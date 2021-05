Cepo a la carne y paro agrario: la Mesa de Enlace, en guardia ante posible acuerdo a costa de los productores

Continúa el paro de la Mesa de Enlace. La dirigencia expresó que está en contra de cualquier acuerdo con el Gobierno que signifique pérdidas para el productor y reclamaron a la administración de Alberto Fernández que resuelva la problemática de la inflación.

Tal como informó este medio, el viernes pasado una vez que finalizó el encuentro de la Mesa de las Carnes con funcionarios del Gobierno nacional, los dirigentes de las cuatro entidades de productores agropecuarios, mantuvieron un encuentro virtual con autoridades del Consorcio de Exportadores de Carnes, quienes informaron sobre las negociaciones que llevan adelante para destrabar el cepo a las exportaciones de carne vacuna por 30 días.

En medio de todo esto avanza el cese de comercialización de hacienda convocado por la Mesa de Enlace hasta las 24 horas de este viernes, en rechazo a la decisión oficial. Hasta el momento los dirigentes dijeron que la medida de fuerza registra un alto acatamiento, sin ingreso de animales al Mercado de Liniers y con la suspensión de los remates físicos y virtuales en el interior.

Hoy a las 12 horas habrá una reunión por Zoom de los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias y una hora más tarde, Confederaciones Rurales Argentinas organizó una reunión “extraordinaria” de su Consejo Directivo, algo que no sucedía desde el conflicto por la Resolución 125.

De la reunión de los exportadores y la Mesa de Enlace, Infobae pudo reconstruir que duró casi dos horas, en un marco de buen trato y cordialidad y el compromiso de trabajo conjunto de los equipos técnicos para el armado de estrategias. Los exportadores adelantaron que el Gobierno aspira a lograr un mayor volumen y a precios subsidiados de 4 a 8 cortes. Algunos nombres que tiraron sobre la parrilla: asado, matambre, cuadrada y vacío.

Reunión de funcionarios nacionales el último viernes con representantes de la Mesa de las Carnes.

Hay que recordar que hasta fin de año hay un acuerdo de precios con la industria exportadora para supermercados, algunas carnicerías y el Mercado Central a través de los que se destinan al mercado 8.000 toneladas mensuales de los siguientes cortes: espinazo, carne picada, matambre, asado, roast beef, paleta, tapa y tira de asado, vacío, carnaza, bola de lomo y cuadrada. Los funcionarios quieren que aumente el tonelaje del acuerdo.

Esta propuesta no tendría el aval de la Mesa de Enlace. Algunos dirigentes manifestaron públicamente que “es inaceptable y no va a prosperar” y que continuará el cese de comercialización de hacienda que se está realizando si no se eliminan las restricciones para exportar y se afecta el precio de la hacienda en pie al productor con la implementación de la idea que promueven el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, sostuvo en declaraciones a CNN Campo que “la propuesta oficial se podría transformar en una pérdida importante en lo económico para el productor. Nuestro objetivo es que se restablezcan las exportaciones y no avalaremos acuerdos de precios que terminen perjudicando a los productores, que fue lo que sucedió en los últimos años, donde los ajustes de precios siempre los terminó pagando el productor”.

Daniel Pelegrina. (Foto: Juan Vargas)

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, sobre el rol de los exportadores y sus reuniones con el Gobierno, dijo en declaraciones al mismo programa radial: ”No estamos inmersos en ninguna negociación. Y no corresponde además, porque no se puede negociar sobre algo que está mal desde el origen y que no tiene solución salvo que se levante la restricción para exportar. Las Mesas que están dialogando con los funcionarios no estamos representados y las mismas son utilizadas por el Gobierno como un modo de ruptura y los que se sientan ahí no buscan el consenso. Es por eso que no avalamos dichas negociaciones”.

Otras voces

Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa de las Carnes, aclaró que el análisis de la propuesta de más cortes para el mercado interno a precios subsidiados, se realizó entre los exportadores y Matías Kulfas y Paula Español, luego que finalizara la reunión con la Mesa de las Carnes el pasado viernes, que se organizó a partir del pedido que había presentado el Consejo Agroindustrial Argentino.

En las últimas horas, Chiesa puntualizó que toda la cadena está comprometida y trabajando para revertir lo antes posible el actual contexto que se generó a partir del cierre de las exportaciones de carne vacuna, y aclaró, “la tarea la estamos haciendo para que se levante la restricción sin vulnerar los intereses de ningún eslabón de a cadena”.

A su vez, coincidió con la posición de Jorge Chemes, sobre que toda restricción del precio de la carne en el mostrador, “tiene su impacto hacia atrás en la cadena”. Además, manifestó en declaraciones radiales: “Acá no hay abuso de posición dominante y cada cual tiene una porción equilibrada que está en los promedios históricos de lo que se lleva cada uno. Lo que está fuera del promedio histórico, es la presión impositiva donde es elevada la incidencia de ingresos brutos”.

Jorge Chemes.

El reclamo al Estado de bajar la presión impositiva que impacta en los precios finales de la carne vacuna y otros alimentos, también es algo que planteó el presidente de CRA: “En la actualidad hay una carga impositiva excesiva y ningún funcionario está diciendo que porcentaje van a resignar del paquete impositivo que tiene la carne y para ver cómo van a colaborar para resolver la actual problemática”, señaló Jorge Chemes.

En ese sentido, donde el principal problema a resolver sigue siendo la inflación, Daniel Pelegrina, sostuvo: “El cierre de las exportaciones de carne vacuna es una medida que no tiene razonabilidad económica y tiene una mirada política. El kirchnerismo está influenciando con sus ideas y son especialistas en generar enemigos y cortinas de humo. La sociedad está muy crispada por todos los problemas que hay, con una pandemia que está descontrolada y con un preocupante faltante de vacunas y donde nos responsabilizan a nosotros de los problemas económicos y de inflación. Y acá hay un Gobierno que no para de emitir y aumenta el gasto público, dos cuestiones que deberían resolver los funcionarios de manera inmediata”.

SEGUIR LEYENDO: