El presidente defendió el cierre de las exportaciones de maíz y la marcha atrás con la suba de las cuotas a la medicina prepaga

El presidente Alberto Fernández defendió las últimas medidas económicas

El presidente Alberto Fernández defendió la decisión oficial de cerrar hasta marzo las exportaciones de maíz, que provocó un fuerte malestar en el campo y la decisión de las entidades de realizar un paro desde el lunes. También, la marcha atrás con el aumento de las cuotas de la medicina prepaga.

“Yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si fuera gobernar un país normal, y esto no es normal. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no estoy en una economía normal”, afirmó en declaraciones radiales.

Sobre las cuotas de las prepagas, afirmó que el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas, Claudio Belocopitt, “entendió perfectamente (en la reunión de ayer) y dijimos: revisemos a ver si encontramos otra manera. Ese es el emotivo; no puedo funcionar con la lógica de una economía normal porque no es”. El empresario se había referido a los rumores que indican que el Gobierno busca ahogar a las empresas del sector para avanzar con una reforma estatizadora.

En cuanto al conflicto por el maíz, sostuvo: “Estoy en una lucha con la producción de alimentos en la argentina. El mundo demanda alimentos y suben los precios de la soja, el maíz y el trigo. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos y hace dos años que no tienen aumentos de tarifas de luz, de gas y fue muy bajo el aumento de combustibles”.

Además, destacó que los productores han recibido “la ayuda del ATP”, el programa para enfrentar la pandemia y la cuarentena a través del pago de una parte de los salarios. “Lo que hay que entender es que estamos en una situación de emergencia”, subrayó el Presidente.

“Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo. El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán?”, se preguntó en diálogo con Radio con vos. “Si producen todo en pesos, ¿por qué?”, insistió.

“¿Por qué?; que me lo expliquen porque no lo entiendo; por ese principio de solidaridad que estoy planteando, garanticen a los argentinos lo que consumen y al resto exporten todo lo que quieran al precio que a ustedes se les dé la gana. Eso me pasa con el trigo, con el maíz, con el girasol, con el aceite, con la carne. Y también con la medicina prepaga. Eso fue todo lo que pasó”, expresó el Jefe de Estado.

En realidad, el precio de los productos que se comercializan en el exterior aumenta también en el mercado local porque son bienes transables. La forma de “desacoplar” los precios internos de los de exportación son las retenciones, como efectivamente se aplican en muchos productos en la Argentina desde 2002.

De hecho, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, cuestionó hoy nuevamente la decisión del gobierno de cerrar las exportaciones del maíz y afirmó que derivará en una reducción del nivel de actividad y del empleo en el campo. Además, en declaraciones radiales, aclaró que, pese a que muchos funcionarios y economistas destacan el aumento de los precios internacionales de estos productos primarios, en realidad los productores locales no reciben ese valor pleno por el efecto de las retenciones y de cobrar el dólar en el mercado oficial.

“Queremos a través del cese de comercialización darle visualización al enorme disgusto que hay en el campo, y que se suma a una serie de políticas que vienen implementándose durante todo este tiempo que restringen la capacidad productiva del sector y la Argentina”, dijo Pelegrina.

“Con el cese de comercialización no queremos molestar a nadie y mucho menos que después se nos eche la culpa por aumento de precios o desabastecimiento como consecuencia de la medida de fuerza. Nosotros entendemos la grave situación por la que atraviesa la Argentina, con pobreza, en medio de una pandemia, con serias preocupaciones por el momento actual y futuro de la economía, y con la población que por el momento del año está circulando por diversos lugares”, concluyó.

