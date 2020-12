Diputada Soher El Sukaria: “Empezaron a vacunar y no sabemos qué mierda tiene la vacuna”

La sesión para debatir la fórmula jubilatoria arrancó tensa. Con un Congreso bloqueado por las manifestaciones a favor y en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el debate estuvo a punto de caerse por falta de quórum. Esta situación elevó la temperatura temprano en el recinto, que esta vez luce con una gran cantidad de legisladores presentes pese a la posibilidad que tienen de participar en forma remota.

A la polémica por el quórum, se sumó una modificación de la mecánica habitual sobre la forma en que deben ser presentadas las cuestiones de privilegio y los apartamientos de reglamento, con tiempo más acotado de exposición para cada diputado, lo que provocó disconformidad en algunos opositores.

Pero el punto máximo de tensión llegó cuando la diputada del PRO por Córdoba Soher El Sukaria realizó un pedido por “la pandemia silenciosa” que tiene que ver con la violencia de género y la muerte de mujeres. Aunque el discurso de la legisladora transcurría con normalidad, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le hizo saber que se le acababa el tiempo, lo que generó una dura chicana por parte de la dirigente: “En las últimos dos semanas murieron 18 mujeres, si a Usted no le interesa la muerte de mujeres...”.

La respuesta llegó de Massa, quien le dijo “diputada, le pido que sea respetuosa y entienda que se acordó en labora parlamentaria, respete el tiempo porque es respetar al cuerpo”, en un tono enojado.

“Yo respeto como respeto a todos, el respeto primero es recíproco, yo no merezco que me levante la voz ni a mi ni a nadie de esta cámara....”, pero fue interrumpida por Massa quien le hizo nuevamente referencia a que se había acabado su tiempo. La legisladora decidió seguir hablando, lo que significó que un molesto presidente de la Cámara de Diputados le impusiera un ultimátum: “no me obligue a que le cierre el micrófono, cierre...”.

Pero la legisladora del Pro se mantuvo y respondió nuevamente con otra chicana: “si Usted es feliz, cierre el micrófono, apáguelo presidente.... “.

Pero no contenta con este cruce, que ya había generado gritos de todos los sectores de la Cámara, Soher El Sukaria avanzó y lanzó: “mire, hoy comenzó la vacunación, van a vacunar a jubilados, van a vacunar a todos sin saber qué mierda nos van a inocular, no les interesa la muerte de las mujeres así que apague el micrófono y ponga a consideración. Gracias”.

Estos dichos hicieron que desde el bloque oficialista bajara un fuerte abucheo a la legisladora que puso fin con eso a su alocución.

Se puso en consideración el apartamiento del reglamento que pidió la legisladora del Pro por Córdoba y en menos de 30 segundos fue rechazado. Massa lo anunció y, sin levantar la vista de los papeles siguió adelante con la sesión.

En el oficialismo sonreían por el cruce y señalaban que, aunque la legisladora suele intervenir con vehemencia cada vez que toma la palaba, entienden que la forma de discutir de la legisladora de Córdoba “tiene más que ver con su posicionamiento interno que con otra cosa”.

En el Frente de Todos señalan que Soher El Sukaria es la cara visible del ala de Patricia Bullrich en la interna del Pro en Córdoba. Es el “ala dura” del partido en la provincia mediterránea en donde el larretismo busca hacer pie de cara a las próximas elecciones.

