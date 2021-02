Deuda pública: después de 9 meses consecutivos de aumento, en enero bajó a USD 334.901 millones

Fuente: Secretaría de Finanzas

La Secretaría de Finanzas informó que en enero el total de la deuda pública bruta de la Administración Central se redujo a USD 334.901 millones, USD 1.186 millones menos que en el mes anterior, pese a que se trató de un período en el que las colocaciones de bonos públicos superaron en 15% al total de vencimientos del período.

“En enero se realizaron dos licitaciones que resultaron en la colocación de instrumentos denominados en moneda local por un total de $250.188 millones en valor nominal original (VNO). Se cancelaron títulos públicos de mercado por el equivalente a USD2.182 millones. De ese total, USD2.172 millones se pagaron en efectivo en pesos ($189.563 millones), mientras que el resto correspondió a bajas por operaciones de canje de títulos denominados en dólares”, destaca un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al respecto, el Tesoro Nacional consignó casi en simultáneo con la OPC que durante el primer mes del año registró una relación de “refinanciamiento del 115% ($33.084 millones de financiamiento neto), en el marco del proceso de reconstrucción del mercado de deuda pública en pesos, en un contexto de política fiscal contracíclica para atenuar los efectos de la pandemia”.

Proceso de reconstrucción del mercado de deuda pública en pesos, en un contexto de política fiscal contracíclica para atenuar los efectos de la pandemia (Informe de la Tesorería)

Sin embargo, otra lectura, por parte del consenso de los analistas de mercado es que el excedente sobre los vencimientos del mes corresponden a nuevas necesidades de financiamiento, por la persistencia de un déficit fiscal que se proyecta oficialmente para el corriente año en torno al equivalente a 5% del PBI.

Esa visión está respaldada por la planilla del estado de la deuda pública, la cual registró en el mes un aumento de USD 631 millones, que fue el resultado de un total de “financiamiento, canjes y emisiones” por USD 10.905 millones; y “amortizaciones, canjes y cancelaciones” por el equivalente a USD 10.284 millones.

Sin embargo, en enero apareció un actor relevante que determinó no sólo que absorbiera ese incremento de la deuda bruta en el mercado, sino que redujera el total en USD 1.814 millones. Se trató la caída internacional del dólar, porque al revaluar la mayor parte del resto de las monedas que componen las obligaciones financieras de la Administración Central, poco menos del 20%, provocó una baja contable de USD 1.244 millones.

En tanto, “otras operaciones (Baja Ley 27.249 -acuerdo con bonistas en default en 2016-, amparos, excepciones y otros ajustes”, contribuyeron con una reducción del saldo de deuda pública en enero equivalente a USD 514 millones.

Otros movimientos del mes

En enero el sector público recibió desembolsos de préstamos por USD 35 millones y pagó amortizaciones por USD 291 millones, que se desagregaron según el análisis de marras en USD 114 millones a organismos multilaterales: USD 55,1 millones BID; USD 30,6 millones Banco Mundial; USD 26,3 millones Corporación Andina de Fomento y USD 2 millones Fonplata; USD 172,6 millones préstamos bilaterales; y USD 4,7 millones con la banca comercial.



Mientras que, se cancelaron intereses por el equivalente a USD 434 millones, de los cuales 85% se realizó en moneda nacional. Se destaca el pago de intereses de Cuasipar y Discount en pesos ajustables por CER por un total de $16.026 millones (aproximadamente USD 189 millones).

Resalta la Oficina de Presupuesto del Congreso: “Durante enero no se registró financiamiento neto mediante Adelantos Transitorios del Banco Central de la República Argentina (AT), por lo que el stock se mantuvo en $1,26 billones. Conforme a la última información disponible de recursos del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente a diciembre, a fin de dicho mes el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $1,59 billones”.

En ese caso, destacan los analistas del mercado financiero y cambiario que para estabilizar el tipo de cambio y contribuir a bajar la brecha entre las paridades mayorista, para el comercio exterior, principalmente, y las cotizaciones alternativas para ahorro y desahorro, el Banco Central ha ido vendiendo en el circuito del contado con liquidación bonos dolarizados, como el AL30, de modo de absorber pesos, los cuales se van transformando en deuda pública con el sector privado, pero, por otro lado, también compra AL30 con reservas, para evitar un aumento del rendimiento de esos títulos.

Se estima que los vencimientos para febrero totalizan el equivalente a USD 4.011 millones, (amortizaciones por USD 3.555 millones e intereses por USD 455 millones). Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos estimados se reducen al equivalente a USD 2.055 millones.

Para el período febrero-diciembre de 2021, se estiman vencimientos por USD 53.086 millones, que se reducen a USD 28.404 millones si se excluyen los vencimientos intra sector público.

Resultado en 14 meses de gobierno

Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández la deuda pública bruta se elevó en el equivalente a USD 21.602 millones, principalmente por efecto del financiamiento de parte del déficit fiscal del período.

Si se excluye el efecto de los adelantos extraordinarios y transitorios del Banco Central, porque tienen como contrapartida un “activo” en la entidad monetaria, el aumento neto se atenúa a USD 16.544 millones.

Del total del incremento de los compromisos asumidos por el Gobierno actual USD 16.182 millones correspondieron a compromisos de la largo plazo, principalmente a través de la emisión de títulos públicos, dado que canceló Letras del Tesoro, y USD 5.340 millones a obligaciones que vencen dentro del año.

Tras haber registrado una asistencia máxima del BCRA de USD 18.198 millones en septiembre 2020, previo al salto de los tipos de cambio alternativos en octubre, el ministro Martín Guzmán, y el presidente de la entidad, Miguel Pesce, consensuaron un cambio de estrategia en el financiamiento al Tesoro

La deuda de la Administración Central con el Banco Central pasó del equivalente a USD 9.400 millones a fines de noviembre de 2019 (USD 359 millones de Adelantos Transitorios Extraordinario (ATE), a largo plazo; y USD 9.041 millones, AT ordinarios con vencimiento dentro del año) a USD 14.438 millones a fines de enero 2021 (USD 6.372 millones en ATE y USD 8.067 millones en ATO), tras haber registrado una asistencia máxima de USD 18.198 millones en septiembre 2020, previo al salto de los tipos de cambio alternativos en octubre, que llevó al ministro de Economía Martín a acordar con el presidente del BCRA una política más austera en el uso de esa fuente de financiamiento.

