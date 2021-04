El conflicto en Vaca Muerta: productores ganaderos de Neuquén calculan pérdidas por $400.000

El conflicto en la zona de Vaca Muerta está provocando pérdidas importantes en la producción agropecuaria.

Después de 20 días de cortes de ruta en la zona de Vaca Muerta, provincia de Neuquén, productores agropeuarios de la zona advierten sobre pérdidas millonarias en ganadería, lechería y productos de valor agregado. Según las estimaciones de la Sociedad Rural local, en el tiempo que va de cierres, hay productores que ya calculan un desplome en la rentabilidad del vacuno a corral por $400.000, mientras que en lechería se cree que ese valor podría superar los $200.000.

El sector agropecuario afirma que los problemas generados por los bloqueos en las rutas que encabezan grupos internos de la rama de la salud pública de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATE), genera un descenso en la cadena de producción agrícola. Los productores de Aluminé, El Huecú, Zapala, Las Lajas, Junín de los Andes y otros rincones de la provincia, estiman una caída millonaria en la producción e inversión y temen que esto se acreciente con el correr del tiempo y repercuta en los meses de frío.

En el caso de la ganadería, según precisaron desde la Sociedad Rural de Neuquén, en un engorde a corral las pérdidas son difíciles de medir y cuantificar ya que es una actividad con muy poco margen y con mucha inversión al inicio del ciclo. Pero si se tiene en cuenta unos 50 animales que están terminando su ciclo de engorde, quedarse durante 20 días sin provisión de alimento, genera una pérdida de aproximadamente $200.000 que se deja de facturar, para luego tener que invertir nuevamente otros $200.000 para volver a tenerlos gordos para la venta. Por lo tanto deviene en una pérdida total de $400.000.

La producción de engorde a corral también está afectada por los cortes de ruta en la zona de Vaca Muerta.

En el caso de un tambo, donde la producción de cerca de 30 vacas (un valor mínimo debido a la época), si no se comercializa en el lapso de 20 días, se genera una pérdida en leche de casi $270.000. “Los terneros para recría disminuyen en un 15% su valor por el sólo hecho de esperar ser enviados a destino, sin contar siquiera el riesgo de enfermedades producidas por el estrés, falta de tratamientos sanitarios y de alimento por escasez de forraje”, precisaron desde la entidad.

Hace dos semanas se realizó un remate ganadero vía streaming de 2.000 cabezas que todavía no fue cargado por la imposibilidad de transitar y el desabastecimiento de combustible. El mismo escenario se prevé para el sector ovino, el cual corre el riesgo de reportar grandes pérdidas por la entrada al invierno y la posibilidad de muerte de los animales viejos y débiles. Así, los productores también suman otra preocupación por la producción de chivos de pequeños criadores que estaban ejecutando las ventas anuales. “Con 50 animales, se puede ocasionar una pérdida de aproximadamente $140.000, y unos $250.000 de animales de venta”, indicaron.

El corte también mantiene paralizada la actividad de las empresas petroleras que operan en la zona de Vaca Muerta, que ya reporta una pérdida de producción de 3,5 millones de metros cúbicos de gas y alrededor de 10.000 barriles diarios. El conflicto social que tiene paralizada la economía de toda la provincia se originó hace más de 40 días cuando los médicos autoconvocados en la ruta desconocieron un acuerdo salarial con el Gobierno provincial.

Testimonios de productores

En el caso del sector agropecuario, los productores de la zona denunciaron que tienen paralizadas las producciones, ya que no pueden acceder a los campos y tambos por falta de combustible para movilizarse y el cierre de las rutas. Jorge, un productor cuyo tambo está a 25 kilómetros de la ciudad de Aluminé está perdiendo su producción de leche y de dulce de leche por falta de combustible para trasladarse al pueblo a entregar la mercadería. Y por los piquetes tampoco recibe los frascos necesarios para envasar y distribuir el alimento, ya que los camiones que los traen están varados en la ruta.

Lo mismo sucede con Cecilia en Las Lajas, quien está comprando a altos valores y a cuentagotas las vacunas que encuentra porque “es imposible demorar los tratamientos sanitarios. En estos días se termina la cobertura de las vacunaciones de primavera/verano, por lo que antes del invierno tienen que destetar, vacunar y desparasitar. Los terneros de destete son los más frágiles. Si al estrés propio del destete le sumás la baja inmunidad, las pérdidas serán enormes y se verá afectada la producción de carne de este año y del próximo”, señaló.

Así, Evangelina, una productora de Zapala sostuvo que tuvo que cambiar la dieta de su ganado por la falta de alimento para los animales. “En este momento tengo algo para darles, pero ya no vamos a poder mantenerlos después del domingo. Estamos tratando de conseguir algo de pasto para no dejarlos sin nada. Pero todos en la zona tienen sus silos vacíos o los últimos rollos de pasto para su propia hacienda”, precisó.

En Neuquén estiman que las pérdidas en la lechería podrían superar los 200.000 pesos.

En tanto, Mercedes, de El Huecú vendió un lote de ganado, pero por los bloqueos no ha podido entregarlo. “Hace 15 días vendí un feedlot de Picún Leufú: 30 terneros, que tenía que cargar el mismo día que la tropa llegara de la veranada. Pasaron 15 días y el comprador no los pudo llevar por la falta de combustible y cortes. Es una situación muy difícil ya que les tengo que dar fardos a $500 cada uno, que los tenía guardados para futuras madres y a utilizar durante las nevadas complicadas de este invierno”, narró.

Las pérdidas en la economía de los productores son cada vez más grandes y el daño se vuelve irreversible. En el caso de Mabel, una pequeña productora de El Cholar quien comenzó a desarrollar un pequeño engorde de 12 animales con un crédito del Centro Pyme cuando falleció su padre pudo alcanzar los 30 animales, y algunas chivas. “Los productores estamos totalmente desamparados y nos afecta muchísimo esta situación. Teníamos unos chivitos vendidos que tenían que buscar el lunes, pero por los cortes de ruta no pudieron hacerlo. No hay combustible, así que tampoco pudimos sacar las vacas para vender y no podemos comprar forraje. Es todo muy triste”, relató con la voz entrecortada.

La situación de Mabel, como la de muchos otros productores, refleja la incertidumbre que padecen en este momento los productores de poder empezar y terminar el ciclo productivo sin que se vea interrumpido su curso antes de los meses de invierno.

