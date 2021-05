Ayuda viral para salvar pymes: ofreció recursos gratis para sobrevivir online y recibió 2.500 pedidos en 12 horas

Esteban Cervi ofrece capacitación gratuita por las nuevas restricciones

Esteban Cervi tiene 35 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en psicología y emprendedor con su startup desde 2002 y con Pulsión Digital desde 2018.

Criado en una familia de docentes y por lo tanto apasionado por la educación, decidió ofrecer por las redes sociales su ayuda en forma gratuita a la gente que resultará más afectada por las nuevas medidas de confinamiento que dispuso el gobierno nacional a raíz de la falta de vacunas durante la pandemia.

Casado y con una hija de un año, que nació en plena cuarentena del 2020, Cervi consideró que era el momento de dar una mano en materia de herramientas de marketing digital a todo aquel que lo necesitara. La respuesta no se hizo esperar: miles de mensajes le llegaron en búsqueda de ayuda.

“La realidad es que estaba muy angustiado por las nuevas medidas de la cuarentena estricta y las cifras de la pandemia, y a veces de la angustia y el dolor, puede surgir más queja, pero a veces nos olvidamos de que cada uno desde su lugar puede hacer un clic en la mente y comenzar a pensar en construir”, dijo Cervi a Infobae.

“Más aún, los argentinos que estamos acostumbrados a vivir en crisis”, señaló este joven.

El mensaje de Cervi que se hizo viral

“Ahí es cuando la creatividad se pone en marcha y me di cuenta de que, en momentos de restricciones y dolor, quienes emprendemos tenemos que apoyar a qué otras personas puedan seguir emprendiendo, y quienes tenemos trabajo también podemos colaborar en que más personas tengan trabajo”.

A partir de ese momento, pensó que si no le cobraba a quienes quieren crecer laboralmente o con sus emprendimientos, “sería una fricción menos y quizás podrían tener más posibilidades de activar en momentos donde todo parece desactivarse”.

La respuesta, confesó algo conmovido, fue “explosiva”. “Los tweets fueron vistos más de 1 millón de veces. Recibí literalmente miles de mensajes privados pidiendo accesos (que aún estoy respondiendo), leí decenas de historias de personas que realmente quieren crecer, mejorar profesionalmente, hacer crecer sus negocios y también sacar el país adelante, pero se les está haciendo muy difícil”.

“La realidad es que estoy súper conmovido, pero sigo en la misma línea: quiero ayudarlos aportando lo básico que se necesita para poder insertarse laboralmente en el siglo 21 y más aún en un momento de zozobra como el que estamos viviendo”.

- ¿Qué les ofreces?

- Cuando tenía 16 años creé Neolo, que es una plataforma para que cualquier persona, pyme u ONG pueda tener un nombre de dominio, crear su propio sitio web, tener web hosting y cuentas de email con su propio nombre, es un servicio que cuesta aproximadamente $6.000 al año pero, dado que tenemos algo de capacidad extra disponible, hablé con el equipo y decidimos dar el servicio gratuito a todas aquellas personas que lo necesiten y quieran tener la versión online de su negocio.

La decisión la adoptó porque esta nueva Fase 1 “obliga a cerrar negocios físicos y presenciales, pero muchos pueden seguir vendiendo online o mantener contacto con su clientela a través de su sitio web, email y además por redes sociales”.

“También decidimos desde Pulsión Digital que es una escuela de marketing digital, dar acceso gratuito durante un mes a 20 talleres online para mejorar habilidades digitales y a 4 talleres en vivo, además a 90 episodios del podcast con entrevistas a profesionales del mundo del marketing y la comunicación digital, y a 45 webinars con clases grabadas”, detalló.

“Todo gratis, porque confiamos en que, si más personas trabajan en digital, nos beneficiamos todos porque se agranda el mercado”, indicó.

- ¿Cómo estás viviendo usted esta pandemia?

- A nivel laboral me va bien porque cada vez hay más personas y emprendimientos que se dan cuenta que necesitan tener presencia online porque es mucho más económica y les permite alcanzar a más audiencias. Creo que casi todos quienes trabajan en marketing y tecnología notaron un crecimiento en la cantidad y calidad del trabajo durante la pandemia que aceleró la transformación digital y el comercio electrónico.

- ¿Y en términos personales?

- Tengo la cabeza en el futuro porque en estas semanas estoy planificando mis próximos años que serán fuera del país porque quiero mejorar mi calidad de vida buscando nuevas oportunidades y hacer crecer mis emprendimientos en Europa, aunque sin desatender lo que ocurra en Argentina.

- Si desde el Gobierno te pidieran un consejo de marketing digital para que la gente la pase mejor en esta circunstancia tan difícil, ¿qué sugeriría?

- Los emprendedores y las pyme son los principales generadores de empleo, no sólo en Argentina sino en todo el mundo, por eso creo que hay que apoyarlos. Con apoyo no me refiero a darles beneficios, quien tiene mentalidad emprendedora y de trabajo, quiere eso, quiere emprender y quiere trabajar, con quitarles fricciones y trabas ya logran liberar una potencia que tiene el país que hoy está muy reprimida. Registrar un dominio debería ser fácil, acceder a una cuenta bancaria debería ser fácil, darlos de baja también, Internet no puede funcionar lento ni cortarse, hay que quitarles impuestos a quien quiere empezar a emprender y a trabajar, tecnología más accesible, políticas claras para achicar la brecha digital, y también actualizar los planes de estudios de las escuelas; hoy cualquier persona desde su computadora o su celular en su casa puede llegar a todo el mundo, por eso tenemos que enseñarles a las niñas y niños, desde pequeños, cómo funciona el mundo digital para que puedan sostenerse por si mismos en los próximos 20 años vendiéndole al mundo, realmente estamos muy atrasados pero hoy los argentinos tiene una oportunidad increíble de competir con el mundo porque tenemos un dólar muy alto, mucha capacidad humana, sólo falta levantar las trabas, capacitarse, y salir a comerse el mundo.

