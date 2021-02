Bitcoin repuntó de la mano de la promesa de más estímulo monetario en EEUU y nuevas apuestas de empresas

La criptomoneda se recuperó en las primeras horas del día en occidente, cuando los inversores asiáticos tienen más incidencia en su cotización. EFE/FRANCK ROBICHON/Archivo

Bitcoin repuntó el miércoles gracias a los comentarios favorables de una renombrada inversora, la apuesta de Square, la empresa del CEO de Twitter, que sumó más criptomonedas a su balance y la promesa de más estímulo monetario. El volátil token encontró en estos elementos un soporte que lo llevó a subir hasta 7,2% en el día, para tocar un máximo diario de USD 51.393 tras una semana difícil que incluyó una caída a USD 45.000 el martes que reavivó las dudas sobre sostenibilidad de las ganancias siderales del último año.

La confianza de los inversores también se vio impulsada por los comentarios hechos el martes por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, quien señaló que el banco central mantendrá su política monetaria laxa y la compra de bonos del Tesoro estadounidense. Como el resto del mercado financiero, las criptomonedas fueron impulsadas por una ola de estímulos monetarios y fiscales para combatir el impacto de la pandemia.

Cathie Wood de Ark Investment Management dijo en una entrevista con Bloomberg que se siente “muy optimista respecto del Bitcoin, muy feliz de ver una corrección saludable aquí”.

El criptoactivo más operado se mantiene por debajo de su reciente récord de USD 58.350, pero a pesar de un derrumbe de hasta 17% el martes, logra hoy sostener un nivel superior a los USD 50.000 superado por primera vez este mismo año.

El repunte de las criptomonedas está en el centro de uno de los debates más candentes en los mercados financieros. Los partidarios ven la etapa inicial de un nueva arquitectura financiera global, mientras que los detractores señalan que se trata de una burbuja.

El economista que anticipó la última crisis financiera global, Nouriel Roubini, volvió a anotarse en la lista de los detractores más sonoros como ya lo ha hecho en el pasado.

La realidad es que nadie sabe cuál es el valor de este pseudoactivo (Roubini)

“La realidad es que nadie sabe cuál es el valor de este pseudoactivo. No tiene ningún valor porque no tiene ningún ingreso, no tiene ningún uso, no tiene ninguna utilidad. Así que es un juego especulativo total en una burbuja que se auto-realiza. Y ahora estamos como en el 2017, cientos de miles de tontos minoristas, que están teniendo una forma de miedo a perderse, entrando en esta clase de activos. Y van a comprar en el pico como ocurrió en diciembre de 2017, cuando el bitcoin estaba a 20.000. Y cayó a 3.000 a finales del año siguiente”, dijo Roubini el martes.

Por su parte, el CEO de Tesla, Elon Musk, dijo en tuits recientes que los precios del Bitcoin “parecen altos”, tras haber calificado anteriormente a la moneda como una versión “menos tonta” del efectivo. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió sobre cómo los inversores pueden verse arrastrados por las manías. Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que el Bitcoin es una “forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones”.

El repunte de este miércoles responde además a la noticia de que Square, la empresa de pagos dirigida por el cofundador de Twitter Jack Dorsey, ha invertido otros USD 170 millones en la criptomoneda.

El Bitcoin es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones (

Square reveló el martes en sus resultados del cuarto trimestre que había comprado 3.318 bitcoins por un total de USD 170 millones. La inversión sigue a una compra de USD 50 millones revelada el pasado octubre y significa que Square tiene ahora el 5% de sus activos totales invertidos en la mayor criptodivisa del mundo.

“Square cree que la criptodivisa es un instrumento de empoderamiento económico, proporcionando una manera para que los individuos participen en un sistema monetario global y aseguren su propio futuro financiero”, dijo la compañía en un comunicado.

“La inversión es parte del compromiso continuo de Square con el bitcoin, y la compañía planea evaluar su inversión agregada en Bitcoin en relación con sus otras inversiones de forma continua”, concluyó.

