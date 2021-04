Uno de los mayores expertos en la economía global afirmó que, para atraer inversiones, la Argentina debe generar previsibilidad y no mayores controles

Barry Eichengreen, muy crítico con la Argentina

Barry Eichengreen, uno de los economistas norteamericanos más reconocidos por sus estudios sobre la crisis de 1929, el gobierno argentino debe “eliminar el origen de la volatilidad en lugar de utilizar restricciones” para evitar la fuga de capitales y atraer inversiones.

En diálogo con Infobae, este experto en os efectos de la globalización que es profesor de la Universidad de California en Berkeley e investigador del National Bureau of Economic Research (NBER), afirmó que “la estabilidad y la previsibilidad no son precisamente fortalezas argentinas”.

Por otro lado, consideró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya es bastante flexible con los países de ingresos medios como la Argentina y que los integrantes del G7 deberían financiar una campaña de vacunación global para el mundo en desarrollo.

-¿Ya culminó la peor parte de la crisis mundial que comenzó en 2020?

-La recuperación ha sido mejor de lo esperado debido a un éxito sin precedentes en el desarrollo de vacunas eficaces con Covid, lo que a su vez ha permitido a los países avanzados comenzar a abrirse de nuevo. Sin embargo, la recuperación sigue amenazada por posibles nuevas variantes contra las que las vacunas actuales pueden ser ineficaces y por nuestra incapacidad para implementar vacunas existentes a gran escala en el mundo en desarrollo. Por supuesto, los estímulos monetarios y fiscales sin precedentes en los países avanzados no resultaron heridos.

-¿Tiene temor por los altos niveles de deuda soberana y una mayor inflación en el corto plazo?

-No me preocupan los efectos de una deuda más alta o una inflación significativamente mayor en los próximos dos años. Si la inflación en Estados Unidos o Europa supera modestamente el 2%, el mundo no terminará. Y la cultura de la estabilidad está profundamente arraigada en el ADN de los bancos centrales estadounidenses y europeos, así que no veo una inflación del 5 o 10%. Claro que las deudas elevadas serán más difíciles de atender y gestionar a medida que las tasas de interés vuelvan a los niveles normales; eso será un lastre para el crecimiento. Pero no tuvimos más remedio que acumular esa deuda adicional, dada la necesidad de apoyar a las familias y las pequeñas empresas durante la pandemia.

-¿Coincide con la idea del ex premier británico Gordon Brown de que el G7 debe financiar una campaña global de vacunación, porque al final, la “cuenta” será más barata que si el mundo en desarrollo no se vacuna con rapidez?

-Creo que el señor Brown está exactamente en lo correcto.

-¿El FMI debería atravesar una reforma para ser más flexible con los países de ingresos medios como Argentina y muchos otros?

-No estoy seguro de lo que significa ser “más flexible”; definitivamente ya se ha movido en los últimos años en la dirección de tolerar mayores déficits presupuestarios cuando los países están en circunstancias difíciles. Pero también está obligado por sus Artículos de Acuerdo a “salvaguardar los recursos de sus miembros”, lo que significa que sólo puede prestar cuando tiene una expectativa razonable de ser reembolsado.

-Uno de los peores temores en 2020 fue un mundo con más barreras comerciales, en particular con la “guerra comercial” entre China y los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva con respecto a esta cuestión?

-El presidente Biden no se ha movido para eliminar los aranceles de Trump a las importaciones estadounidenses de China. Estos aranceles, y los aranceles de represalia que China ha impuesto, son el nuevo statu quo. No espero que se vayan. Sin embargo, las dos economías siguen estando estrechamente interdependientes. Así que tampoco espero una guerra comercial abierta a menos que haya una guerra de disparos, un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, que es un peligro.

-¿Qué le parecen los primeros tres meses de la administración Biden? Algunos de sus colegas creen que el estímulo económico es demasiado grande y no está bien enfocado. ¿Está de acuerdo?

-Sí, me preocupa que debido a que distribuyamos cheques adicionales de USD 8.000 a cada familia de cuatro con un ingreso de menos de USD 150,000 al año no podremos invertir en la infraestructura que la economía estadounidense necesita desesperadamente. El Congreso insiste en que el proyecto de ley de infraestructura de Biden sea financiado con impuestos (“no más déficits”), pero los republicanos tienen un apetito limitado por aumentar los impuestos. Así que me temo que el proyecto de ley de infraestructura tendrá que ser reducido. Mejor hubiera sido dirigirse a controles de auxilio adicionales a los necesitados y hacer más infraestructura.

-Una y otra vez Argentina mostró en 2020 una peor perspectiva que la mayoría de América Latina y los otros países emergentes en la pandemia, debido a la alta inflación y la recesión. Con diferentes enfoques durante el gobierno de Macri y ahora un nuevo gobierno peronista, el país está en crisis. ¿Por qué?

-Para crecer, Argentina necesita inversión. Y los inversores requieren estabilidad y previsibilidad y esas no son precisamente fortalezas argentinas.

-El gobierno está tratando de controlar la salida de capitales con restricciones estrictas, pero al mismo tiempo evita nuevas inversiones. ¿Cuál es el enfoque correcto para una economía tan volátil?

-El enfoque correcto es eliminar el origen de la volatilidad en lugar de utilizar restricciones para evitar la fuga de capitales. Hay que tratar la causa subyacente de la enfermedad en lugar de sus síntomas.

