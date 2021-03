Por qué los exportadores liquidaron USD 138 millones, el BCRA compró USD 40 millones y las reservas crecieron apenas USD 2 millones

Contener la suba de los dólares alternativos se ha convertido en una carga insoportable para las reservas y la cotización de los bonos de la deuda argentina que ya marcan precios de default.

Lo más grave, es que es el mismo Gobierno el que malvende los bonos de la deuda recién salidos del default, para que artificialmente bajen los dólares alternativos. El Banco Central compra esos bonos en dólares y los revende en pesos, con una caída importante de reservas que en las últimas ruedas subió a casi USD 20 millones por día. En un mes, el Banco Central le entrega al mercado los dólares que le niega a los importadores por un valor cercano a los USD 400 millones mensuales.

Un ejemplo es lo que sucedió en la plaza mayorista, donde ancló más el dólar y lo hizo subir tan solo 6 centavos a $ 90,72. Un nivel muy por debajo de la inflación esperada y que vaticina un exagerado atraso cambiario, como estrategia para que no crezca la inflación, junto a la contención de tarifas. Lo preocupante es que los subsidios para las tarifas saldrán del mayor superávit de exportaciones de granos por la suba de los precios en Chicago. Es decir, que se despilfarran los dólares que tanto cuestan conseguir y se necesitan para afrontar obligaciones con el exterior.

Como a los importadores les vende en cuentagotas, los USD 138 millones que liquidaron los exportadores le permitieron hacerse de USD 40 millones, pero las reservas crecieron apenas USD 2 millones por la fuerte intervención que hizo en la plaza de dólares alternativos donde derrumbó el valor del bono que utiliza para planchar los precios, el AL30C que bajó 5,50%.

Pero claro, tenía que arreglar las distorsiones que dejó la rueda anterior, donde el dólar MEP valía más que el cable, es decir era más barato girar dólares al exterior que tenerlos en la Argentina. El dólar MEP, finalmente subió 96 centavos a $ 144,43 y el contado con liquidación nada menos que $ 4,59 a $ 148,92 y l relación de valores volvió a su lugar.

En la plaza libre, donde los operadores utilizan el GD30, un bono que no tiene límites para ser negociado y que ayer perdió 2,50% de su valor, el dólar MEP se pagó a $ 143,36, más barato que en la plaza oficial y el dólar contado con liquidación, bajó $ 1,70 a $ 151. Y esta vez el mundo no influyó porque en Brasil subió la Bolsa de San Pablo (+1,3%) y el dólar bajó 12 centavos ante el real a 5.,65.

Es que la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos retrocedió por segunda rueda consecutiva. Del techo de 1,60% que había tocado ahora está en 154,6% lo que alienta a las inversiones de riesgo en Estados Unidos y desacelera la salida de capitales de la región. A pesar de la baja de los bonos norteamericanos, que son la referencia con que se arma el indicador de riesgo país, la Argentina llegó a 1.650 puntos básicos, después de haberse acercado a los 1.700 puntos. No hay inversor del exterior que quiera bonos locales en sus carteras. El principal uso que tienen es para fugar divisas de la Argentina. No son una reserva de valor, aunque lleguen a rendir 20% de tasa de retorno. Tienen la inocuidad de que no hay vencimientos en los próximos 3 años, pero un riesgo de más de 1.600 puntos básicos indica que hay 95% de chances que en los próximos años no sean cancelados, salvo que suceda un milagro económico en la Argentina.

En Wall Street, después del fenómeno de “el rebote del gato muerto”, del día anterior los indicadores se mostraron conservadores en particular en el sector tecnológico.

La Bolsa local, con un regular monto de negocios por $ 936 millones, tuvo una buena rueda. El S&P Merval de las acciones líderes, aumentó 1,86%. YPF (+5,71%) y las acciones de los bancos fueron el gran motor del mercado. BBVA (+5,21%), Banco Macro (+4,13%), Banco Supervielle (+4,06%) y Grupo Galicia (+3,51%) escoltaron a la petrolera.

Los ADR’s siguieron negociando escasos volúmenes. Esta vez, los certificados de tenencias de acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York y se pueden compran en pesos a la cotización del contado con liquidación, operaron $ 1.502 millones. El comportamiento de esta opción para invertir fue positivo. Lo más destacado fue el comportamiento de Banco Supervielle (+8,72%), Banco Macro (+8%) y Grupo Galicia (+7,79%).

Para hoy se espera otra rueda con una importante intervención del Banco Central en el mercado de dólares alternativos donde, a pesar de los números, parece mantener al dólar a raya, pero el costo se está haciendo insostenible.

SEGUIR LEYENDO