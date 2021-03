Prat Gay: “En los últimos cuatro meses, la inflación promedio está arriba del 60% anual”

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. (Telam)

El economista Alfonso Prat Gay, quien se desempeñó como ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, se refirió a algunos indicadores de la economía actual y enfatizó que la inflación se está acelerando “arriba del 60%” anual, “con una concentración muy fuerte en alimentos”.

“Lo que se le critica al gobierno de Macri fue la caída estrepitosa de la economía, sobre todo después de las elecciones de medio término. Pero vos mirás los indicadores hoy y (el presidente Alberto) Fernández no está teniendo una gestión mucho mejor. Ponele la pandemia, pero ponele la pandemia a todos los otros países del mundo”, expresó Prat Gay, en una entrevista con A24.

“En los últimos cuatro meses, la inflación -en promedio- está arriba del 60% ¿Esa se la anotás a la pandemia? Bueno, no parece que se la tengas que anotar, porque en todos los lugares del mundo, en todo caso, la inflación cae”, argumentó el economista, quien también se desempeñó como presidente del Banco Central durante el mandato de Néstor Kirchner.

“La inflación del último año de Macri estuvo en cincuenta y pico por ciento, pero ahora está arriba de eso. Y en alimentos está mucho más arriba”, afirmó Prat Gay.

Cabe recordar que desde agosto del año pasado la variación mensual de alimentos y bebidas sin alcohol -medida por el INDEC- viene superando la del nivel general -con la excepción de noviembre 2020-, acumulando una brecha significativa: 30,2% vs. 26,7%. En términos interanuales dicho capítulo creció 43,9% interanual, ubicándose por encima del Nivel general desde octubre de 2018.

“Fijate que ellos hacen el gran truco que hizo el kirchnerismo en su momento, que es pisar el tipo de cambio y pisar las tarifas. Si vos le sacás las tarifas al índice de inflación, lo que te queda es básicamente alimentos. Alimentos crece mucho más rápido que en cualquier momento del Gobierno anterior y por eso es la desazón que hay, en gran parte, no solamente de la clase más baja, si no también de la clase media”, aseguró el ex jefe del Palacio de Hacienda.

“Mirando una encuesta de opinión, Alberto Fernández está peor que lo que en cualquier momento del gobierno anterior estaba Macri . Y entre las preocupaciones, además de la inseguridad que siempre está, la inflación está bien arriba” mencionó Prat Gay.

“La decadencia de Argentina lleva décadas y es una decadencia que se está cristalizando, porque acá hay un punto de quiebre que es el 2001, la crisis terminal donde esencialmente una gran medida de Duhalde fue salir a ‘curar’ con el plan Jefes y Jefas de hogar. Eso era una medida necesaria, como lo sigue siendo la Asignación por Hijo. Lo que no era necesario era regalarle las jubilaciones a los amigos del poder como hizo Cristina Kirchner. Entonces ahí se van mezclando las cuestiones. Me parece que todavía estamos tratando de curar el fracaso estrepitoso que significó el final de la convertibilidad”, afirmó el ex funcionario de Cambiemos y ex presidente del BCRA entre 2002 y 2004.

