Un estudio global muestra que el 93% de los argentinos cree que la situación económica es mala

La pandemia sigue muy lejos de ubicarse entre los problemas más acuciantes para la sociedad argentina, que aparece mucho más preocupada por la inflación y el desempleo (EFE)

A un año del inicio de la pandemia, la Argentina aparece como el país más preocupado por su situación económica y menos por el covid-19.

La pandemia sigue muy lejos de ubicarse entre los problemas más acuciantes para la sociedad argentina, que aparece mucho más angustiada por la inflación y el desempleo.

En un estudio internacional de IPSOS, hecho en 27 países, el tema del Coronavirus aparece en séptimo lugar entre los más preocupantes para la gente en la Argentina , luego del crimen y la violencia, la inflación, el desempleo, la educación, pobreza y desigualdad social y la corrupción financiera y política.

El covid-19 descendió de 27% al 20% en término de asunto de mucha preocupación para la sociedad

Respecto del mes anterior, el covid-19 descendió de 27% al 20% en término de asunto de mucha preocupación para la sociedad, pese al repunte de casos.

En tanto, la inflación cayó 3 puntos porcentuales y el desempleo aumentó en 1 pp entre las cuestiones económicas más relevantes que inquietan a la población en la Argentina. Luego del virus, se ubican los impuestos, la sanidad, y el declive moral.

Las cuestiones que más preocupan a los argentinos Fuente: IPSOS

En cambio, a nivel global el covid-19 sigue en el tope de las preocupaciones de la sociedad, seguido por el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

Como tendencia de largo plazo, la inflación aparece ubicado en el primer lugar del ranking de temas que generan incertidumbre en el mundo, seguido muy de cerca por el desempleo. Ambos son superados por el crimen y la violencia; de hecho, en este rubro Argentina aparece en el quinto lugar, después de Suecia, México, Chile y Sudáfrica.

A nivel global el covid-19 sigue en el tope de las preocupaciones de la sociedad, seguido por el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la corrupción

En el caso de la inflación, mantiene un indisputado primer lugar, seguida por Turquía, Rusia, Polonia, Malasia, Brasil, India y Australia . Los países menos preocupados por esta cuestión son Suecia, España y Holanda.

En materia de desempleo, está en el décimo primero puesto detrás de Italia, Sudáfrica, España, Corra del Sur, Malasia, México, Perú, Turquía, India e Israel. Holanda, Alemania y Bélgica son los países más favorecidos en este terreno.

La mala percepción sobre el rumbo del país

El problema educativo también ubica a la Argentina en el peor lugar del ranking global, por encima de Israel, Turquía, México, Perú, Brasil, India y Chile. Suecia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón aparecen del otro lado de la tabla.

En términos de pobreza y desigualdad social, la Argentina ocupa el sexto puesto entre las sociedades más preocupadas por esta cuestión, luego de Rusia, Hungría, Chile, Japón y Turquía. Del otro lado están Arabia Saudita, Estados Unidos y Suecia.

En materia de covid-19, la sociedad argentina aparece como la segunda menos preocupada después de Rusia, con un 20%, muy lejos del promedio del 50% a nivel mundial. Los países más preocupados son Malasia, Gran Bretaña, España, Japón, Canadá y Perú.

En materia de covid-19, la sociedad argentina aparece como la segunda menos preocupada después de Rusia, con un 20%, muy lejos del promedio del 50 por ciento

La percepción negativa sobre la situación del país aumentó en forma incesante en el último año, hasta duplicarse del 40 al 79% en febrero último.

De este modo, el país se ubica en los últimos peldaños a nivel global, con las opiniones más pesimistas, solo superado por Perú, Sudáfrica y Polonia. Del otro lado, en Arabia Saudita solo llegan al 13%, India 32% y Australia 38 por ciento.

La directora de Public Affairs y Corporate Reputation de IPSOS Argentina, Brenda Lynch-Wade, dijo a Infobae que “en línea con lo que vimos en los últimos meses, Argentina es uno de los países donde el Coronavirus no es una preocupación principal”.

Brenda Lynch-Wade de Ipsos Argentina: "Nuevamente volvimos a tener a la inseguridad en el primer lugar del ranking; es una preocupación histórica de los argentinos y suele disputar el primer lugar junto con los temas económicos"

“Nuevamente volvimos a tener a la inseguridad en el primer lugar del ranking; es una preocupación histórica de los argentinos y suele disputar el primer lugar junto con los temas económicos. La inflación y el desempleo, así como también la pobreza, se mantienen con altas menciones”, explicó.

“La importancia que tiene la situación económica lo vemos en que el 93% de los argentinos ven que la situación actual de la economía es mala. Aquí nos destacamos como el país que peor evalúa su economía”, se afirmó Brenda Lynch-Wade.

“Solemos ver que la educación tiene un pico de menciones alrededor de febrero o marzo. Este es el caso de nuestra última medición. Sin embargo, en otras oportunidades se verificó que el conflicto al inicio del ciclo lectivo estaba dado por los paros o la situación edilici a de los colegios”. “Ahora, los padres se enfrentan con otro tipo de situaciones: desde estar de acuerdo o no con la vuelta presencial a clases, hasta la dificultad de tener horarios cortados”.

Los padres se enfrentan con otro tipo de situaciones: desde estar de acuerdo o no con la vuelta presencial a clases, hasta la dificultad de tener horarios cortados (Brenda Lynch-Wade)

En materia económica “el gobierno no ha logrado revertir la crisis económica que se arrastra desde hace varios años y también ha perdido apoyo en su gestión de la pandemia. No obstante, es importante entender que todavía no podemos ver los efectos de la salida del ministro de salud”, porque el trabajo de campo se hizo antes del 19 de febrero.

“Si bien la pandemia nos sorprendió a todos, los argentinos lo votaron a Alberto Fernández pensando en que iba a poder mejorar la situación económica”. A un año del inicio de la cuarentena, “las preocupaciones de los argentinos vuelven a estar centradas en lo económico y es allí donde el Gobierno todavía no tiene hitos positivos desde los cuales construir imagen positiva ”, concluyó.

Habrá que ver si este tipo de sondeos influye sobre la percepción de los partidos políticos en este año de campaña por las elecciones de medio término.

SEGUIR LEYENDO: