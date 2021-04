Hot Sale 2021: más de 900 marcas ofrecerán tres días de descuentos para comprar online

Este año 954 marcas participarán del Hot Sale, el mayor número desde que comenzó el evento

Del 10 al 12 de mayo, se realizará la octava edición de Hot Sale, uno de los principales eventos de descuentos para comprar online. Este año participarán 954 marcas, el mayor número desde que comenzó el evento, de las cuales 234 son empresas que se suman por primera vez , según detallaron desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Las novedades para este año pasarán por el crecimiento de las categorías de consumo más cotidianos –como supermercados y productos para el hogar y la construcción– y la incorporación de un espacio especial para pymes y emprendedores.

Las 12 categorías disponibles serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas, Emprendedores y Servicios, Varios y Solidaridad. “Estamos muy expectantes por esta nueva edición. Contamos con un nuevo récord de marcas participantes para ofrecer a los usuarios descuentos y promociones para comprar online. Además, este evento contará con nuevas categorías”, destacó Gustavo Sambucetti‚ director Institucional de la CACE.

Creemos que va a ser un buen evento, con foco en las categorías más cotidianas. A un año de la pandemia, son pocas las empresas que no están con alguna plataforma de comercio electrónico

A diferencia de años anteriores, donde turismo siempre fue una de las categorías más destacadas del evento y la que generaba la mayor facturación, esta edición no contará con menos oferta y poca demanda de viajes. Y aunque hay buenas expectativas, desde el sector reconocen que otros rubros tradicionalmente muy buscados, como tecnología, dependerán del nivel de las ofertas frente a un consumidor con un poder adquisitivo golpeado durante 2020 y que no mejoró en 2021. “Creemos que va a ser un buen evento, con foco en las categorías más cotidianas. A un año de la pandemia, son pocas las empresas que no están con alguna plataforma de comercio electrónico, con mayor o menor intensidad. En el último año, se sumaron 1,3 millones de nuevos clientes y, por otro lado, las marcas necesitan vender”, aseguró Sambucetti.

“Es un escenario diferente al de julio del año pasado. No estamos con expectativa de una corrida del dólar, donde el consumidor busca comprar. Creemos que vamos a tener un consumidor buscador de buenas oportunidades dentro de Hot Sale y las empresas van a estar con ofertas fuertes. No tuvimos planteos de cambios de fecha ni de falta de stock por parte de las empresas”, agregó el director de la cámara.

La categoría de indumentaria es una de las que tuvo más crecimiento

Desde la compañía de facturación Facturante, que llegó a procesar 1 millón de comprobantes en las 72 horas que duró el evento en el 2020, recordaron que el Hot Sale 2020 fue récord en ventas y volumen de facturación, no solo contra 2019 sino contra todas las ediciones anteriores. Sin embargo, adelantaron que esta nueva edición será “muy desafiante”, ya que el consumo cayó en los dos primeros meses del 2021. “Esto se evidencia en la disminución del 13% en lo que respecta a volumen de comprobantes emitidos (transacciones), que tuvimos. De todas maneras, tenemos buenas expectativas para esta primera fecha especial del año”, señaló Lorena Comino, CEO y cofundadora de la compañía.

Principales tendencias de búsqueda

En la previa al Hot Sale, desde Google analizaron cuáles son las tendencias de búsqueda que más crecieron durante 2021. En el primer trimestre del año, la búsqueda por marcas en general aumentó más del 28%, en comparación al mismo período de 2020. Además, tres de las cinco marcas con mayor crecimiento son de indumentaria.

La categoría de indumentaria tuvo un gran crecimiento entre el 1° y el 15 de abril en comparación el mismo período en 2020. El interés de búsqueda se asoció a las siguientes subcategorías:

- Vestimenta deportiva (195%)

- Jeans (130%)

- Tiendas de deporte (109%)

- Fragancias y perfumes (104%)

- Zapatillas (103%)

Por su parte, la categoría Hogar y jardín tuvo un aumento de 26% durante el primer trimestre de 2021 (en relación al mismo período en 2020). Las búsquedas que más subieron fueron:

- Escritorios modernos (415%)

- Silla gamer (215%)

- Cortinas (135%)

Durante 2020, el comercio electrónico creció un 124% y superó los $900.000 millones en ventas, según el Estudio Anual 2020 que realizó la CACE junto a la consultora Kantar Insights. El canal online sumó 1.284.960 nuevos compradores, con un total de 20.058.206 compradores online. El año pasado, se vendieron 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior, a través de 164 millones de órdenes de compra (un 84% más que en 2019).

Sin embargo, el ticket promedio de compra el año pasado fue de $5.519, un 23% más que en 2019 pero por debajo de la inflación para el mismo período. Desde la CACE atribuyeron esta baja al cambio en los rubros más vendidos durante el año pasado, que tienen un promedio por compra más bajo, como alimentos y bebidas, artículos para el hogar, construcción y limpieza. Los cinco rubros que más facturaron en e-commerce fueron TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía (un 231% más que en 2019); alimentos, bebidas y artículos de limpieza (260%); artículos para el hogar, muebles y decoración (206%); electrodomésticos (154%); mientras que pasajes y turismo cayó un 48 por ciento.

