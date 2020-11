El economista que anticipó la última crisis global descargó su furia con el Bitcoin al afirmar que es peor que apostar en un casino ilegal

El “Doctor Desastre”, Nouriel Roubini, volvió a atacar al Bitcoin con todas sus municiones, en medio de la montaña rusa que se generó en torno de la cotización por la criptomoneda más popular.

“El Bitcoin no tiene ningún papel en las carteras de inversores institucionales o minoristas. No es una moneda: no es una unidad de cuenta, no es un medio de pago escalable y es una reserva de valor altamente volátil. Está muy manipulado: mire la investigación de Bitfinex por parte de la policía de Estados Unidos”, disparó Roubini en una cadena de tweets. Poco después del mediodía de la Argentina, el Bitcoin cotizaba a 16.692 dólares, tras haber tocado su récord hace una semana.

El economista, asesor de varios gobiernos –entre ellos del Tesoro de los EE.UU. en la presidencia de Bill Clinton- subrayó también “la evidencia académica de que Tether se usa para manipular el mercado de Bitcoin. Y mire la reciente acusación de BitMex y su CEO y banda criminal”, una acusación que se ha repetido.

“No tiene valor intrínseco, no está respaldado por ningún activo, no es de curso legal, no se puede utilizar para pagar impuestos”, afirmó.

En este sentido, afirmó que “casi ningún comerciante utiliza Bitcoin, ya que la volatilidad de sus precios conlleva el riesgo de mercado de que se elimine cualquier margen de beneficio”

En este sentido, recordó que “es tóxico para el medio ambiente, ya que los puntos de venta acaparan enormes cantidades de energía y contaminan la tierra”.

“Bitcoin no es un activo ya que tiene un valor intrínseco cero. Los activos proporcionan ingresos o ganancias de capital o utilidad o uso real de algún tipo. Las acciones, bonos, bienes raíces y otros activos proporcionan ingresos (dividendos, intereses, alquiler) y ganancias de capital y servicios de vivienda”, detalló Roubini, famoso por sus previsiones negativas sobre el mercado. Al respecto, destacó que aunque el oro y la plata no proporcionan ingresos, pero ofrecen “ganancias de capital, utilidad (joyería) y se utiliza en la industria”.

El valor del Bitcoin cayó esta semana

“El Bitcoin no genera ingresos, no tiene otros servicios públicos (como unidades de cuenta o medios de pago) y solo proporciona ganancias (o pérdidas) de capital basadas puramente en motivos especulativos” indicó.

Por lo tanto, “Bitcoin no tiene ningún valor, uso o utilidad intrínseca fundamental ni ningún otro servicio; es un ´activo´ y una burbuja puramente especulativa manipulada sin valor fundamental. Ni siquiera es una cobertura contra los episodios de riesgo: cada vez que las acciones bajan, bitcoin cae mucho más”.

En este sentido, recordó que en marzo de este año, “cuando las acciones estadounidenses cayeron un 35% mientras que Bitcoin cayó más del 50%”. Por lo tanto, “no tiene ningún papel en los inversores institucionales ni en las carteras minoristas. Sería muy irresponsable que cualquier inversor institucional / minorista especulara con un ´activo´ totalmente manipulado como Bitcoin”.

“Invertir en Bitcoin es equivalente a llevar su cartera a un casino y apuesta ilegal manipulados; al menos en los casinos legítimos de Las Vegas, las probabilidades no están en su contra, ya que esos mercados de juego no están manipulados de la forma en que lo está Bitcoin”.

“La liquidez de estos intercambios es falsa, ya que los datos de volumen son falsos en un 90%. El suministro de Tether sin respaldo sigue perfectamente este año como en el precio anterior de Bitcoin”, indicó.

“Los tontos minoristas con FOMO masivo han estado saltando nuevamente a Bitcoin como lo hicieron a fines de 2017 cuando el precio pasó de 10 mil dólares a 19 mil; pero su caída del precio fue del 85 por ciento”, aclaró.

“El coeficiente de desigualdad de Bitcoin es peor que el de Corea del Norte, donde Kim posee la mayoría de los activos. El 2% de las ballenas controlan el 98% de Bitcoin”.

En su mensaje final, disparó con todas sus municiones: “En Acción de Gracias, no seas un tonto sin cabeza siendo engañado por ballenas manipuladoras, ladrones, estafadores, pregoneros de carnaval, intercambios criminales de primera línea que solo quieren robar tus ahorros o riqueza. Manténgase alejado del pozo negro de miles de monedas de mierda sin valor”.

