En una reunión con sindicatos, el Gobierno dará esta semana el puntapié inicial del Consejo Económico y Social

El secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz encabeza el Consejo Económico y Social. (Foto: Presidencia)

El Gobierno dará este miércoles el primer paso para la conformación del Consejo Económico y Social cuando siente en la mesa de gabinete económico a representantes sindicales de la CGT y de la CTA. El segundo capítulo será un encuentro con empresarios que aún no tiene fecha confirmada.

El primer acercamiento servirá para intercambiar “metodologías” para avanzar en el acuerdo de precios y salarios, mientras que tanto gremios como cámaras ya plantearon públicamente que buscarán, respectivamente, que las paritarias no tengan techo y que el diálogo entre todos los sectores sirva como “ordenamiento” de las expectativas económicas en un contexto de inflación elevado.

El formato del encuentro con los sindicatos será similar al que tuvo lugar en octubre, es decir, en el marco de una reunión de gabinete económico ampliada. Este miércoles por la mañana dirigentes gremiales de las dos principales centrales obreras se sentarán en la mesa que encabeza el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y que se reúne una vez por semana para coordinar la agenda de política económica del Gobierno. En las últimas semanas uno de los temas centrales de cada sesión fue la suba de precios que se aceleró especialmente desde diciembre pasado.

El Poder Ejecutivo se vio forzado a apurar medidas de acuerdos de precios con el sector privado, entre ellos el de carne, el aceite y la extensión de Precios Cuidados y otras menos conversadas como la continuidad del congelamiento de alimento y productos de limpieza bajo el esquema de Precios Máximos. En el horizonte aparece la posibilidad de un acuerdo con precios “sugeridos” para frutas y verduras, dos de los rubros alimenticios con mayores aumentos durante el año pasado.

El primer acercamiento servirá para intercambiar “metodologías” para avanzar en el acuerdo de precios y salarios.

Otra parte de esa agenda para construir un dique de contención a la inflación en la canasta alimentaria apunta a la formación de precios. Para eso, el Gobierno puso sobre la mesa dos alternativas. La primera, que asegura que es la prioridad, es consensuar alguna manera de evitar un traslado del incremento en los precios internacionales a los alimentos.

No quisiéramos, pero ....

Pero el Gobierno salió a blandir en las últimas dos semanas la segunda opción, que es aumentar las retenciones. Tal como adelantó Infobae, en los últimos días de enero ya el ministro de Economía Martín Guzmán había advertido: “No quisiéramos tener que aumentar retenciones en un sector como el maíz, porque lo que buscamos es que se venda a precio internacional. Quisiéramos no tener que recurrir a la política impositiva pero por supuesto que el Gobierno cuenta con los instrumentos para implementar las políticas que terminen siendo necesarias para asegurar que no sea un shock regresivo”, dijo en Chaco.

Más tarde lo hicieron la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca y, este domingo, el presidente Alberto Fernández. “El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos”, dijo el jefe de Estado.

En octubre el Gobierno ya había ensayado una reunión de gabinete ampliado con empresas y gremios.

Gremios y empresas: qué busca cada sector en la mesa de diálogo

La intención de la Casa Rosada será desde este miércoles cuando inaugure las mesas de diálogo con gremios y cámaras empresarias la de “alinear” expectativas de subas de precios y de negociaciones paritarias en el marco de una inflación proyectada por el Poder Ejecutivo de 29% y por el sector privado de 50% . Esa disparidad es la que busca acotar el Gobierno, aún cuando la economía todavía atraviesa una serie de congelamientos de algunos precios clave como las tarifas.

Los gremios avisaron que esperan paritarias sin techo. Así lo indicó el cotitular de la CGT Héctor Daer la semana pasada, por lo que Todesca aclaró el miércoles, tras la reunión de gabinete económico, que el Gobierno no pondrá “tope” a las negociaciones salariales. Por su parte, el otro de los máximos dirigentes de esa central obrera, Carlos Acuña, se mostró a favor de un acuerdo de precios y salarios, al argumentar que los empresarios ganarán “menos”, pero “después van a ganar más” por un crecimiento en el consumo.

“Lo que tenemos que entender es que los trabajadores tienen que tener el poder adquisitivo para que el consumo sea mayor. Si el consumo es mayor, el comercio funciona bien”, insistió y aseguró que “si se gana bien, se generan puestos de trabajo”, será el mensaje que llevarán los gremios a la mesa con el Poder Ejecutivo.

Los sindicalistas serán los primeros en mantener reuniones con los funcionarios del equipo económico, este miércoles, se prevé, por la mañana. La prioridad de los primeros contactos será establecer “métodos” para ordenar un acuerdo de las características que busca el Ejecutivo. En ese sentido, hay empresarios que afirmaron en las últimas horas que esperan que el consenso que se vaya alcanzando sea “dinámico” y que no implique un compromiso desde este momento y para todo el año , sino que el diálogo sea continuo.

Los sindicalistas serán los primeros en mantener reuniones con los funcionarios del equipo económico, este miércoles, se prevé, por la mañana. Los empresarios podrían ser convocados para el jueves o la semana siguiente.

En ese sentido se pronunció el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, consideró, por su lado, que, si se logra un acuerdo de precios y salarios, “va a ser positivo”, mientras aseguró que “está bien” que se recupere el poder adquisitivo tras haber caído en los “últimos años” contra el costo de vida.

Szczech evaluó que si el acuerdo “se logra, va a ser positivo para tener una macroeconomía más estable, lo cual implica mayor seguridad para las inversiones, desarrollo económico, y cantidad de puestos de trabajo, y menor pobreza y desigualdad, que en el fondo es el objetivo que deberíamos tener todos los argentinos”. El titular de la Cámara de Construcción sostuvo que “este año va a ser dinámico” respecto a la evolución de la inflación. “La mesa de precios y salarios no será un acuerdo para todo el año”, opinó en diálogo con AM750.

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, sostuvo que “es fundamental el diálogo social”, porque consideró que “hay una urgencia que es una concertación para la emergencia”. Remarcó que esta concertación debe ser para “administrar esta etapa pospandemia, que todavía tiene muchas incertidumbres, y contribuir al ordenamiento de los factores que hacen a la reactivación económica”.

Este segundo capítulo del Consejo Económico y Social que será el encuentro con empresarios podría ser el jueves, es decir un día después de que los sindicatos pasen por la Casa de Gobierno, o bien el miércoles siguiente, lo que terminará por ser decidido en las próximas horas. Según trascendió, por parte del Gobierno participarían de ambas reuniones Cafiero y Todesca, junto con ministros que tienen bajo su órbita temas económicos y laborales. La agenda preliminar prevé una reunión definitiva, que incluirá a todas las partes, el miércoles 24 de febrero.

Seguí leyendo:

Cómo será el acuerdo de precios y salarios que busca el Gobierno: mesas sectoriales, topes consensuados y compromisos no escritos

Aseguran que una suba en las retenciones al campo no provocaría una baja en los precios de los alimentos

Pulseada al más alto nivel por el precio de los alimentos: Alberto Fernández amenaza con apelar al manual de Guillermo Moreno

Alberto Fernández: “Si el campo no entiende, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación”