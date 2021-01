La actividad económica cayó 3,7% en noviembre con respecto al mismo mes del año anterior

La economía desaceleró su ritmo de caída interanual y superó el nivel que tenía en marzo. (Foto: EFE /Juan Ignacio Roncoroni)

La economía argentina tuvo una caída de 3,7% interanual en noviembre y acumuló así una contracción de 10,6% en los primeros 11 meses del año , según informó este martes el Indec. En la medición mensual, la actividad registró un crecimiento de 1,4%, el séptimo mes seguido de avance.

De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en el anteúltimo mes del año el nivel de actividad económica superó el que había tenido en marzo, el primer mes de medidas de aislamiento social, y quedó un 3,3% por debajo de la cifra de febrero, antes del impacto del coronavirus.

Por otra parte, en noviembre crecieron cuatro de los quince sectores productivos medidos por el Indec. Como comparación, en octubre había crecido solo uno. “Intermediación financiera lideró el crecimiento, seguido por comercio, industria y electricidad, gas y agua. Estos últimos tres sectores se recuperaron de la caída de octubre. La Industria tuvo el mayor crecimiento desde abril de 2018″, destacó el Ministerio de Economía.

Por sector de actividad, crecieron cuatro rubros: intermediación financiera (11,7% interanual), comercio (3,9%), industria (3,7%) y electricidad, gas y agua (1%). De los sectores que cayeron, todos desaceleraron la caída, salvo agro que se mantuvo en -0,6%. Las mayores caídas se registraron en hoteles y restaurantes (-53,2% interanual vs. -54,3% en octubre), otras actividades de servicios (-21,5% vs. -26,7%), transporte y comunicaciones (-18,2% vs. -19,7%), minas y canteras (-11,7% vs. -12,3%).

Las menores caídas se dieron en administración pública (-7,5% vs. -7,8% de octubre), pesca (-7,2% vs. -25,8%), enseñanza (-4,3% vs. -4,5%), construcción (-3,4% vs. -9,1%), salud (-1,5% vs. -1,9%), actividades inmobiliarias y empresariales (-1,4% vs. -3,3%).

La serie tendencia-ciclo (que implica una estimación más estable del estado de la actividad económica) mostró un avance de 0,1% mensual, por lo que implica el primer crecimiento mensual de los últimos diecisiete meses.

La economía mostró una desaceleración del ritmo de caída desde que comenzó la pandemia. En abril fue el desplome más pronunciado, que alcanzó un histórico -25,4%. Con la reapertura paulatina de actividades los derrumbes comenzaron a ser menores. Ya en mayo fue de 20%, en junio de -11,6%, en julio 12,7%, en agosto -11,4%, en septiembre -6,3%, en octubre -7,4% hasta el -3,7% de noviembre.





Noticia en desarrollo