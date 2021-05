Inflación: tensión entre el Gobierno y las empresas para definir el precio de los 120 productos de la nueva canasta básica “congelada”

Si bien desde el Gobierno y las empresas reconocen que las negociaciones “están avanzadas”, falta determinar un elemento central: qué precios tendrá esa centena de productos elegidos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En los próximos días entrará en vigencia una canasta básica con productos de primera necesidad que mantendrán su precio congelado durante seis meses, en un esquema de común acuerdo entre el Gobierno y empresarios de consumo masivo. Si bien desde ambos lados reconocen que las negociaciones “están avanzadas”, falta determinar un elemento central: qué precios tendrá esa centena de productos elegidos.

Se trata de la última versión de los programas de control y coordinación de precios que llevará adelante el Gobierno nacional en el contexto de aceleración inflacionaria, que superó el 4% mensual en el último trimestre. Actualmente se sostienen otros planes anteriores como Precios Cuidados y Precios Máximos.

En sobre este último esquema en que la Secretaría de Comercio Interior y las compañías del sector vienen trabajando. Precios Máximos fue implementado en marzo de 2020, en las primeras semanas de la pandemia, congeló sin acuerdo de las firmas alimenticias los valores de miles de productos y sostuvo esa situación a lo largo del 2020, con actualizaciones autorizadas por debajo de la inflación acumulada.

Los empresarios vienen reclamando el fin de ese programa desde hace tiempo porque consideran los hace producir a pérdida. El Gobierno accedió a eliminar productos en los últimos meses que no formaban parte del consumo habitual en las familias. Y la aparición en la agenda de una nueva canasta -más acotada que Precios Máximos en su alcance- ofrece una salida y la posibilidad de que comience un desarme más rápido.

Es por esta razón que, según explicaron a Infobae desde una de las principales empresas involucradas en las conversaciones con el Gobierno, en estos días “el acompañamiento fue generalizado” entre las compañías del sector. Las firmas esperan que la puesta en marcha del programa tenga una suerte de “transición” de un mes hasta que todos los productos puedan estar en las góndolas.

La canasta congelada tendrá alimentos básicos como fideos, arroz, aceite, lácteos, polenta y yerba, entre otros. Y en el rubro de limpieza, otros como de higiene y cuidado personal, lavandinas o jabones.

La canasta congelada -de entre 120 y 150 productos- tendrá alimentos básicos, tanto de primeras como de segundas marcas. Estarán incluidos artículos como fideos, arroz, aceite, lácteos, polenta y yerba, entre otros. Y en el rubro de limpieza, otros como de higiene y cuidado personal, lavandinas o jabones. “Nada premium”, aclaran desde una de las compañías de consumo masivo.

Una variable decisiva que todavía está en discusión es cuál será el precio de partida a partir del cual esos productos quedarán congelados por medio año. Un ejecutivo de una firma alimenticia afirmó que “muchos de los productos que van a entrar a la canasta no tienen ningún aumento desde octubre, pero sabemos que vamos a poder tener a lo sumo un último ajuste que no llegue a los dos dígitos, como para estar tranquilo y arrancar no tan atrás”, se resignó.

Tanto desde el sector privado como desde el Gobierno coincidieron ante las consultas de Infobae que las tratativas “están avanzadas”. El arranque del nuevo programa, que tal como consignó este medio podría llevar como nombre “Canasta hogar” o “Supercerca”, calzaría con el fin de la etapa vigente de Precios Cuidados, que terminar el próximo martes 8 de junio.

Una de las exigencias que planteó el Ministerio de Desarrollo Productivo cuando comenzaron las conversaciones fue imprimir en los paquetes el precio que ese bien mantendrá durante los seis meses de vigencia. Matías Kulfas lo había adelantado en su discurso ante el Consejo del Hambre: “Los precios estarán impresos en las etiquetas de los productos”. Las empresas intentaron resistir esa idea, pero finalmente el Gobierno ganó la pulseada.

El programa nuevo se ofrecerá, tal como lo tiene planificado el Gobierno y busca cerrar con las compañías del sector en los próximos días, en supermercados chinos y comercios barriales de cercanía, para conseguir una “capilaridad” mayor que Precios Cuidados, el esquema más representativo entre los vigentes para mantener a raya los valores en las góndolas, que está presente en supermercados y que representa el 35% del consumo, según estimaciones oficiales.

