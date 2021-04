El Gobierno cerró el acuerdo para congelar el precio de los teléfonos celulares pero podría durar sólo 40 días

El Gobierno cerró un acuerdo con las terminales de electrónica para mantener los precios vigentes al 1° de abril de los teléfonos celulares, televisores, microondas y acondicionadores de aire hasta el próximo 31 de octubre. No obstante el anuncio oficial de un “compromiso” de estabilidad hasta esa fecha, un comunicado del ministerio de Desarrollo Productivo aclaró que “a partir de junio, se evaluará mensualmente la posibilidad de ajustar el precio de los productos teniendo en cuenta la evolución del tipo de cambio y la variación del costo de los insumos en los mercados internacionales”.

Por tal motivo, los precios vigentes de los productos, con los cuales se selló el plan, podrían ser modificados dentro de 40 días si hay variaciones fuertes en el dólar o en los componentes que las terminales compran en el exterior.

La medida surgió de un acuerdo entre el gobierno y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) conocido hoy, tal como informó Infobae, que podría ser prorrogado por ambas partes más allá del 31 de octubre. Los productos incluidos en el plan son de producción nacional de las marcas Motorola, Carrier, Nokia, RCA, Daewo, Kelvinator, Hyundai, AOC, JVC, Sanyo, Hitachi, Midea, Hisense, Phillips, TCL, LG, Samsung, Noblex, Atma, Philco y BGH.

Con respecto a la reincorporación de los teléfonos celulares al programa Ahora 12 que había trascendido en las negociaciones previas, desde el Gobierno se informó que eso no se hará efectivo en esta etapa pero sí podría concretarse más adelante “en la medida que las circunstancias lo permitan” y solamente para aquellos celulares con un valor inferior a $50.000. No se habló de ninguna fecha en particular.

Los precios vigentes de los productos incluidos en el plan podrán ser ajustados a partir de junio, en base a la evolución del dólar y la variación del costo de los insumos en los mercados internacionales

Asimismo, fuentes del sector de la electrónica señalaron que en algunos casos hubo modelos de teléfonos celulares que tuvieron aumentos de precios posteriores al 1° de abril y que no se descarta que muchos fabricantes ingresen al plan con esas listas de precios actualizadas.

“La industria se está recuperando y por eso les pedimos este esfuerzo y compromiso de poder asegurar la previsibilidad en los precios en los próximos meses de estos productos que tienen que ver con la canasta de consumo de los hogares”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Ante la suba de la inflación con un promedio mensual del 4% y de la administración a cuentagotas de los dólares que se autorizan para pagar importaciones, el Gobierno impulsó este plan con la expectativa de incentivar el consumo en un rubro que fue dejado de lado para programas de financiamiento como Ahora 12 debido al costo que generan en materia de salida de divisas. Por otra parte, esa inyección de consumo se producirá en los meses previos a las elecciones de medio término.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un encuentro virtual con los directivos de Afarte

Desde la secretaría de Comercio Interior alertaron que el cumplimiento del acuerdo será monitoreado periódicamente para que no haya “conductas especulativas” que afecten a los consumidores. Por la revisión de los precios anunciada a partir de junio, el compromiso celebrado con Afarte estará bajo revisión constante.

“Celebramos este acuerdo y esperamos que contribuya a establecer un quiebre en la inercia alcista que traían los precios de los productos electrónicos involucrados durante este año. Consideramos indispensable que la producción, el consumo, y los precios estén alineados, con un horizonte de previsibilidad”, afirmó la secretaria Paula Español.

Desde el sector empresario, el presidente de Afarte, Federico Hellemeyer, afirmó: “Creemos importante acompañar al gobierno en esta iniciativa que busca estabilizar los precios. Para nuestro sector significa un esfuerzo importantísimo por la gran inestabilidad en los precios de los insumos importados, en dólares. Confiamos en poder acompañar este proceso apuntalando así el trabajo industrial nacional de calidad y el consumo de los productos de última generación de origen argentino”.

