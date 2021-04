Dólar hoy: la cotización libre sube a $162, en su sexta rueda consecutiva de avance

En abril reapareció la demanda por el dólar como cobertura contra la inflación. (Reuters)

Después de seis meses de relativa estabilización, el dólar libre retomó una firme tendencia alcista en abril. Una inflación que acelera y se estabiliza en el umbral de 4% mensual, tasas en pesos negativas en términos reales y el regreso de la emisión monetaria para asistir al fisco impulsan la demanda y los precios del billete verde en el reducido mercado paralelo.

Este miércoles el dólar blue es ofrecido a 162 pesos. En lo que va de abril sostiene una ganancia de 21 pesos o 14,9%, aunque todavía se ubica por debajo de los valores de cierre del 2020, cuando finalizó diciembre a 166 pesos.

Con un dólar mayorista que gana nueve centavos en el día, a $93,42, la brecha cambiaria se amplía a 73,4%, la más grande desde el pasado 4 de febrero.

Con la regulación de las intervenciones del Banco Central y una demanda privada reprimida por el “cepo”, el dólar mayorista acumula un alza de 11% desde que empezó 2021, frente a una inflación próxima al 17% en el período.

El analista financiero Luis Palma Cané consideró que “lo que sucede con el dólar es la crónica de una muerte anunciada. La historia y la teoría demuestran que cuando un país no tiene moneda -lo que pasa en la Argentina, porque el peso no existe como tal- la volatilidad del tipo de cambio es muy grande y no se puede frenar pisando el tipo de cambio, que es hacer un control de precios en última instancia”.

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el blue se amplía a 73,4%, la más amplia desde el 4 de febrero pasado

“Esto está pasando con todos los precios de la economía, porque pretender atacar la inflación con controles de precios, incluyendo el tipo de cambio blue, es prácticamente una falta de respeto intelectual. Basta haber vivido la economía argentina en los últimos 50 años”, añadió Palma Cané.

“Seguimos observado constantes compras oficiales en el marco de una mayor oferta privada, principalmente del sector agroexportador. La liquidación de granos creció con respecto a los últimos dos meses, alcanzando unos USD 2.390 millones si tomamos en cuenta los primeros 16 días hábiles de abril. Es decir, por encima de los USD 1.571 millones y USD 2.020 millones del mismo periodo en febrero y marzo, respectivamente”, indicó un reporte de Portfolio Personal Inversiones.

Según la última actualización del Informe Monetario del Banco Central, la entidad informó el giro de unos $55.000 millones al Tesoro el pasado 22 de abril, en concepto de Adelantos Transitorios. En lo que va de 2021 estas transferencias ascienden a $190.000 millones, un 7,5% de la Base Monetaria, que se ubica ligeramente sobre los 2,5 billones de pesos.

El Banco Central afirma su tendencia compradora en el mercado de contado, donde suma cinco meses consecutivos con saldo positivo, dinámica que permitió recuperar el nivel de reservas de los USD 40.000 millones, el más alto en siete meses.

Desde diciembre pasado, la entidad monetaria acumula compras netas por más de USD 4.300 millones. Solo en abril este saldo suma unos 1.470 millones de dólares.

Las reservas internacionales subieron USD 48 millones el martes y se ubicaron en los USD 40.332 millones, el monto más grande desde el 23 de octubre del año pasado.

