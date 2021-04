Cecilia Todesca: “Cuando lanzamos el IFE la gente no podía salir de su casa, hoy la economía está en un lugar totalmente diferente”

Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dijo que con el nivel de restricciones que se decidió para enfrentar la segunda ola de Covid-19 las medidas de ayuda económica del Estado se van a mantener tal como están, sin reinstaurar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). “ Con las restricciones que tenemos hasta hoy, nosotros con el Repro y otras medidas que tomamos ni bien desenganchamos el IFE, estaríamos en condiciones de ayudar a la gente con las circunstancias que tenemos hoy ”, comentó. “Si las circunstancias cambian nosotros también vamos a ajustar nuestras herramientas a esa realidad”, agregó.

La funcionaria y economista se refirió en declaraciones radiales a Urbana Play a los costos que tendrán las medidas restrictivas como el cierre de locales gastronómicos a las 23 horas y otras limitaciones al movimiento. Pero explicó que tal como están pautadas las medidas contra la pandemia, no se va a necesitar volver a los grandes paquetes de asistencia puestos en marcha en 2020.

“El IFE y el ATP fueron dos políticas de un impacto enorme, de un tamaño enorme en la historia de la Argentina. Entonces todo el mundo tiene referenciada a la ayuda en esas dos herramientas”, dijo.

“Cuando nosotros sacamos el IFE, la gente no podía salir de su casa. El 80% de la circulación se había reducido. Estaban las industrias y gran parte del comercio cerrados. En ese momento, el objetivo número uno era llegar con dinero a la mayor cantidad de familias posibles y no había tiempo de discernir entre una cosa y otra porque si el dinero no llegaba las familias no podían seguir adelante”, comentó.

“Hoy la economía y la sociedad están en un lugar completamente diferente. En parte por lo que aprendimos de la pandemia, también con las medidas que se han tomado hasta acá. Entonces no es decir que no porque no. Para que se tenga una idea, las tres rondas del IFE fueron el equivalente a un punto del PIB. Las tres rondas del IFE son más de dos veces y un poco todo el presupuesto de vialidad del año 2021. Entonces la pregunta es si vos estás en condiciones de moverte -con protocolos, con problemas, esto está claro-, entonces, ¿dónde es mejor la plata? ¿Para generar laburo, actividad y todo lo demás, o en una política tan grande como fue el IFE, justificada en su momento pero que no te da empleo?”, argumentó la funcionaria.

“Para decirlo mal y pronto: no es que estamos amarreteando la plata, sino al revés estamos viendo dónde esa plata es más eficiente”, agregó.

Todesca enumeró otros programas focalizados que están en marcha, como el Repro en el que se pueden anotar empresas que tuvieron una caída en la facturación del orden del 2′% en términos reales -es decir, descontando inflación- respecto a mismo mes de 2019. En tres escalas, sectores no críticos, críticos y empresas de salud, el programa ayuda a las empresas con entre $9.000 y $18.000 por mes para el pago de sueldos de sus empleados.

Respecto del sector informal, que no es atendido por el Repro, la vicejefa de Gabinete se refirió a las políticas de Desarrollo Social y Educación.

“Necesitamos exportar, hay sectores muy dinámicos, el campo y el agro aporta un montón de dólares y son muy dinámicos. Ahora, si hay algo que es estratégico en todo el mundo es la alimentación y acá también.”

“Cuando el IFE dejó de estar, en los meses entre comillas buenos de la economía en pandemia, pusimos un conjunto de medidas que tenían que ver con el sector informal. Está la Tarjeta Alimentar que la aumentamos 50% en enero, el año pasado el presupuesto de Desarrollo Social aumentó 91% respecto de 2019, en Potenciar Trabajo en ese rubro 52%, porque hay gente que perdió su trabajo en el mercado informal y no tan fácilmente recupera, tenemos las Becas Progresar que es algo que me interesa que los jóvenes sepan que eso está, se bajan la aplicación al celular y pueden aplicar”, comentó respecto al programa que paga entre $3.600 a $9.700 por mes a jóvenes que terminan sus estudios secundarios, se capacitan para trabajar o estudian una carrera universitaria.

Respecto de la marcha de la inflación, se espera que esta semana el Indec informe datos de marzo del orden del 4%, dijo que mantienen su previsión de 29% anual para 2021 pero admitió una aceleración en el primer trimestre.

“Nosotros seguimos manteniendo nuestra proyección del Presupuesto que es el 29%, pero está claro que tuvimos una aceleración. Básicamente explicado por algún efecto de la turbulencia cambiaria del año pasado y a las expectativas de devaluación que aumentaron mucho el año pasado pero que eso se pudo controlar”, comentó.

“Luego tuvimos un aumento muy grande en los precios internacionales de los alimentos. Eso en la economía argentina pega muy fuerte y no pega sobre una economía que viene funcionando con una inflación del 7 o el 5. En la Argentina estamos con una inflación elevada hace rato y el desorden y la inercia es muy fuerte. Entonces un shock de esta magnitud, justo sobre alimentos que nosotros es lo que exportamos”, dijo.

“Nosotros esperamos un primer trimestre con ese impacto y luego que se vaya reduciendo lentamente. No hay soluciones mágicas”, concluyó.

Consultada respecto la amenaza de la secretaria de Comercio, Paula Español, respecto a un posible cierre de las exportaciones de carne si los precios siguen subiendo, respaldó privilegiar al mercado interno.

“No estamos en este punto”, dijo. “Lo que sí hemos dicho es que tiene que estar abastecido normalmente el mercado interno y a precios razonables. Porque lo que no es justo es que se exporten los productos a precio internacional y que todos los que vivimos en este país y cobramos en pesos afrontemos todos nuestros alimentos en dólares y además nos quedemos sin oferta con lo cual competimos por los mismos productos y los precios sigan aumentando”, comentó.

“Yo entiendo, necesitamos exportar, hay sectores muy dinámicos, el campo y el agro aporta un montón de dólares y son muy dinámicos. Ahora, si hay algo que es estratégico en todo el mundo es la alimentación y acá también”, concluyó.

