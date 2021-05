Un año en default: la provincia de Buenos Aires extendió por decimoséptima vez la oferta a sus acreedores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

La provincia de Buenos Aires se vio forzada a extender una vez más el vencimiento de su período de “invitación” a los tenedores de deuda del distrito para aceptar una propuesta de canje que ya lleva más de un año sin definición. La extensión del plazo, la decimoséptima desde que el distrito conducido por Axel Kicillof inició las negociaciones con sus acreedores, no incluye ningún cambio a la propuesta vigente, ya que están en marcha conversaciones entre fondos tenedores de títulos bonaerenses y el Gobierno que se llevan adelante bajo acuerdos de confidencialidad. El distrito había caído en default más de un año atrás, el 14 de mayo del año pasado , al no pagar un vencimiento por USD 110 millones .

“En el marco de las conversaciones restringidas que la Provincia continúa manteniendo con los bonistas, entre los que se incluye a los miembros del Comité Ad-Hoc, el ministerio de Hacienda y Finanzas anuncia la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el día 4 de junio”, se informó a través de un comunicado fue publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia.

“El acuerdo de confidencialidad que la Provincia acordó extender con varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera, incluidos miembros de su Comité Ad-Hoc, tiene como objetivo de discutir los términos que permitan alcanzar un acuerdo que sea sostenible en el mediano y largo plazo, por ello, se extendió el plazo de la invitación al canje de deuda para poder continuar con las conversaciones restringidas”, agregó el comunicado.

“Una vez finalizado el período de conversaciones restringidas, se comunicarán los resultados arribados, así como los pasos formales subsiguientes”, concluyó la provincia.

La extensión se oficializó a través de otra comunicación, dirigida al mercado, en referencia a la propuesta que hizo pública el distrito en abril de 2020 y que, dada la falta de un acuerdo entre las partes, se fue extendiendo hasta hoy.

“En consecuencia, a menos que la Provincia, entre otras cosas, no prorrogue el Vencimiento o ponga fin a la Invitación de forma anticipada, el Periodo de Invitación (tal y como se define en el Memorando de Invitación) se prorrogará hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal y como se define en el Memorando de Invitación) será el 7 de junio de 2021 o tan pronto como sea posible después, y la Fecha de Ejecución, la Fecha Efectiva y la Fecha de Liquidación, cada una de ellas definida en el Memorando de Invitación, serán el 11 de junio de 2021 o tan pronto como sea posible después”, informó Buenos Aires al mercado.

La provincia de Buenos Aires tiene que reestructurar deuda por USD 7.148 millones, cifra que se extiende hasta rondar los USD 7.700 millones si se suman los intereses. Desde el 24 de abril del año pasado viene negociando con los acreedores sin llegar a un acuerdo. Se mantiene en default desde mayo del año pasado, luego del vencimiento del período de gracia para un pago por USD 110 millones.

Como resultado de las demoras, que desde ambas partes fueron calificadas como intransigencia, un grupo de acreedores asesorados por la firma White & Case, el Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders, demandó a la provincia en la la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo en el que el Tesoro Nacional perdió el caso “pari passu” por la reestructuración de la deuda de 2005.

En la demanda, el estudio jurídico sostuvo que la provincia bonaerense “dejó de realizar los pagos” programados por los Bonos en abril de 2020 y, desde entonces, “ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series” de títulos. Además, los acreedores acusan a la administración Kicillof de actuar con mala fe, mientras tanto la Nación como la mayoría de las provincias ya lograron cerrar sus canjes de deuda.

