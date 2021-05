Para reabrir las exportaciones, negocian aumentar la oferta de carne barata al mercado interno

El Gobierno negocia con los frigoríficos exportadores un mayor volumen de carne al mercado interno a precios accesibles. Mientras tanto, el campo reclama que se eliminen las restricciones para exportar.

Mientras el amplio y contundente rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días dispuesto por el Gobierno se refleja en el alto acatamiento al cese de comercialización organizado por la Mesa de Enlace (en la jornada de ayer no se hubo ingresos de hacienda al Mercado de Liniers), funcionarios nacionales se reunieron durante la semana con representantes de frigoríficos, matarifes y la Mesa de las Carnes para negociar una salida a la actual situación.

El Gobierno está preocupado por el aumento del precio de la carne al consumidor y negocia con los frigoríficos exportadores que deriven un volumen mayor de cortes al mercado domestico, de modo que sirva para frenar los precios.

El tema se analizó ayer en la reunión que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a representantes de la Mesa de las Carnes, tras el pedido de audiencia que había presentado el Consejo Agroindustrial Argentino.

Por otro lado, fuentes cercanas a la Mesa de Enlace reiteraron su preocupación porque avizoran que el Gobierno avanzará con “más restricciones y más estatismo”, lo que tendría un efecto opuesto al que busca en la negociación con los interlocutores que eligió. Esto, dicen, afectará la inversión, derivará en una menor oferta de hacienda, con lo que los precios al consumidor seguirían subiendo. Además, señalan que quienes están negociando con el gobierno “no son interlocutores que cuenten con mandato de los productores para negociar en nombre de ellos”, afirmaron.

La reunión de ayer entre funcionarios nacionales y la Mesa de las Carnes.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, Mario Ravettino, comentó que se avanza con las negociaciones para alcanzar una rápida salida al conflicto y revertir en el menor tiempo el freno que el Gobierno dispuso a las exportaciones de carne vacuna. “Las negociaciones pasan por lo que nosotros podemos ofrecer y colaborar, donde en la integración que hacemos con la exportación derivar una determinada cantidad de cortes al volumen, para que ayuden e incidan en los precios de los cortes cárnicos en el mercado doméstico. Estamos tratando de agrupar a todas las empresas que se dedican al consumo y los matarifes pueden colaborar también.

En ese sentido, esta semana dirigentes de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) también se reunieron con Matías Kulfas y con la Secretaria de Comercio, Paula Español, en la búsqueda de aportar soluciones al tema del precio de la carne, ofrecieron la logística que se necesita para comercializar cortes a precios accesibles en zonas del conurbano.

Cabe recordar que semanas atrás el Consorcio y el Gobierno prorrogaron hasta fin de año el acuerdo para comercializar 11 cortes de carne vacuna a precios económicos que están disponibles en varios supermercados y comercios. Las ofertas se podrán encontrar en varias cadenas del país, de lunes a viernes, todas las semanas del mes. Actualmente se están volcando al mercado interno unas 8.000 toneladas mensuales y trascendió que se pretender llevar ese volumen a 13.000 toneladas.

El Gobierno y los frigoríficos exportadores buscan ampliar la cantidad de toneladas que por mes se destinan al mercado interno, en el marco del acuerdo que extendieron hasta fin de año con la comercialización de 11 cortes a precios a accesibles.

Del acuerdo de precios también forman parte los frigoríficos exportadores nucleados en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA) y en la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA); la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y las carnicerías del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA).

“Le hemos dicho al Gobierno que la grave situación por la que atraviesa el país, hace que la gente no tenga poder adquisitivo en medio de un terrible proceso inflacionario no solamente para comprar carne sino para comprar otros alimentos, vestirse, etc. Responsabilizar a las exportaciones de carne vacuna de un problema que quizás sea macroeconómico o de otras características, tampoco es el camino correcto”, agregó Ravettino.

En el comunicado que difundió anoche el Consejo Agroindustrial Argentino tras la reunión de los representantes de la Mesa de las Carnes con el Gobierno, consta que uno de los temas que plantearon desde el sector privado a los funcionarios, es que se comparte la preocupación por los actuales niveles del inflación, pero a la vez advirtieron que “el camino de las restricciones no es el adecuado”.

Otras opiniones

A su vez, Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa de las Carnes, que partició ayer de la reunión con el Ministro Matías Kulfas y la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró en declaraciones al programa televisivo “Amanecer Ganadero”, que el encuentro con los funcionarios fue “ameno y de aproximación”.

Además, sostuvo: “Cuando se cierran las exportaciones técnicamente se cae el acuerdo de precios, porque el mismo se hace con una integración de la res que permite exportar ciertos cortes y otros volcarlos al mercado interno a precios más accesibles, con un esfuerzo muy grande del sector privado y nunca del sector público. En la medida que frenaste la exportación esa ecuación se rompe y el acuerdo de cae. A raíz de eso se empezó a hablar sobre cuál debería ser el marco de asistencia y desglosar algunas ideas y apertura de costos, que bajo este marco no es posible llevar adelante”.

Chiesa también puntualizó que toda la cadena está comprometida y trabajando para revertir lo antes posible el actual contexto que se generó a partir del cierre de las exportaciones de carne vacuna, y aclaró, “la tarea la estamos haciendo para que se levante la restricción sin vulnerar los intereses de ningún eslabón de a cadena”.

La posición de la Mesa de Enlace

Tras las reunión de anoche de los representantes de la Mesa de las Carnes con funcionarios nacionales, el propio Mario Ravettino mantuvo una reunión virtual con los dirigentes de la Mesa de Enlace, para brindar detalles de las negociaciones que están en marcha, para destrabar el cepo a las exportaciones de carne vacuna. El temor que hay entre los representantes de los productores, es que los acuerdos que se alcancen terminen perjudicando al sector primario.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Al respecto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo en declaraciones a Bichos de Campo: “Estamos en alerta, porque este tipo de medidas siempre las pagó el productor con bajas en el precio, ya que los eslabones intermedios ajustan los valores para se mantenga su margen y el productor termina poniendo de su bolsillo porque no tiene a quien transferir”.

Y agregó: “Hacer beneficencia con la plata de otro es fácil. Pero no hay margen para que baje el precio de la hacienda porque los márgenes se achicaron tremendamente. El cierre de las exportaciones de carne fue la gota que rebasó el vaso, porque se vienen acumulando acciones que el productor no aguantaba más. Si el gobierno no cambia la visión del sector será difícil que podamos tomar otro rumbo. El paro sigue hasta el 28 a las 24 horas en la medida en que no se restablezcan las exportaciones”.

