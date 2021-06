Cierre de exportaciones de carne: matarifes alertan sobre aumentos del 10% que se trasladarán a los precios minoristas

En medio del cese de comercialización de la Mesa de Enlace, los matarifes aseguran que no habrá faltante de carne y advirtieron sobre suba de precios al consumidor.

A horas de que finalice la protesta del Campo contra el cierre de las exportaciones de carne, los matarifes y abastecedores advierten que por la reducción en la oferta de animales se verán aumentos de precios en las carnicerías en los próximos días aunque, aclaran, no se llegará al desabastecimiento.

En diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara de Abastecedores y Matarifes de Argentina (Camya), Leonardo Rafael, comentó que el viernes último tras la confirmación de la Mesa de Enlace de que se extendía la medida de fuerza y que su sector no avalaba esa decisión, se empezó a cargar mercadería para evitar el faltante de la misma. Y agregó: “Durante el fin de semana se cargó muy bien, ayer todos los frigoríficos faenaron en casi su totalidad y en algunos casos dejaron hacienda afuera de la faena, porque no había lugar. Yo calculo que todo seguirá con la misma temática”.

Una medida de fuerza de la Mesa de Enlace que hasta el momento ha tenido un alto acatamiento, donde hoy no se registró ingreso de hacienda en el Mercado de Liniers, pese a que en las últimas horas en las redes sociales productores advertían sobre carga de hacienda en ciertos lugares del país. Por otro lado, también se habla por estas horas de la realización de operaciones directas.

En las últimas horas, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, consideró “equivocada” la decisión de continuar con la medida de fuerza y agregó: “Se tensó la cuerda, el abastecimiento está complicado y la hacienda se consigue, pero se paga más caro. El cese ya no es total, hay diferencias internas en la cadena y es por eso que en su momento aconsejé a la Mesa de Enlace que no extendiera el paro”.

Mesa de Enlace.

En relación al tema precios al consumidor, Rafael aseguró que a las carnicerías ya se trasladó el aumento de la semana pasada y la hacienda que se está faenando por estas horas no llegará al consumidor con incrementos. “Entre el jueves y viernes de esta semana el mercado se va a descomprimir para que no haya un sobresalto en el precio de la hacienda. Todo marcha bien, por suerte no vamos a tener desabastecimiento y vamos a encontrar una meseta para los precios para que los mismos se reacomoden”, dijo.

Según expresó el presidente de la Cámara, en la última operatoria del Mercado Liniers, antes del inicio del cese de comercialización, se registró un aumento del 10% en los precios de la hacienda y ahí quedaron sujetas la mayoría de las compras directas que se realizaron en estos días. “A partir de esta situación, este es el aumento que se está trasladando ahora o en los próximos días a las carnicerías, y habrá que aguardar que sucederá en los próximos días. Yo calculo que con la entrada de hacienda que hay y que no habrá desabastecimiento, se va a generar stock en cámara que no será muy grande, para cuando abra el mercado entre jueves y viernes, se mantenga con los niveles del último día de comercialización antes del paro”.

El reclamo del campo

La medida de fuerza dispuesta por la Mesa de Enlace finalizará a las 24hs de mañana y a partir de ese momento los dirigentes buscarán acordar con el Gobierno la concreción de una instancia de diálogo para poder encontrar una salida al conflicto. Hay que recordar que el principal reclamo de los productores es que se deje sin efecto la restricción para exportar carne vacuna.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, dijo a CNN Campo, dijo: “Nuestra intención no es desabastecer. La información que tenemos es que después del jueves llegaría mercadería y hay suficiente provisión para que no haya desabastecimiento. A partir del mencionado día hay planteado un impasse, donde se abre una ventana dentro del cese de 7 a 10 días. Y si no somos convocados al diálogo y no se retrotrae, se convocaría a un nuevo cese, tal vez con acompañamiento de otras producciones, como granos”.

Horacio Salaverri

Por último, hoy a las 15hs y de manera virtual, los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) brindarán una conferencia de prensa. Días atrás, los dirigentes que representan a más de 60 entidades de la cadena agroindustrial, señalaron en na carta que enviaron a funcionarios nacionales, que las restricciones para exportar carne vacuna “es marcadamente contraria a todos los objetivos plasmados en la agenda de trabajo que venimos desarrollando con las distintas áreas de Gobierno”.

Desde hace casi un año, el Consejo elevó para su tratamiento un proyecto que contempla la reactivación sectorial y potenciar la creación de empleo. La idea es incrementar las exportaciones por unos USD 16.000 millones para 2025, y generar cerca de 700 mil nuevos puestos de trabajo de manera directa e indirecta en el ámbito agroindustrial en 10 años.

