El dólar comenzó a despertarse y el mercado espera una mayor intervención del Banco Central

El dólar comenzó a resucitar. Las cotizaciones alternativas tuvieron un crecimiento importante que llevó al contado con liquidación a los precios más elevados desde finales de octubre. El Banco Central intervino a lo largo de la rueda, pero creen que hoy lo hará con más fuerza porque no pudo evitar el alza de la divisa. Sus intervenciones fueron de compra y venta para no desarbitrar el precio de los títulos, pero no lo consiguió.

La rueda había empezado tranquila pero el dólar empezó a repuntar lentamente y cerró en los máximos del día. El Banco Central comenzó a comprar AL30C (cable) pero hizo pocas operaciones. No quería que quedara desarbitrado frente al GD30, el bono que utilizan las mesas de dinero porque no tiene los límites de tenencia del cepo.

El mercado comenzó a ponerse pesado y la finalización en alza augura una fuerte intervención para hoy. Los fondos que tienen bonos en pesos aceleraron la salida. Una letra en pesos de las que Templeton y Pimco tienen el equivalente de USD 300 millones de dólares, operó casi $ 1.500 millones un monto que estuvo muy por encima de lo que mueve diariamente. Los pesos de esa letra, por supuesto irán al dólar contado con liquidación, porque su destino es el exterior. Esa demanda se verá el jueves después que hagan el parking de 24 horas. Esta situación el Banco Central la va a padecer diariamente hasta por lo menos fines de agosto.

No ayuda a la estabilidad, que los mercados del exterior estén tan volátiles y negativos. En Wall Street, acciones que presentaron buenos balances y anunciaron noticias positivas cayeron porque el mercado ya las había descontado. En otras palabras, los inversores del exterior están tomando ganancias porque se avecina mayo un mes que, por tradición, es de salida de los inversores cuando los mercados están en niveles récord.

La buena noticia fue que la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que amagó acercarse a 1,60% cedió a 1.56% lo que impide que salgan masivamente dólares de la región. Pero el clima para hoy continuaba negativo. Los futuros del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, estaban en baja en las transacciones overnite.

La buena noticia es que tras el cierre de los mercados comenzó una recuperación casi generalizada de las criptomonedas, un activo que golpea a varias acciones. Ethereum subía 6% y Bitcoin 1% a USD 56.488. Todo esto incidió e incidirá en la Argentina.

El dólar MEP tuvo las operaciones más elevadas de los últimos días con USD 27,6 millones y subió $ 1,61 a $ 145,94. En las mesas de dinero, el alza fue mayor: cerró a $ 146,60 o sea $ 2,16 más elevado.

El contado con liquidación sigue sumando alzas moderadas cada día. Esta vez operó USD 57,1 millones y en la plaza oficial, donde la restricción es que cada inversor no puede tener más de USD 100.000 semanales (USD 38 mil en billetes) de saldo a favor, el aumento fue de 56 centavos a $ 153, mientras en la plaza libre aumentó $ 1,30 a $ 153,60. El contado con liquidación ya lleva acumuladas alzas de 4% en lo que va del mes.

El “blue”, en la plaza libre, se mostró muy firme y tocó $ 144, precio al que puede abrir el día hoy. La demanda fue más compacta que en las ruedas anteriores.

En la plaza oficial, el dólar mayorista aumentó 5 centavos a $ 92,98, es decir siguió con el ritmo devaluatorio impuesto por el Gobierno. Los negocios alcanzaron USD 290 millones y el Banco Central compró USD 70 millones, de los que le quedaron USD 39 millones que hicieron aumentar las reservas a USD 40.186 millones.

Las acciones tuvieron más negocios de los habituales y operaron $ 937 millones. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, terminó con una fuerte baja de 2,6%. Las mayores caídas fueron las de Mirgor (-4,43%), Transportadora Gas del Sur (-3,77%) y Banco Macro (-3,08%).

En el panel general, a pesar de que el índice bajó 2,16%, se destacó el alza de Laboratorios Richmond de 33,25% por el anuncio de que producirá en la Argentina las vacunas Sputnik.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- se operaron $ 1.557 millones, un mediocre volumen que está en sintonía con lo que se negoció en las ruedas anteriores. Los ADR’s argentinos tuvieron una rueda negativa. Las pérdidas las encabezaron Telecom Argentina (-4,94%) y Transportadora Gas del Sur (-4,15%).

Los bonos indexados no se salvaron del mal clima. El TX24 bajó 0,91% con menos negocios que el día anterior. Se sabe que los fondos extranjeros tienen una importante tenencia de estos títulos que no renuevan en cada licitación, pese a las sobretasas más atractivas. Los bonos de la deuda también bajaron y el riesgo país subió a 1.593 puntos básicos.

Los depósitos UVA siguen creciendo en los bancos, aunque los datos están atrasados algunos días. Por caso, el jueves de la semana pasada subieron $ 1.058 millones y están en $ 116.818 millones, mientras los plazos fijos a tasa se mantienen sin cambios.

Para hoy se espera una rueda intensa en lo que hace al dólar y las acciones, porque el clima para invertir no es el mejor ni en la Argentina ni en el mundo.

