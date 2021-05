Vuelos: las aerolíneas mantienen sus cronogramas pero habrá restricciones para viajar

Se mantiene la programación de vuelos, pero los pasajeros deberán contar con permiso de circulación (Nicolás Stulberg)

Con la nueva etapa de restricciones que anunció el Gobierno nacional, que incluyen nueve días seguidos de confinamiento a partir de las 00 horas del sábado y hasta el domingo 30 de mayo, habrá también algunas restricciones para los vuelos domésticos.

Si bien desde el ministerio de Transporte aseguraron que se mantendrán las programaciones y las frecuencias de los vuelos, la idea es que solo los pasajeros con permiso de circulación —esenciales o por motivos de reunificación familiar, por ejemplo— puedan viajar en transporte aéreo. Los detalles serán dados a conocer a la brevedad. Esta mañana hubo una reunión en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los jefes de Gabinete porteño, Felipe Miguel; y bonaerense, Carlos Bianco, y los ministros de Transporte y Seguridad de ambos distritos, pero no hubo definiciones específicas para el sector aéreo.

“El transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales”, dijo Alexis Guerrera, ministro de Transporte a la salida del encuentro. “Se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible, de modo tal que estén autorizados sean menos que los que están actualmente”, agregó.



Mientras tanto, desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que se mantienen los cronogramas de sus vuelos, pero que los pasajeros deberán ajustarse a los requisitos de circulación dispuestos. Los que tengan tickets de viaje ya adquiridos y y no puedan viajar, los pasajes se pueden cambiar, una vez sin costo, hasta el 15 de diciembre de 2021.

El resto de las empresas que vuelan dentro de la Argentina —Flybondi y JetSmart— señalaron que no recibieron ninguna instrucción hasta el momento sobre sobre restricciones para los vuelos. Y que aguardaran las definiciones sobre qué pasajeros podrán abordar los vuelos durante los días que se mantenga vigente las medidas de confinamiento más estricto.

Los pasajeros que no puedan viajar tendrán posibilidad de cambiar sus pasajes (Nicolás Stulberg)

Durante el año pasado, en los meses que no estuvo habilitada la operación regular de vuelos domésticos, se permitía volar a pasajeros esenciales. La operación regular volvió a ser habilitada en octubre de 2020. En ese momento, solo se habilitaron viajes para pasajeros que están dentro de los trabajadores esenciales, por motivos médicos, de reunificación familiar o de trabajo, que sean justificados. También para pasajeros que vienen del exterior y deben llegar a las provincias donde residen. Entre enero y abril de 2021, hubo en el mercado de cabotaje unos 42.560 vuelos, un 13% menos que en el mismo período de 2020.

El jueves por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció por cadena nacional que habrá nueve días de confinamiento estricto para todos los distritos del país que estén en Alto Riesgo o Alarma epidemiológica. Esto comprende al AMBA y a más de 100 distritos de todas las provincias de la Argentina, con excepción de La Rioja.

La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Solo involucra tres días hábiles, ya que el Gobierno restableció el feriado puente del 24 de mayo. Con esta decisión, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.



Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Esto significa que se renueva el DNU firmado hace tres semanas ya que el Congreso no llegó a sancionar la ley enviada por el Ejecutivo para regular las medidas.

Además, el Presidente afirmó que “se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios” y que hay una “firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente”. El fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir las actividades en las zonas más críticas, es decir, confinamiento estricto nuevamente, solamente por esos dos días.

Además, Alberto Fernández hizo hincapié en las causas que lo llevaron a tomar esta decisión: “Se evidenciaron tres problemas que debemos corregir: en algunos lugares no se cumplieron las medidas que dispusimos; en otros se implementaron de manera tardía, cuando es decisivo anticiparse a la expansión de contagios; y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron o han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite y están al borde de no poder dar respuesta”.

