial para ver si somos convocados. Pero sobre todo para dejar demostrado que desde nuestro lado estamos utilizando o agotando todas las herramientas posibles para el diálogo, para que luego no nos digan de que fuimos nosotros los que no quisimos dialogar”.

También se pronunciaron desde las bases de productores. Los integrantes de la Asociación de Productores Autoconvocados señalaron que las protestas volverán en caso que el Gobierno decida continuar con las restricciones. Por su parte, el flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se reunió con funcionarios del Gobierno a modo de presentación, pero a su vez planteó su rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna y pidió que Alberto Fernández deje sin efecto la medida.

En el campo nadie entiende la medida oficial. Hay preocupación, indignación e incertidumbre. Más allá de esto, el motor no se detiene, donde en los primeros cinco meses las exportaciones agroindustriales generaron ingresos por más de 13.300 millones de dólares permitió que el Banco Central aumentara sus reservas en 2.463 millones de dólares. Además, en un hecho sin precedentes, a dos meses y medio de largar la siembra maicera, del ciclo 2021/2022, ya es difícil conseguir semilla por la alta demanda de los productores, lo que podría derivar, según la Bolsa de Comercio de Rosario, en un aumento de la siembra del 5% y llegar a las 7,73 millones de hectáreas, un rendimiento promedio de 80,4 quintales por hectárea, y una cosecha total que se proyecta en 54,1 millones de toneladas.

SEGUIR LEYENDO: