La Mesa de Enlace en la Fundación Libertad: el campo volvió a criticar el discurso de Alberto Fernández y pidió bajar la presión tributaria

Los dirigentes del campo volvieron a plantear la necesidad de bajar la presión impositiva (Gustavo Gavotti)

Los presidentes de las entidades que componen la Mesa de Enlace volvieron a reiterar la necesidad de que se inicie un camino de reducción de la presión impositiva para el sector, que se genere confianza y certidumbre que impulse la producción y que los ingresos que genera el campo puedan ser reinvertidos en el interior del país.

Así lo expresaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina; el de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; el de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; y el de Coninagro, Carlos Iannizzotto, durante un debate virtual organizado por la Fundación Libertad. Todos cuestionarion nuevamente el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso: ya había expresado que fue un discurso centrado en el pasado y con “gusto a poco”.

En este sentido, Daniel Pelegrina expresó que desde el sector agropecuario se brega por una eliminación de las retenciones y sostuvo que esto le permitiría al Estado poder recaudar más en base al mayor movimiento económico que generaría la extinción de la alícuota.

“Nosotros coincidimos en que se tienen que eliminar, pero no somos necios de que los procesos tienen que madurar. Tiene que estar la decisión, la confianza y la creencia. Trabajos serios al respecto indican que la mayor movilidad y crecimiento que creamos en la economía (con la eliminación de retenciones) van a capturar más y mejores impuestos. Esto tiene que ser una política de Estado que se respete y que no venga otro Gobierno y la cambie”, dijo el titular de la SRA.

Daniel Pelegrina, durante el zoom de Fundación Libertad

A su momento, el titular de CRA, Jorge Chemes, hizo hincapié en la necesidad de que se dé una suerte de “federalismo impositivo”, que le permita al interior poder reinvertir la riqueza que produce en vez de que tenga como destino las arcas del Estado Nacional y que ante una baja en la presión impositiva, el campo responde automáticamente con un aumento en la producción.

“Si no asfixiamos a las provincias y dejamos que el interior pueda levantar cabeza y que esos fondos que siempre se giran al Estado nacional puedan ser reinvertidos, otra sería la historia. En los momentos donde se bajó la carga impositiva, el campo respondió con una cosecha récord. Ya hemos visto que las situaciones van a por ese camino”, puntualizó Chemes.

Sin embargo, el dirigente rural consideró que una cuestión ideológica no permite al Gobierno ver esos resultados. “Los fanatismos no dejan ver la realidad económica que planteamos porque, lamentablemente, las ideologías hacen pensar otra cosa y siempre nos muestra como los avaros. Queremos que nos dejen una rentabilidad que nos permita seguir creciendo”.

El Gobierno enfrenta un serio problema de valorizar las instituciones y con cuestiones ideológicas, lo que deriva es una clara falta de gestión (Iannizzotto)

En la primera parte de la disertación los representantes de los productores volvieron a cuestionar el discurso de Fernández del pasado lunes ante la Asamblea Legislativa. “Lo que no se mencionó en el discurso fue al campo, más allá de alguna mención sobre la Industriagro”, dijo Pelegrina, quien también cuestionó el crecimiento del Estado por encima del sector privado, y sobre el tema de las instituciones, agregó: “Me preocupa la cuestión de la Justicia. Se necesita una Justicia más ágil, pero el Gobierno propone una reforma innecesaria y preocupante”.

Por su parte, el presidente de CRA, dijo: “Me preocupa que no se mire al campo como el sector más dinámico de la economía y una falta de visión sobre lo que representa”. Iannizzotto aseguró que “el Gobierno enfrenta un serio problema de valorizar las instituciones y con cuestiones ideológicas, lo que deriva en una clara falta de gestión”.

Financiamiento, confianza y previsibilidad

Otro de los temas que trataron los dirigentes rurales fue la falta de financiamiento para el sector (cuestión que ya lleva bastantes años) y la necesidad de construir un marco de certidumbre que permita alentar la inversión y la producción. En este sentido, Carlos Iannizzotto de Coninagro, sostuvo que “existe una necesidad insatisfecha” respecto a la oferta de créditos y aseguró que “si no hay previsibilidad y no hay una coherencia en todas las medidas, el tema financiero se vuelve mucho más urticante que la tasa de interés”.

Si no asfixiamos a las provincias y dejamos que el interior pueda levantar cabeza y que esos fondos que siempre se giran al Estado nacional puedan ser reinvertidos, otra sería la historia (Chemes)

“Estos últimos Gobiernos no han construido confianza ni previsibilidad para invertir”, aseveró el representante del movimiento cooperativo y agregó que hay “220.000 millones de dólares en el colchón que no se sacan y que están en la economía informal, porque falta el elemento de la confianza que la política no pudo construir”.

Por su parte, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, sostuvo que al sector se lo tiene en cuenta a la hora de las cosechas, pero se lo “deja solo” cuando le va mal y criticó el monto dedicado por parte del Estado para socorrer a los productores en situaciones de emergencia o desastre agropecuario. “Este mayor ingreso de divisas por el aumento de los precios internacionales, algo debería decir, porque sacan la cuenta cuando cosechamos, pero nos dejan solos cuando nos va mal. Hay un fondo para la emergencia de 500 millones de pesos para toda la Argentina. Una verdadera fantochada”, se quejó Achetoni, al mismo tiempo que pidió un seguro multirriesgo, “con la amplitud suficiente para que haya garantías en la inversión que hace el campo”.

