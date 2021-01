Se reunió la Mesa de Enlace: continúa el paro del campo

Los integrantes de la Mesa de Enlace

Tras más de dos horas de reunión, que se realizó vía Zoom, finalizó el encuentro que mantuvieron los integrantes de la Mesa de Enlace.

Según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a las entidades, se tomó la decisión de avanzar con el cese de comercialización de granos por 72 horas, pese a que el Gobierno anunció en las últimas horas una reapertura parcial de las exportaciones de maíz .

Tras el encuentro de los cuatro presidentes de las entidades de productores agropecuarios, el presidente de la Federación Agraria Argentina mantiene ahora contacto con sus bases. Por otro lado, también está reunido el Consejo Directivo de Coninagro, el sector de la Mesa de Enlace que no adhirió a la protesta, pero manifestó su rechazo al cierre de las exportaciones de maíz.

Hoy a la mañana en declaraciones a Radio Mitre, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, aseguró: “Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención que si hoy son 30 toneladas mañana pueden ser 60, 100, lo que quieran”.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, en diálogo con CNN Radio, dijo: “Lo anunciado esta madrugada por el Gobierno es una medida que no nos satisface”, ya que se fijó un tope diario de exportaciones a registrar de solamente 30 mil toneladas por día.

Otro de los dirigentes del campo que se refirieron a la decisión del Ministerio de Agricultura fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina. En declaraciones a la prensa, señaló: “El anuncio de la medianoche a la prensa, a la misma hora que comenzaba el cese de comercialización, fue muy desprolijo. Con esa medida no va a cambiar la situación. No tiene razonabilidad económica, tiene intencionalidad política. Con estas medidas y con la forma de actuar demostrada por el Ministerio y los compradores de maíz, el Consejo Agroindustrial, Maizar y otros actores, no se construye confianza. Parecieran acciones funcionales a desgastar a la Comisión de Enlace”.

Mientras tanto, en el interior productivo hoy desde las 8, productores autoconvocados y dirigentes rurales se encuentran concentrados en la rotonda de Sinsacate, en la provincia de Córdoba, para apoyar el cese de comercialización de granos. Sin la realización de cortes de ruta, también se sumaron a la movilización grupos de ciudadanos que se solidarizan con el reclamo del sector agropecuario.

Por otro lado, en el distrito santafesino de Armstrong, en la intersección de las rutas 9 y 178, hay un acampe de productores que durará hasta el final de la protesta y con control de cargas. También habrá controles de camiones hoy desde la tarde en la zona de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

En el primer día del cese de comercialización de granos en la zona de los puertos ingresaron hoy a los puertos cerealeros y exportadores un total de 3.212 camiones. Si bien la cifra representa un aumento en relación a la semana pasada, hay una caída del 31% al realizar la comparación interanual. Seguramente el día de mayor impacto de la protesta será mañana.

El anuncio del Gobierno

Hay que recordar que en los primeros minutos de hoy y de manera sorpresiva, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Luis Basterra, publicó un comunicado donde reconoció los avances que hubo en las negociaciones con el Consejo Agroindustrial Argentino y las cooperativas ACA y AFA, quienes aseguraron que está garantizado el abastecimiento de maíz al mercado interno.

Los dirigentes y productores manifestaron su rechazo a la decisión oficial, ya que la misma contempla un tope diario de exportaciones a registrar de solamente 30 mil toneladas de maíz por día, lo que provocó un aumento de la preocupación e incertidumbre de los sectores del campo por el posible regreso de políticas del pasado, por ejemplo de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE).

Los permisos de exportación fueron creados con un objetivo estadístico durante la gestión de Felisa Miceli al frente del Palacio de Hacienda. Más tarde fueron usados por el kirchnerismo para restringir exportaciones que derivaron en una caída importante del stock ganadero y la peor siembra de trigo de los últimos 100 años.

