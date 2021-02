Bill Gates contra Bitcoin: por qué el fundador de Microsoft cree que es una manía y recomienda mirarla de afuera

El fundador de Microsoft, Bill Gates. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Bill Gates, el fundador de Microsoft y la tercera persona más rica del mundo, no es partidario de Bitcoin, en parte por razones medioambientales. Según el multimillonario, la criptomoneda no sólo consume mucha energía, sino que también puede causar problemas a los inversores que no tengan mucho dinero de sobra, dada la volatilidad de su precio.

“ Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje aleatoriamente”, dijo Gates a la agencia Bloomberg en una entrevista. “Sí creo que la gente se deja llevar por estas manías, que puede no tener tanto dinero de sobra, así que no soy alcista con Bitcoin, y mi pensamiento general sería que, si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, comentó.

El Bitcoin cayó un 13% el martes, hasta situarse en torno a los USD 46.817, cayendo desde el récord de USD 58.354 dólares alcanzado tan sólo dos días antes, ya que los inversores tomaron ganancias por la casi duplicación del precio desde el comienzo del año. Este miércoles su precio repunta.

El filántropo y activista del clima Gates, cuyo libro “Cómo evitar un desastre climático” salió a la venta recientemente, ha dicho anteriormente que las criptomonedas han causado muertes de forma bastante directa. También cree que el anonimato detrás de las transacciones de Bitcoin no es algo bueno.

“La Fundación Gates hace mucho en términos de moneda digital, pero esas son cosas en las que se puede ver quién está haciendo la transacción”, dijo. “El dinero digital es algo bueno, es un enfoque diferente”.

Gates es sólo uno de los grandes nombres que en los últimos días se mostró como detractor de la bitcoin manía, a pesar de que el criptoactivo cotiza en récords.

La secretaria del Tesoro del Estados Unidos, Janet Yellen. EFE/EPA/SHAWN THEW/Archivo

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también ha manifestado sus dudas sobre las criptodivisas, y su impacto medioambiental, dada la cantidad de energía utilizada en la minería de tokens digitales.

No creo que el bitcoin se utilice ampliamente como mecanismo de transacción”, dijo Yellen al New York Times el lunes. “Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones y la cantidad de energía que se consume en el procesamiento de esas transacciones es asombrosa”.

El economista que anticipó la última crisis financiera global, Nouriel Roubini, volvió a anotarse en la lista de los detractores más sonoros como ya lo ha hecho en el pasado.

“La realidad es que nadie sabe cuál es el valor de este pseudoactivo. No tiene ningún valor porque no tiene ningún ingreso, no tiene ningún uso, no tiene ninguna utilidad. Así que es un juego especulativo total en una burbuja que se auto-realiza. Y ahora estamos como en el 2017, cientos de miles de tontos minoristas, que están teniendo una forma de miedo a perderse, entrando en esta clase de activos. Y van a comprar en el pico como ocurrió en diciembre de 2017, cuando el bitcoin estaba a USD 20.000. Y cayó a USD 3.000 a finales del año siguiente”, dijo Roubini el martes.

El economista Noriel Roubini

También desde la India llegaron las voces disidentes. El inversor Rakesh Jhunjhunwala, multimillonario de enorme prestigio en ese mercado, expresó su apoyo a la inminente prohibición de las criptomonedas en su país, advirtiendo que la resaca de la manía de Bitcoin será peor que la fiesta misma.

“Creo que es una especulación de primer orden. No quiero unirme a todas las fiestas de la ciudad. Creo que la resaca es mucho peor”, aseguró.

Jhunjhunwala está ansioso por ver a los reguladores indios aprobar su prohibición de Bitcoin.

“Creo que los reguladores deberían intervenir y prohibir Bitcoin, y deberían centrarse en la rupia digital”, dijo Jhunjhunwala.

