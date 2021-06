Vacuna india: las personas inoculadas con Covaxin tienen restricciones para viajar como turistas

Varios países de Europa comenzarán a reabrir sus fronteras a los turistas

Este viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó que firmó un acuerdo con el laboratorio Bharat Biotech de la India que incluye el aprovisionamiento de hasta 15 millones de sus vacunas Covaxin. Las dosis se pondrán a disposición del Gobierno Nacional, según publicó el gobernador bonaerense.

La vacuna Covaxin contra el COVID-19 fue autorizada en la India en enero de este año, luego de demostrar un 81% de eficacia tras superar con éxito estudios de Fase III. Es la más utilizada para inmunizar a la población de ese país asiático.

Según informaron distintos medios de la India —como Hindustian Times y The Times of India— las personas que hayan sido vacunadas con ambas dosis de Covaxin aún no puedan viajar internacionalmente, o al menos a la mayoría de los destinos de Occidente. La vacuna aun no se incluyó en la Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hace algunas semanas, se conoció que varios países de Europa comenzarán a reabrir sus fronteras a los turistas, como forma de impulsar la industria de viajes y turismo. Se espera que las regulaciones de cada país para la entrada de viajeros estén basadas en recomendaciones de sus respectivos ministerios de Salud o que permitan el ingreso solo de las personas vacunadas con dosis fabricadas por empresas que están en Lista de EUL de la OMS.

Por el contrario, la otra vacuna fabricada en la India, Covishield, que se produce en el Serum Institute of India, figura en la lista de la OMS. El organismo sanitario internacional ya incluyó en esa lista a la vacuna Pfizer BioNTech, dos vacunas AstraZeneca (producidas por AstraZeneca-SKBio en Corea y el Serum Institute of India), la vacuna desarrollada por Janssen (Johnson & Johnson). También aprobó la vacuna de Moderna e incluyó la vacuna Sinopharm de China.

El procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias (EUL) sirve para evaluar la idoneidad de los nuevos productos sanitarios durante las emergencias de salud pública. El objetivo es que los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas estén disponibles lo más rápidamente posible para hacer frente a la emergencia, “observando al mismo tiempo criterios estrictos de seguridad, eficacia y calidad. En la evaluación se sopesa la amenaza que representa la emergencia y el beneficio que se derivaría del uso del producto en cuestión frente a cualquier riesgo potencial”, informó la OMS.

De acuerdo con la OMS, el ingreso de la vacuna Covaxin a la lista se revisará durante junio. De esta forma, los vacunados con las dos dosis de Covaxin estarían, por el momento, en una situación similar a los que fueron inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V.

Hace dos semanas, se conoció que España, el segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona vacunada contra el Covid-19 pero con el requisito de que se trate de fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Con esta decisión se excluyó, por ahora, a los argentinos ya inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V.

En el caso de España, también quedan fuera los que hayan recibido solo una dosis de AstraZeneca, porque la medida contempla solo a turistas que tengan el esquema de vacunación completo, con dos dosis.

