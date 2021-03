YPF oficializó el cierre del canje de su deuda y celebró la nueva ley de hidrocarburos que enviará el Gobierno al Congreso

Una bandera de la petrolera YPF ondea junto a una bandera argentina frente a la sede de YPF en Puerto Madero (REUTERS/Marcos Brindicci)

La petrolera privada YPF cuyo mayor accionista es el Estado nacional comunicó formalmente el cierre del canje de deuda por el que evitó caer en default y logró despejar un horizonte que solo para este mes le significaba enfrentar un vencimiento de 413 millones de dólares.

Además, por medio de declaraciones del flamante presidente, Pablo González, y de su CEO, Sergio Affronti, la empresa celebró que el Ejecutivo enviará al Congreso la Nueva Ley de Promoción de Hidrocarburos para relanzar la inversión en Vaca Muerta, según destacó hoy el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Canje de deuda

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa, la compañía señaló que llegó a un acuerdo por la oferta de canje de sus Obligaciones Negociables Existentes 2021 realizadas de acuerdo con el prospecto de ofertas de canje y solicitud de consentimiento de fecha 7 de enero de 2021, modificado más recientemente el 7 de febrero de 2021 (el “Prospecto de Ofertas de Canje y Solicitud de Consentimiento”).

Se trata de la oficialización de la reestructuración que adelantó Infobae días atrás, un proceso por el que consiguió la adhesión del 60% de los tenedores del bono 2021 y evitará el default.

Según el documento, en base a la información suministrada por D.F. King & Co. Inc., el agente de canje y agente de información de las Oferta de Canje, se entregaron válidamente luego del 10 de febrero –y no se retiraron válidamente– instrucciones de presentación al canje relacionados con las Obligaciones Negociables 2021 Existentes por un monto de capital de USD 570.000.

La nueva ley dará impulso a Vaca Muerta, aseguró el Presidente

En el mismo documento YPF señala que ha aceptado esas instrucciones de presentación al canje otorgados de acuerdo con las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento.

Asimismo, señala que la compañía “tiene la intención de en la Fecha de Liquidación Tardía de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes (a) emitir un monto de capital de USD 469.680 de Obligaciones Negociables Garantizadas 2026, y (b) pagar USD 161.310 en efectivo a los Tenedores Elegibles que hubieran presentado válidamente sus Obligaciones Negociables 2021 antes de la Fecha de Vencimiento Tardía de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes y luego del 10 de febrero de 2021″.

Después de dar efecto a la emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables Garantizadas 2026 en la Fecha de Liquidación Tardía de las Obligaciones Negociables Existentes, el importe total las Nuevas Obligaciones Negociables Garantizadas será de 775.782.279 dólares.

(Comunicación Senado)

Con esta operación, la compañía logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje supera el requerimiento de renovar el 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021 , detallaron fuentes cercanas a la operación.

Nueva ley

Además, desde la compañía celebraron el anuncio del presidente de mandar una nueva ley de hidrocarburos al Congreso nacional durante este 2021. La versión anterior había quedado trunca por la pandemia que hizo que el petróleo llegara a precios negativos en los mercados internacionales y, en el caso local, que se volviera al esquema de subsidios del barril criollo.

“Tenemos que trabajar para recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente. Podemos convertirnos en un exportador de energía a nivel regional y mundial. Nuestros países vecinos son demandantes de energía que nosotros podemos abastecer en forma competitiva”, destacó Fernández.

Pablo González, nuevo presidente de YPF

“Tenemos los recursos: Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo, un combustible clave en el marco de la transición energética que los países impulsan para minimizar los efectos del cambio climático. Sabemos cómo hacerlo. YPF lidera del desarrollo de la producción hidrocarburífera en el país y hoy sus proyectos son competitivos a nivel mundial”, agregó el mandatario.

González, presidente de la petrolera de bandera, descaró que es “fundamental garantizar un fuerte componente federal en esta nueva ley, mediante la creación de un régimen de desarrollo de proveedores locales que permita alcanzar niveles de eficiencia, tecnología y competitividad de clase mundial”.

” YPF tiene que cumplir un rol central en promover acuerdos con impacto directo en todas las provincias petroleras, a través de regalías, y el desarrollo de obras de infraestructura fundamentales para generar empleo. Me llena de orgullo saber que pasamos de la búsqueda del autoabastecimiento en 2012, a sentar las bases para una Argentina exportadora de energía en este contexto difícil para el mundo”, dijo el ex diputado.

Sergio Affronti, CEO de la petrolera

Por su parte, Sergio Affronti, CEO de la empresa afirmó que la ley “será un nuevo impulso a lo que se hizo en 2014 con la Ley 27.007, que aseguró la primera ola de inversiones entre YPF y sus socios internacionales (Chevron, Petronas, Dow, Shell, Equinor) que permitió confirmar el potencial de Vaca Muerta y ponerla en valor”.

“Tenemos la intención de generar una segunda etapa de inversiones, que dispare un boom de producción de petróleo y gas junto con la promoción de proyectos industriales de integración que generen importantes volúmenes de exportación, valor agregado y aumenten significativamente las divisas para el país, clave para su desarrollo”, aseveró el ejecutivo.

Por último, hizo referencia a un punto que siempre se discute en el sector al expresar que la nueva ley de promoción tiene como objeto “sumar fuertes incentivos a la inversión, asegurar a los productores la posibilidad de exportar volúmenes incrementales, y disponer libremente de parte de las divisas que se generen”.

