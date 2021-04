A pesar de las trabas cambiarias un fondo extranjero pudo sacar USD 600 millones del país este año

Franklin Templeton, junto con PIMCO, explica cerca del 90% de las tenencias de bonos en pesos en manos de tenedores no residentes

Franklin Templeton, uno de los grandes fondos de Wall Street que se posicionaron fuertemente en activos en pesos durante el Gobierno de Mauricio Macri y que se quedaron sin posibilidades de deshacerse de esas inversiones fallidas por el establecimiento de controles de cambio en septiembre de 2019. encontró una vía para poco a poco sacar sus colocaciones del país . Para lograrlo, aprovechó la estrategia oficial para domar al dólar libre y al resto de las cotizaciones paralelas de la divisa que consiste en vender reservas del Banco Central en el mercado de bonos. El cálculo ubica en torno a los USD 628 millones lo que pudo sacar del país el gigante financiero.

“Templeton vendió el 25% de su posición de Pesos en el primer trimestre del 2021, según un relevamiento propio que hacemos de todos los fondos que tiene la administradora en Estados Unidos y Europa. En total se trata de ventas por USD 628 millones al contado con liquidación. Considerando que hubo 59 días hábiles en el primer trimestre, esto significa que Templeton vendió bonos en pesos y demandó contado con liquidación por algo más de USD 10 millones por rueda”, afirmó un informe de la consultora 1816.

“A fin de marzo Templeton todavía tenía nominales de títulos en pesos por un valor total de USD 1.894 millones, tomando precios actuales. Mantiene posiciones importantes en Bonos Del Tesoro Ajuste CER 1,20% con vencimiento en 2022 (TX22), Bonos Tesoro con Ajuste CER 1,40% con vencimiento en 2023 (TX23), Bonos del Tesoro Ajuste CER 1,5% con vencimiento en 2024 (TX24) y Botes (bonos del Tesoro a tasa fija)”, detalló el informe privado.

“Templeton se desprendió muy fuerte tanto de Bonos CER como de Botes en el primer trimestre, lo que explica en parte la mala performance de los títulos en marzo”, agregó 1816.

El fondo Templeton es uno de los que apostaron con más ahínco por bonos en moneda local durante el gobierno pasado. Luego de la instauración de controles de cambio, ese fondo y PIMCO pasaron a explicar cerca del 90% de las tenencias de bonos en pesos que están en manos de inversores no residentes.

Se trata de inversores que quieren bajar la persiana luego de asumir fuertes pérdidas por la disparada del dólar en 2018, 2019 y 2020, pero que no logran hacerlo en forma inmediata dadas las trabas cambiarias vigentes.

Los movimientos de Templeton y PIMCO fueron un dolor de cabeza para el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante las turbulencias cambiarias que el año pasado llevaron al dólar libre a rozar los $200. Según explicó en su momento el ministro, dada las enormes tenencias de bonos en pesos de esos fondos y lo pequeño del mercado local de dólar contado con liquidación, las constantes ventas de títulos en moneda local y posterior inyección de los pesos resultantes en la plaza de bonos en dólares habría ayudado a disparar a las cotizaciones financieras de la divisa.

“Templeton vendió bonos en pesos y demandó contado con liquidación por algo más de USD 10 millones por rueda” (1816)

Es así que en dos oportunidades durante el año pasado Guzmán ofreció canjes de deuda en pesos por deuda en dólares, con el objetivo de “dar salida” a esos inversores gigantes y reducir la presión sobre la brecha cambiaria.

Después de esas dos operaciones formales de canje, el desarme de posiciones de Templeton continuó. Ahora, en lugar de recurrir a operaciones pautadas oficialmente, lo que está haciendo la financiera es aprovechar las ventas de reservas que hace el Banco Central en el mercado del dólar contado con liquidación y que persiguen el mismo objetivo evitar que la brecha cambiaria se ensanche.

La estrategia que lleva adelante la entidad conducida por Miguel Pesce consiste en aprovechar las divisas que liquidan los exportadores en el mercado cambiario formal para revenderlas en el mercado de los dólares financieros. Lo hace a través de compras de bonos con dólares y su reventa a cambio de pesos. En los hechos, termina siendo una operación de venta de divisas.

En lo que va del año el Banco Central lleva comprados USD 3.150 millones en el mercado cambiario -con datos oficiales al 16 de abril-, gracias al repunte del precio internacional de la soja y la llegada de la temporada de cosecha. Según estimaciones de 1816, hasta marzo la entidad usó entre USD 438 y USD 661 millones de esas divisas para garantizar que haya oferta de dólares al contado con liquidación y, de esa manera, mantener planchado al precio.

En dos canjes concretados el año pasado, el Gobierno había permitido que PIMCO y Templeton cambiaran bonos en pesos por títulos en dólares para quitar presión al dólar contado con liquidación. REUTERS/Mike Blake

Las cifras de ventas de dólares del BCRA a través del contado con liquidación no son públicas y voceros de la entidad prefirieron no revelarlas. Sin embargo, en base a datos oficiales que sí publica la entidad -como la variación de la base monetaria, ya que las ventas de divisas sacan pesos de circulación- o la variación de las reservas internacionales -movimiento en divisas fuera del mercado cambiario formal a los que se le restan la variación de precio del oro y el yuan que forman parte de las reservas- se puede llegar a estimaciones gruesas.

“Las intervenciones del BCRA son exclusivamente en los mercados regulados por la CNV. El BCRA no es el único ni es el mayor participante ya que los mercados de títulos canalizaron importantes operaciones del sector privado, tanto provenientes de empresas como de personas humanas que pesifican o dolarizan sus tenencias. En esos mercados, por la Resolución General N° 878 de la CNV se estableció límites a la demanda de dólares al resto de los agentes, limitando la compra a no más de 100.000 valores nominales semanales (equivalente aproximadamente a U$S 36.000)”, dijeron voceros de la autoridad monetaria a Infobae,

“Por afuera del mercado en el que interviene el BCRA existen operaciones OTC (Over the Counter). Estas operaciones son posibles porque no hay ninguna restricción a ingresar al mercado formal los títulos adquiridos en operaciones entre particulares”, agregaron los voceros del Central.

“Con tantas ventas de bonos en pesos, bajan sus precios y sube la tasa de rendimiento, lo que hace menos atractivas a las emisiones de deuda en moneda local” (Przybylski)

Por su parte, el departamento de Comunicaciones Corporativas de Franklin Templeton no respondió de inmediato a una consulta de Infobae.

La salida constante de un gran jugador como Templeton de colocaciones en moneda local es una complicación para el esquema financiero del Gobierno, ya que al descargar día a día bonos en pesos baja los precios de esos activos y dificulta las colocaciones de deuda que Guzmán necesita para financiar el déficit y no forzar una mayor emisión monetaria por parte del Central.

“El riesgo para mi es ver si el mercado puede asimilar esas ventas o si los bonos en pesos sufren mucho”, dijo Martín Przybylski de Consultatio. “Con tantas ventas de bonos, bajan sus precios y sube la tasa de rendimiento, lo que hace menos atractivas a las emisiones de deuda en pesos”, explicó el analista.

A fines de marzo, Economía tuvo problemas para renovar parte de los vencimientos de deuda en moneda local mediante la colocación de nuevos papeles de deuda. El resultado fue que tuvo que pedirle al Banco Central que emita $65.000 millones para cubrir pagos. Ayer, en una nueva licitación, el Tesoro cambió su estrategia y sí logró colocar casi $124.000 millones de deuda, algo necesario para no tener que pedirle más emisión sin respaldo a la autoridad monetaria, un factor que está detrás de la dinámica de precios de hoy.

